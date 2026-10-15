Thuê nhà 30m2 gần 14 triệu/tháng, cô gái phải đặt cọc 196 triệu: Đi làm 5 năm chẳng dư được mấy

Đã hơn 5 năm kể từ ngày Hwang - Cô gái 29 tuổi, chuyển đến Seoul (Hàn Quốc) để sinh sống và làm việc. Hiện tại, Hwang chưa mua nhà và đi ở thuê, nhưng dù đã 5 năm trôi qua, cô cho biết bản thân vẫn chưa tìm được 1 căn phòng “thuộc về mình” dù chỉ là xét trên khía cạnh cảm xúc.

Hwang hiện đang sống trong một căn phòng nhỏ tại quận Yongsan, Seoul. Căn phòng có diện tích khoảng 30m2, tiền đặt cọc là 10 triệu won (khoảng 196 triệu đồng) và tiền thuê hàng tháng lên tới 700.000 won (khoảng 13,7 triệu đồng). Gần đây, cô quyết định gia hạn hợp đồng thuê thêm một năm, dù căn nhà đã cũ, đôi lúc xuất hiện côn trùng và có mùi khó chịu bốc lên từ đường ống thoát nước.

Hai năm trước, khi tìm nhà, Hwang có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, giá thuê phòng tại Seoul đã tăng đáng kể, khiến cô cho rằng rất khó tìm được một căn phòng tương tự với mức giá hiện tại. Thay vì chuyển đi và phải đối mặt với khoản chi phí thuê nhà cao hơn, cô quyết định tiếp tục sống tại nơi ở cũ.

Ảnh minh họa Pinterest

Điều khiến Hwang lo lắng không chỉ là chất lượng căn phòng mà còn là tình hình tài chính cá nhân. Thay vì trở thành khoản tiền tích lũy cho tương lai, phần lớn thu nhập của cô phải được ưu tiên để trang trải những chi phí trước mắt. Sau khi thanh toán tiền thuê nhà và các hóa đơn sinh hoạt, số tiền còn lại khiến việc cân đối chi tiêu hàng tháng trở nên khó khăn.

5 năm trước khi rời quê nhà Iksan, tỉnh Jeonbuk, để đến Seoul làm việc, Hwang từng tin rằng chỉ cần chăm chỉ và tiết kiệm thì trong khoảng 10 năm, cô sẽ có cơ hội mua nhà tại thành phố này. Nhưng thực tế đang diễn ra khác xa dự tính ban đầu.

Hwang nhận thấy giá nhà tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng lương. Nếu trước đây, cô nghĩ rằng tích lũy đều đặn sẽ giúp mình từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu sở hữu nhà, thì hiện tại, ngay cả việc dành dụm một khoản tiền dự phòng cũng là mục tiêu có phần xa vời.

Ở thuê còn đang chật vật, nói gì đến việc mua nhà

Câu chuyện của Hwang phản ánh khó khăn mà nhiều người trẻ tại Hàn Quốc đang gặp phải. Trong một cuộc khảo sát do Yonhap News thực hiện với 112 người trong độ tuổi 20-30 vào tháng 7/2026, có 54,5% người trẻ đang thuê nhà theo tháng cho biết họ phải dành ít nhất 30% thu nhập cho chi phí nhà ở.

Một báo cáo về tình hình nhà ở Seoul năm 2025 của Viện Nghiên cứu Seoul cũng cho thấy có khoảng 646.000 hộ gia đình thuê nhà phải chịu gánh nặng chi phí nhà ở quá lớn, chiếm 29,2% tổng số hộ thuê nhà. Trong nhóm này, các hộ gia đình trẻ, được xác định là những hộ có người đại diện từ 39 tuổi trở xuống, chiếm khoảng 304.000 hộ, tương đương 46,9%.

Điều đáng chú ý là nỗi lo của người trẻ không đơn thuần nằm ở việc chưa thể mua nhà, mà còn ở chỗ họ khó tích lũy đủ tiền để bắt đầu hành trình đó. Khi tiền lương chủ yếu được sử dụng để trả tiền thuê nhà và duy trì cuộc sống, khả năng chuyển thu nhập thành tài sản ngày càng hạn chế.

Ảnh minh họa Pinterest

Khảo sát của Yonhap cho thấy trong số 68 người trẻ đang sống tại Seoul, có 57 người, tương đương 84%, nhận định việc mua nhà tại thành phố này trong vòng 5 năm tới là khó khăn hoặc gần như không thể. Nhiều người cho rằng chỉ dựa vào thu nhập từ công việc làm thuê, họ rất khó xây dựng được nền tảng tài chính đủ vững chắc để sở hữu bất động sản.

Tuy nhiên, dù chi phí sinh hoạt đắt đỏ, không phải ai cũng có thể rời Seoul để tìm kiếm một cuộc sống dễ thở hơn. Nguyên nhân là nhiều công việc có chất lượng tốt, mức lương cao và cơ hội phát triển nghề nghiệp vẫn tập trung tại thủ đô.

Kim, 31 tuổi, đang làm công việc nghiên cứu tại một bệnh viện đại học ở Seoul, từng thử trở về quê nhà Changwon để tìm việc. Nhưng do không tìm được vị trí phù hợp gần gia đình, anh cuối cùng vẫn quay lại thủ đô.

Khi mới đến Seoul, Kim thuê nhà gần nơi làm việc tại khu Gangnam. Một căn phòng tương tự ở Changwon có thể chỉ tốn khoảng 300.000 won/tháng (khoảng 5,9 triệu đồng), nhưng tại Seoul, giá thuê dễ dàng vượt 600.000 won/tháng (khoảng 11,7 triệu đồng). Anh cho biết nhiều căn nhà được môi giới giới thiệu là có chất lượng tốt nhưng thực tế lại xuống cấp, khiến người thuê phải sống trong tâm trạng lo lắng về tình trạng của căn nhà.

Hwang cũng từng nộp hồ sơ xin hỗ trợ tiền thuê nhà và đăng ký các chương trình nhà ở dành cho người trẻ, bao gồm nhà ở công cộng và nhà cho thuê tư nhân. Tuy nhiên, cô nhiều lần không được lựa chọn. Theo Hwang, dù bản thân không có điều kiện tài chính dư dả, cô vẫn gặp khó khăn khi đáp ứng các tiêu chí xét duyệt và cạnh tranh suất hỗ trợ.

Trong khảo sát của Yonhap, 42% người tham gia cho rằng mở rộng nguồn cung nhà ở dành cho người trẻ nên là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Tiếp đó, 25,9% lựa chọn hỗ trợ tài chính để mua nhà hoặc thuê nhà theo hình thức đặt cọc lớn, trong khi 15,2% mong muốn tăng nhà ở công cộng và phòng ngừa lừa đảo tiền đặt cọc.

Theo chuyên gia Park Jin-baek thuộc Viện Nghiên cứu Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc, khi phải dành 30-40% tiền lương cho chỗ ở, người trẻ rất khó tích lũy khoản tiền ban đầu để mua nhà. Gánh nặng này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hình thành tài sản mà còn buộc họ cắt giảm các khoản chi tiêu khác, tác động đến chất lượng cuộc sống.

Câu chuyện của Hwang vì thế phần nào phản ánh một nghịch lý: Dù có công việc và thu nhập, người trẻ vẫn có thể mắc kẹt trong vòng xoáy chi phí nhà ở. Khi tiền thuê nhà liên tục chiếm một phần lớn ngân sách, mục tiêu mua nhà không chỉ bị trì hoãn mà còn khiến việc tiết kiệm cho những kế hoạch khác trở nên khó khăn hơn. Với nhiều người trẻ tại Seoul, bài toán hiện tại không đơn giản là làm thế nào để mua được nhà, mà là làm thế nào để giữ lại đủ tiền sau mỗi tháng sinh sống và làm việc tại thành phố này.

(Nguồn: Yonhap News)