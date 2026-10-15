Vì sao thang máy chung cư không có tầng 13?

Nếu quan sát bảng điều khiển thang máy tại một số chung cư, khách sạn, nhiều người có thể bắt gặp cách đánh số khá đặc biệt: Sau tầng 12 là tầng 14 hoặc tầng 12A, thay vì tầng 13 như thông thường. Thực tế, đây không phải lỗi kỹ thuật hay việc công trình bị thiếu một tầng mà là cách một số chủ đầu tư lựa chọn để tránh con số vốn gắn với nhiều quan niệm kiêng kỵ.

Trong văn hóa phương Tây, số 13 được xem là biểu tượng của sự xui rủi. Một trong những cách lý giải phổ biến liên quan đến bữa Tiệc Ly trong truyền thống Kitô giáo, khi Judas Iscariot - người phản bội Chúa Jesus - thường được nhắc đến là vị khách thứ 13. Qua thời gian, quan niệm này tiếp tục được củng cố bởi các câu chuyện dân gian và văn hóa đại chúng. Nỗi sợ số 13 thậm chí có tên gọi riêng là triskaidekaphobia. Với những người tin vào quan niệm này, việc sinh sống hoặc làm việc tại tầng 13 có thể tạo cảm giác bất an. Vì vậy, một số chủ đầu tư lựa chọn bỏ số tầng này trên bảng thang máy nhằm đáp ứng tâm lý khách hàng, hạn chế những băn khoăn có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hoặc thuê bất động sản.

Tất nhiên, trên thực tế, việc bỏ tầng 13 thường chỉ liên quan đến cách đánh số. Tầng nằm giữa tầng 12 và tầng 14 vẫn tồn tại về mặt kết cấu nhưng có thể được gọi là 12A, 12B hoặc mang một ký hiệu khác. Cách làm này giúp công trình tránh hiển thị con số gây e ngại mà không cần thay đổi cấu trúc tòa nhà. Tuy nhiên, không phải công trình nào cũng áp dụng cách đánh số này. Nhiều tòa nhà vẫn sử dụng tầng 13 bình thường, bởi việc kiêng kỵ con số trên chủ yếu xuất phát từ quan niệm văn hóa và lựa chọn kinh doanh, không phải yêu cầu kỹ thuật bắt buộc.

Tập quán tương tự cũng xuất hiện tại một số quốc gia Đông Á, nơi số 4 thường bị né tránh do cách phát âm gần với từ mang nghĩa là cái chết trong một số ngôn ngữ (tứ - tử). Do đó, một số tòa nhà có thể bỏ số 4 trên bảng thang máy hoặc sử dụng cách đánh số thay thế. Còn về mặt khoa học, chưa có bằng chứng cho thấy số tầng tự thân quyết định vận may, rủi ro hay mức độ an toàn của cư dân. Độ an toàn của một căn hộ phụ thuộc vào chất lượng xây dựng, thiết kế và các hệ thống kỹ thuật của công trình, chứ không nằm ở con số được hiển thị trên bảng điều khiển thang máy.