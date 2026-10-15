Bác sĩ nói tôi chỉ sống được 6 tháng vì ung thư não, nhưng tôi vẫn sống thêm 10 năm nhờ làm 3 việc!

Trong chương trình truyền hình News Digging, toàn bộ khán phòng như lắng lại trước câu chuyện của ông Trịnh Phúc Vũ (Đài Loan, Trung Quốc). Khi ở tuổi 37, ông từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nắm giữ vị trí quản lý cao cấp tại một công ty du lịch hạng sang, chuyên phục vụ giới thượng lưu và các chuyến bay chuyên cơ. Sự nghiệp thăng tiến cùng áp lực mua nhà riêng đẩy ông vào guồng quay làm việc điên cuồng từ 5 giờ 30 sáng đến tận đêm muộn, mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy 6 tiếng trong nhiều năm. Hình tượng hoàn hảo trong công việc đã âm thầm đẩy cơ thể ông vào trạng thái kiệt quệ.

Bi kịch đổ ập đến vào một ngày làm việc bình thường, ông Trịnh kể: "Đang trên đường đi bộ thì hai chân tôi bỗng dưng mất hết cảm giác rồi quỵ ngã ngay tại chỗ. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ mình làm việc quá sức nên mệt mỏi, hoặc là bị bong gân nên chẳng để tâm lắm. Tôi vẫn làm việc như thường, vẫn thiếu ngủ, chỉ là ăn ngon hơn và mua vài loại thuốc về bổi bổ".

Ảnh minh họa u hạch nguyên phát tại não (Nguồn: webMD)

Mãi đến vài tháng sau, khi tình trạng ớn lạnh toàn thân xuất hiện liên tục và cơ thể sụt cân rất nhanh, ông Trịnh mới bắt đầu nhận ra vấn đề ngiêm trọng hơn mình nghĩ. Khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được một ngày, ông đến thẳng Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (Đài Loan, Trung Quốc) kiểm tra.

Kết quả chụp chiếu khiến ông bàng hoàng còn y bác sĩ thì nhìn ông đầy thương cảm: Ông bị ung thư não, nói đúng hơn là u hạch nguyên phát tại não đã tiến triển sang giai đoạn IV. Bác sĩ gặp riêng gia đình và nghẹn ngào thông báo ông chỉ còn sống được khoảng 6 tháng. Dù đã trải qua 4 đợt hóa trị liệu tích cực, khối u kích thước 3,5 cm trong não vẫn không đáp ứng điều trị, buộc các bác sĩ phải chuyển hướng sang phương pháp xạ trị.

3 thói quen thay đổi cả một đời người

Đứng trước ranh giới sinh tử, người đàn ông 37 tuổi quyết định gạt bỏ sự sợ hãi và thay đổi chính mình. Chia sẻ trong chương trình, ông Trịnh nhớ lại khoảnh khắc đen tối đó. Ông nói: "Khi biết quỹ thời gian không còn nhiều, tôi hiểu mình không thể tiếp tục lối sống như trước. Nếu chỉ còn 6 tháng, tôi muốn dành thời gian đó để sống chậm lại và chăm sóc bản thân. Tôi gạt bỏ công việc căng thẳng và bắt đầu điều chỉnh lại toàn bộ thói quen sinh hoạt".

Ông Trịnh Phúc Vũ chia sẻ về những ngày đầu phát hiện mắc ung thư não trên News Digging

Song song với việc tuân thủ phác đồ xạ trị tại bệnh viện, việc thay đổi chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và giải tỏa áp lực tâm lý đã giúp sức khỏe của ông hồi phục tốt. Khối u trong não dần được kiểm soát. Ông không chỉ vượt qua giai đoạn nguy hiểm 6 tháng mà còn duy trì sức khỏe ổn định suốt 10 năm. Tươi cười trên chương trình, ông nửa đùa nửa thật: "Bác sĩ nói tôi chỉ sống được 6 tháng vì ung thư não, nhưng tôi vẫn sống thêm 10 năm nhờ làm 3 việc!".

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Trịnh cho rằng bên cạnh phác đồ điều trị thì có 3 điều quan trọng mà bản thân đã kiên trì thực hiện mỗi ngày để "sống chung với bệnh":

1. Trả lại cho cơ thể giấc ngủ đúng nghĩa

"Ngày trước tôi coi thường giấc ngủ, sẵn sàng thức đêm để làm việc kiếm tiền. Sau khi ngã bệnh, tôi cấm bản thân thức khuya", ông Trịnh chia sẻ.

Sau khi biết mình mắc bệnh, mỗi tối đúng 21 giờ, ông tắt hết điện thoại, máy tính để đi ngủ và thức dậy vào 5 giờ 30 sáng hôm sau. Việc duy trì đều đặn 8,5 tiếng ngủ mỗi đêm giúp hệ thần kinh được nghỉ ngơi.

Dưới góc độ y học, ngủ đủ và sâu giấc giúp cơ thể giảm tiết hormone căng thẳng, tạo không gian cho hệ miễn dịch tự phục hồi và tham gia vào quá trình tiêu diệt các tế bào bất thường.

2. Hạn chế dầu mỡ, ưu tiên hương vị thực phẩm nguyên bản

Trước đây, bữa ăn của ông Trịnh quanh quẩn với cơm nắm mua vội, bánh mì kẹp và đồ ăn nhanh ngoài hàng. Từ ngày mang bệnh, ông tự tay vào bếp nấu nướng với các nguyên liệu tươi sống. Những hôm bắt buộc phải ăn đồ mua sẵn, ông luôn mang theo một cốc nước nóng lớn để nhúng tráng qua thức ăn, loại bỏ bớt lượng gia vị mặn và dầu đậu nành dư thừa. Theo ông, các loại dầu mỡ chiên đi chiên lại chứa rất nhiều Omega-6 dễ gây viêm mạn tính. Thay vào đó, ông bổ sung chất béo lành mạnh từ quả óc chó và hạt lanh.

Ông Trịnh quyết định thay đổi chế độ ăn uống đã quen thuộc cả chục năm để cải thiện sức khỏe (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, mỗi buổi sáng ông đều đặn uống một ly sữa đậu nành nguyên chất cùng một ly súp rau củ tự chế biến.

Công thức ly súp dinh dưỡng này là: 100g cải xoăn Komatsuna (đã hấp sơ), 15g giá đỗ, 50g táo, 50g ổi, 70g dứa, 11g các loại hạt dinh dưỡng, 3g vỏ chanh thái nhỏ và một lượng nước ấm vừa đủ. Cách làm cũng rất đơn giản. Sơ chế sạch nguyên liệu, đóng thành từng túi nhỏ bảo quản đông lạnh. Mỗi sáng lấy một phần cho vào máy xay nhuyễn cùng nước ấm trong 55 giây là có ngay ly súp ấm, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa.

3. Cởi bỏ gánh nặng tâm lý, không dồn nén cảm xúc

Ông Trịnh thừa nhận trước đây mình là người cực kỳ cầu toàn, việc gì cũng muốn tự gánh vác và luôn giấu kín những bực bội vào trong. Sau khi biết mình bị ung thư, ông học cách buông bỏ. Ông không còn canh cánh chuyện phải cày tiền trả nợ thế chấp nhà, cũng không ép bản thân phải hoàn hảo trong mắt người khác nữa.

Ngay cả với công việc, ông cũng không còn đặt ra quá nhiều áp lực cho bản thân, ép mình phải cố làm vừa lòng tất cả mọi người nơi công sở. Ông trò chuyện nhiều hơn với gia đình, học cách viết nhật ký, gặp gỡ những người bạn mới và nhận ra "Đáng lẽ tôi nên làm những việc đó sớm hơn".

Nhiều người không biết rằng, chính những cảm xúc bị dồn nén có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư (Ảnh minh họa)

Cùng xuất hiện trong chương trình, nhà tâm lý học Lâm Gia Hân (Đài Loan, Trung Quốc) phân tích rằng việc dồn nén áp lực trong thời gian dài sẽ khiến nồng độ hormone căng thẳng (cortisol) tăng cao, làm suy giảm hệ miễn dịch. Khi ông Trịnh thả lỏng tâm trí, hệ thần kinh phó giao cảm được kích hoạt, giúp cơ thể thư giãn và tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình điều trị bệnh. Nhất là với ung thư não.

Từ trường hợp của ông Trịnh Phúc Vũ, đại diện Hiệp hội Phòng chống Ung thư Hồng Kông (Trung Quốc) khuyến cáo người bệnh cần ưu tiên bổ sung đủ protein (trứng, sữa, thịt gà bỏ da, cá, đậu nành) và chia nhỏ bữa ăn thay vì kiêng khem cực đoan gây suy kiệt. Bên cạnh đó, việc sử dụng gia vị chua tự nhiên như chanh, giấm hay cà chua sẽ giúp kích thích vị giác, giảm cảm giác đắng miệng do tác dụng phụ của điều trị. Đồng thời, mỗi người cần tuyệt đối tránh xa thực phẩm bị mốc, đồ nướng cháy, đồ chiên đi chiên lại, rượu bia và thuốc lá để bảo vệ sức khỏe.

Nguồn và ảnh: HK01, China News