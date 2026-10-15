3 con giáp dễ gặp hạn trong tháng 9 âm và cách hóa giải

Trong tháng 9 âm lịch (tháng Mậu Tuất), do sự chuyển dịch của các chòm sao và dòng năng lượng Thổ khí cực vượng, một số con giáp sẽ vướng vào cục diện xung hại, nếu không cẩn thận thì dễ gặp rắc rối và thị phi. Dưới đây là dự báo vận hạn và cách hóa giải chi tiết cho 3 con giáp cần thận trọng nhất trong thời gian này mà bạn có thể tham khảo nhé.

Con giáp tuổi Thìn: Cục diện Xung Thái Tuế, cẩn trọng với biến động lớn nhỏ

Tháng Mậu Tuất mang lại cục diện Xung Thái Tuế khiến người tuổi Thìn đối mặt với rất nhiều biến động lớn nhỏ trong cuộc sống. Trong công việc, con giáp này rất dễ xảy ra bất đồng ý kiến hoặc căng thẳng quan điểm gay gắt với đồng nghiệp cũng như cấp trên.

(Ảnh minh họa)

Bạn cần đặc biệt cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến giấy tờ, ký kết hợp đồng, mua bán nhà cửa hay chuyển đổi mô hình kinh doanh. Chỉ một sai sót nhỏ hay sự thiếu minh bạch trong giao dịch pháp lý cũng có thể khiến bạn gánh chịu những tổn thất tài chính không đáng có. Chuyện tình cảm và các mối quan hệ gia đình cũng có dấu hiệu rạn nứt do cái tôi của hai bên quá lớn. Sự nóng vội bước đi trong lúc năng lượng bất ổn sẽ làm tăng nguy cơ đổ vỡ các kế hoạch dài hạn.

Để hóa giải vận hạn này, con giáp tuổi Thìn cần học cách giữ bình tĩnh, hạ thấp cái tôi và lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh nhiều hơn. Khi đối diện với các văn bản hay hợp đồng kinh tế lớn, bạn nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng từng điều khoản trước khi chính thức đặt bút chốt.

Việc lập ra các phương án dự phòng và chuẩn bị sẵn dòng tiền lưu động cũng sẽ giúp bạn tránh rơi vào thế bị động khi tiến độ công việc trồi sụt. Cuối cùng, con giáp này cũng có thể chủ động đi chùa cầu an, làm nhiều việc thiện tích đức và mang theo vật phẩm phong thủy thuộc hành Kim để giảm bớt sự xung khắc giữa các địa chi Thổ vượng.

Con giáp tuổi Dậu: Cục diện Tương Hại, chú ý thị phi

Người tuổi Dậu bước vào tháng 9 âm lịch với cục diện Dậu Tuất Tương Hại, báo hiệu một tháng đầy rẫy những thị phi từ trên trời rơi xuống với con giáp này. Hạn khẩu thiệt và các hiểu lầm âm thầm có thể bắt nguồn từ những câu nói đùa vô ý hoặc những lời kể chuyện sai người.

(Ảnh minh họa)

Trong môi trường công sở, các mối quan hệ xã giao vốn đang êm đẹp có nguy cơ chuyển biến xấu do sự can thiệp của tiểu nhân phá hoại. Những bất đồng nhỏ nếu không được xử lý dứt điểm sẽ tích tụ lâu ngày rồi bùng phát thành mâu thuẫn lớn làm rạn nứt tình cảm. Về mặt tài chính, việc đầu tư mạo hiểm hay chạy theo các xu hướng lướt sóng ngắn hạn không mang lại kết quả khả quan mà còn gây hao tài.

Bên cạnh đó, sức khỏe của bản mệnh cũng cần được lưu tâm vì tâm lý lo lắng, suy nghĩ quá nhiều dễ dẫn đến suy nhược cơ thể. Cách hóa giải tốt nhất cho con giáp tuổi Dậu lúc này chính là áp dụng triệt để nguyên tắc ứng xử "ít nói chuyện riêng, bớt phán xét người khác".

Khi xảy ra những chuyện không vừa ý trong công việc hay đời sống, bạn nên thẳng thắn trao đổi sớm với đối phương một cách lịch sự thay vì im lặng tích tụ năng lượng tiêu cực. Trước khi đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước một tin đồn hay một lời khiêu khích, hãy cho bản thân vài giây để suy nghĩ thấu đáo. Con giáp tuổi Dậu cũng nên dọn dẹp không gian sống, chú ý cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng tích cực.

Con giáp tuổi Mùi: Cục diện Tương Hình, cẩn thận rắc rối tiền bạc

Cục diện Tương Hình trong tháng Mậu Tuất khiến con giáp tuổi Mùi dễ vướng vào những rắc rối liên quan đến tiền bạc chung và trách nhiệm của người khác. Bản mệnh rất dễ chịu thiệt thòi vì tính cách cả nể, tự ôm đồm vào người những phần việc hoặc gánh nặng không thuộc về trách nhiệm của mình.

(Ảnh minh họa)

Các dự án hợp tác làm ăn chung có nguy cơ xảy ra tranh chấp do thiếu sự minh bạch ngay từ giai đoạn bắt đầu. Chuyện tiền bạc, doanh thu hay các khoản chi phí phát sinh nếu không được làm rõ sẽ khiến bạn bị mang tiếng xấu. Thời điểm này không thích hợp để cho vay mượn, bảo lãnh tài chính hoặc đứng ra hòa giải các mâu thuẫn tiền bạc của người khác.

Áp lực từ công việc và các mối quan hệ gia đình có thể khiến tinh thần của bạn bị đè nặng, suy giảm hiệu suất lao động. Vận may bị thu hẹp đòi hỏi con giáp này phải thực sự tỉnh táo để phân biệt giữa cơ hội thực tế với những lời mời gọi đầu tư lừa đảo. Lời khuyên hóa giải hữu hiệu cho tuổi Mùi là cần thiết lập một ranh giới rõ ràng trong cả công việc lẫn các mối quan hệ cá nhân.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng hãy giữ sự mềm mỏng trong giao tiếp hàng ngày nhưng phải kiên định giữ vững các nguyên tắc tài chính cốt lõi của bản thân. Tất cả thỏa thuận hợp tác chung, chứng từ hay hóa đơn thanh toán đều cần được lưu lại bằng văn bản pháp lý rõ ràng để làm bằng chứng khi có rủi ro. Tập trung quản lý tốt túi tiền của mình, từ chối những lời đề nghị không phù hợp sẽ giúp bạn bảo toàn thành quả và bước qua tháng hạn một cách bình an.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm