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Nồi chiên không dầu sạch như mới, tan cặn bẩn khi được vệ sinh với thứ này - không cần chà xát

| | Sống

Nồi chiên không dầu thường mất nhiều thời gian và công sức để vệ sinh. Tuy nhiên, một mẹo đơn giản có thể giúp loại bỏ lớp dầu mỡ bám lâu ngày mà không cần chà rửa quá nhiều.

Vệ sinh nồi chiên không dầu là một trong những công việc nhà khiến nhiều người ngại nhất, bởi bên trong thiết bị thường phủ đầy những vết cháy đen “cứng đầu”, rất khó làm sạch. Sau cả giờ đồng hồ cọ rửa, bạn có thể vẫn bị dầu mỡ bám đầy tay, trong khi những vết bẩn sẫm màu và vụn thức ăn vẫn mắc lại trong giỏ chiên.

Nồi chiên không dầu khó vệ sinh vì dầu ăn và mỡ có thể bắn ra khắp giỏ chiên, sau đó bị nung nóng và bám chặt vào bề mặt, tạo thành lớp cặn dầu mỡ cháy khét. Dầu mỡ không dễ hòa trộn với nước. Vì vậy, khi những vết bẩn này hình thành, việc loại bỏ chúng có thể đòi hỏi hàng giờ cọ rửa hoặc phải mua thêm các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng.

Nồi chiên không dầu khó vệ sinh vì dầu ăn và mỡ có thể bắn ra khắp giỏ chiên, sau đó bị nung nóng và bám chặt vào bề mặt.

May mắn thay, Danielle Davenport, người được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Cleaning with Danielle, đã tìm ra một giải pháp đơn giản hơn, không cần chà rửa nhiều. Tất cả những gì bạn cần là một viên rửa bát.

Cô cho biết: “Viên rửa bát thực sự có thể phân hủy toàn bộ chất béo và dầu mỡ… Đây là phương pháp yêu thích của tôi vì nó rất nhanh chóng và dễ thực hiện”.

Viên rửa bát được thiết kế để loại bỏ vết thức ăn trên bát đĩa, do đó cũng có thể giúp làm bong lớp dầu mỡ hoặc vết cháy bên trong giỏ chiên của nồi chiên không dầu.

Dầu mỡ thường không hòa trộn với nước, nhưng viên rửa bát chứa các chất hoạt động bề mặt, giúp chúng thấm vào lớp cặn dầu mỡ và phân tách lớp cặn thành những giọt nhỏ. Sản phẩm cũng chứa các thành phần có tính kiềm, có thể phản ứng với chất béo và dầu, hỗ trợ hòa tan vết bẩn “cứng đầu”.

Viên rửa bát giúp làm sạch nồi chiên không dầu hiệu quả.

Mẹo này giúp việc vệ sinh nồi chiên không dầu bớt vất vả hơn. Nhờ đó, bạn có thể duy trì thói quen làm sạch thiết bị thường xuyên, thay vì phải dành cả buổi chiều để xử lý những vết dầu mỡ nâu bám cứng đầu.

Cách vệ sinh nồi chiên không dầu bằng viên rửa bát

Trước tiên, hãy rút phích cắm và chờ nồi chiên không dầu nguội hoàn toàn rồi mới vệ sinh. Đặt một viên rửa bát vào giỏ chiên, sau đó đổ nước sôi từ ấm vào giỏ.

Để ngâm trên mặt bàn bếp trong 30 phút. Trong thời gian chờ, đổ nước ấm vào chậu và hòa tan một viên rửa bát. Tiếp đó, đặt các khay hoặc vỉ nướng của nồi chiên vào chậu nước.

Nhúng miếng bọt biển hoặc khăn vào dung dịch nước ấm rồi nhẹ nhàng lau cửa hoặc đáy nồi chiên để loại bỏ vết bẩn.

Bạn có thể nhận thấy nhiều cặn bẩn màu nâu bong ra khỏi nồi chiên, vì vậy nên chuẩn bị sẵn vài chiếc khăn để thay khi cần. Không sử dụng miếng cọ rửa có tính mài mòn, bởi chúng có thể làm hỏng nồi chiên.

Sau khi loại bỏ lớp dầu mỡ bám trên bề mặt, dùng một chiếc khăn sạch thấm nước để lau nhẹ lại các bề mặt bên trong nồi, sau đó dùng một chiếc khăn khác lau khô.

Khi hết thời gian ngâm, hãy tráng sạch và lau khô giỏ chiên cùng các bộ phận khác. Đảm bảo tất cả đều khô hoàn toàn trước khi cắm điện và sử dụng lại nồi chiên không dầu.

Việc vệ sinh nồi chiên không dầu theo cách này chỉ mất vài phút thực hiện các thao tác làm sạch. Bạn nên duy trì việc vệ sinh ít nhất mỗi tuần một lần để hạn chế dầu mỡ cháy khét tích tụ, đồng thời giúp thiết bị dễ làm sạch hơn về lâu dài.

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Theo Trà My (Theo Express)

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