Phát hiện nam sinh đầu tư hàng nghìn tỷ đồng khi mới học năm 2 đại học, 29 tuổi sở hữu khối tài sản hơn 31.000 tỷ đồng, thuộc top những tỷ phú trẻ nhất của Forbes

Chi hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư khi còn học đại học

Theo danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2026 do Forbes công bố ngày 10/3, Wang Zelong (Vương Trạch Long), 29 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính 1,2 tỷ USD, tương đương hơn 31.000 tỷ đồng. Anh nằm trong nhóm 35 tỷ phú dưới 30 tuổi trên toàn cầu.

Điều đáng chú ý là Wang Zelong bắt đầu tham gia những thương vụ đầu tư trị giá hàng tỷ nhân dân tệ từ khi vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường. Đến năm 2021, anh lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes, trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất châu Á.

Wang Zelong sinh tháng 7/1996 tại Trung Quốc. Năm 2015, khi mới 19 tuổi, anh theo học chuyên ngành lập kế hoạch dự án điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, lĩnh vực đưa chàng trai này đến với khối tài sản hàng tỷ USD lại không phải điện ảnh mà là công nghiệp hóa chất.

Wang Zelong (Vương Trạch Long) sở hữu khối tài sản ước tính hơn 31.000 tỷ đồng ở tuổi 29, theo Forbes 2026 (Ảnh East Money)

Theo National Business Daily, năm 2016, khi đang là sinh viên năm thứ hai, Wang Zelong tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Longmang Baili, một doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất hóa chất.

Ở tuổi 20, anh chi khoảng 1,431 tỷ NDT (hơn 5.000 tỷ đồng) để mua gần 188 triệu cổ phiếu, tương đương 9,24% vốn doanh nghiệp. Sau giao dịch, Wang Zelong trở thành cổ đông lớn thứ tư của công ty. Đây là khoản đầu tư đặc biệt lớn đối với một sinh viên đại học. Ba năm sau, khi số cổ phiếu được phép giao dịch, Wang Zelong bắt đầu bán bớt cổ phần.

Theo National Business Daily, năm 2019, anh bán khoảng 60,92 triệu cổ phiếu, thu về 717 triệu NDT (khoảng 2.650 tỷ đồng). Ngoài ra, trong thời gian nắm giữ cổ phần, chàng trai trẻ còn nhận được khoảng 489 triệu NDT (hơn 1.800 tỷ đồng) tiền cổ tức. Như vậy, riêng tiền bán cổ phiếu và cổ tức đã mang về cho Wang Zelong hơn 1,2 tỷ NDT (khoảng 4.400 tỷ đồng), trong khi anh vẫn sở hữu lượng cổ phần đáng kể tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đằng sau khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng khi còn là sinh viên là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Wang Zelong không bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà có sự hỗ trợ lớn từ gia đình.

Khối tài sản hơn 31.000 tỷ đồng và vai trò của người cha

Theo National Business Daily, cha của Wang Zelong là Wang Deliang (Vương Đức Lượng), một doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất và đầu tư tài chính.

Wang Deliang sinh năm 1970 tại tỉnh Quảng Đông. Từ năm 1995, khi mới 25 tuổi, ông đã đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc một doanh nghiệp hóa chất. Trong những năm sau đó, ông tiếp tục tham gia nhiều thương vụ đầu tư trên thị trường vốn Trung Quốc.

Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là nơi Wang Zelong từng theo học trước khi trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất châu Á (Ảnh Vimiss)

Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes Trung Quốc được National Business Daily dẫn lại, Wang Zelong thừa nhận thương vụ đầu tư lớn đầu tiên được thực hiện theo định hướng của cha. Nhờ nền tảng kinh doanh và sự hỗ trợ từ gia đình, Wang Zelong có điều kiện tiếp cận những khoản đầu tư mà phần lớn người trẻ cùng tuổi khó có thể thực hiện.

Sau thương vụ tại Longmang Baili, anh tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư trong ngành hóa chất. Năm 2019, khi mới 23 tuổi, Wang Zelong tham gia thương vụ trị giá khoảng 1,6 tỷ NDT để giành quyền kiểm soát CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide, một doanh nghiệp niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến.

Công ty này chuyên sản xuất titan dioxide, hợp chất được sử dụng phổ biến để tạo sắc tố trắng trong ngành sơn, nhựa, giấy và mực in. Đây là loại nguyên liệu quan trọng trong nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp.

Theo Forbes, cổ phần tại CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide chính là nguồn tài sản chủ yếu giúp Wang Zelong trở thành tỷ phú USD.

Năm 2021, khi mới 24 tuổi tại thời điểm Forbes công bố bảng xếp hạng, Wang Zelong đã sở hữu khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD. Đến tháng 8 cùng năm, Forbes Middle East từng ghi nhận tài sản của anh ở mức 2,9 tỷ USD.

Mặc dù sở hữu số tiền khổng lồ từ rất sớm, Wang Zelong lại có cuộc sống khá kín tiếng. Theo South China Morning Post, thông tin về đời sống cá nhân của anh tương đối hạn chế. Chàng trai này ít xuất hiện trước truyền thông và không xây dựng hình ảnh nổi bật trên mạng xã hội như nhiều tỷ phú trẻ khác.

CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide là doanh nghiệp hóa chất có vai trò quan trọng trong việc hình thành khối tài sản của Wang Zelong (Ảnh Chemball)

Tuy nhiên, quá trình đầu tư của Wang Zelong cũng từng vướng vào những rắc rối pháp lý. Năm 2024, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc xử phạt anh liên quan đến các giao dịch cổ phiếu vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng và công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Wang Zelong bị tịch thu hơn 60,6 triệu NDT lợi nhuận bất hợp pháp và chịu các khoản phạt tổng cộng 72,5 triệu NDT. Tổng số tiền bị phạt và tịch thu khoảng 133,1 triệu NDT, tương đương gần 490 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Đến năm 2026, Wang Zelong tiếp tục góp mặt trong danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới của Forbes. Tài sản của anh được ước tính ở mức 1,2 tỷ USD tại thời điểm ngày 1/3/2026, thấp hơn đáng kể so với một số lần thống kê trước đó. Sự thay đổi này cho thấy tài sản của những tỷ phú sở hữu lượng lớn cổ phần doanh nghiệp có thể biến động theo giá chứng khoán và tình hình thị trường.

Theo Forbes, năm 2026, thế giới có tổng cộng 3.428 tỷ phú nhưng chỉ 35 người dưới 30 tuổi. Trong số này, 12 người được xếp vào nhóm tỷ phú tự thân, còn phần lớn có tài sản gắn với nguồn lực hoặc sự chuyển giao từ gia đình.

Trường hợp của Wang Zelong đặc biệt ở chỗ anh đã bước vào thị trường vốn với những khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng khi vẫn đang học đại học. Đến tuổi 29, khối tài sản hơn 31.000 tỷ đồng tiếp tục giúp anh duy trì vị trí trong nhóm những tỷ phú trẻ nhất thế giới.

Nguồn: Forbes