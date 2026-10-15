Trần Việt Thắng SN 1985 chuyển khoản 8.600.000 đồng từ tài khoản VietinBank đến STK 13461xxx: Công an rà soát giao dịch
Công an phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, vừa xác minh một giao dịch chuyển khoản nhầm và hỗ trợ người dân nhận lại tiền.
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Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Khi phát hiện chuyển tiền nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý; đồng thời thông báo cho cơ quan Công an khi cần thiết để được hỗ trợ xác minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ
Việt Nam hàng ngày