Phát hiện lính cứu hỏa lương 41 triệu đồng/tháng sở hữu hơn 30 BĐS, kiếm hơn 64 tỷ đồng/năm từ việc cho thuê

Khởi nghiệp để tăng thu nhập

Trong phần lớn 35 năm đầu sự nghiệp, Jeremy Barker ở tại bang Utah, Mỹ, liên tục nhảy việc, từ xây dựng, nhân viên cấp cứu đến lính cứu hỏa, đồng thời thử sức với một số dự án kinh doanh để tìm ra điều mình thực sự yêu thích là công việc cứu hỏa. Đáng tiếc, nghề này không mang lại cho anh thu nhập cao.

“Tôi không muốn sống với mức lương thực nhận chỉ 1.600 USD/tháng (hơn 41 triệu đồng)”, Barker chia sẻ với Business Insider.

Không muốn từ bỏ hoàn toàn công việc lính cứu hỏa, anh quyết định tìm thêm nguồn thu nhập. Ý tưởng khởi nghiệp đến với Barker từ một dự án tự làm rạp chiếu phim tại nhà cho các con. Trong quá trình đó, anh nảy ra ý tưởng sản xuất bản lề dành cho cửa ẩn, loại cửa có thể được thiết kế để hòa vào tường hoặc hệ thống tủ, tạo cảm giác như một phần của nội thất.

Từ ý tưởng này, Barker thành lập Murphy Door.

Jeremy Barker (Ảnh: aol.com)

“Công việc kinh doanh phát triển rất nhanh trong giai đoạn 2013–2016. Chúng tôi ký được hợp đồng với Home Depot, rồi quy mô công ty tăng trưởng mạnh”, anh kể.

Murphy Door tạo thêm nguồn thu nhập cho Barker, nhưng phần lớn lợi nhuận ban đầu được anh tái đầu tư vào doanh nghiệp. Chỉ khi tình cờ bước chân vào thị trường bất động sản, tài sản của người đàn ông này mới bắt đầu tăng trưởng nhanh hơn.

Dùng hợp đồng thuê để huy động vốn mua nhà

Ngoài căn nhà riêng tại bang Utah, Barker gần như chưa có kinh nghiệm mua bán bất động sản. Tuy nhiên, khi Murphy Door phát triển vượt quá diện tích mặt bằng ban đầu, anh cùng môi giới bắt đầu tìm kiếm một tòa nhà lớn hơn để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Người môi giới sau đó tìm được một tòa nhà có diện tích 8.361 m², được rao bán với giá 3 triệu USD (hơn 77 tỷ đồng). Theo người này, đây là cơ hội khó có thể bỏ qua, đồng thời mặt bằng đủ lớn để doanh nghiệp của Barker tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Barker ban đầu cho rằng đề xuất này quá sức với mình. Tuy nhiên, người môi giới khuyên Barker ký thư bày tỏ ý định mua bất động sản, đồng thời hứa sẽ giúp ông tìm cách huy động vốn.

Tối hôm đó, Barker tìm hiểu trên YouTube về cách tài trợ cho các thương vụ bất động sản thương mại. Anh nhanh chóng nhận ra 2 vấn đề quan trọng: số tiền tiết kiệm 30.000 USD (hơn 776 triệu đồng) chưa đủ để thanh toán khoản trả trước, nhưng phần lớn diện tích tòa nhà lại có thể cho thuê để tạo nguồn thu.

Cụ thể, Murphy Door chỉ cần sử dụng một phần nhỏ mặt bằng, trong khi khoảng 6.503 m², có thể được cho các doanh nghiệp khác thuê. Barker cũng tìm hiểu quy trình ký thư bày tỏ ý định mua, hợp đồng mua bán và khoảng thời gian từ khi ký thỏa thuận đến lúc hoàn tất giao dịch. Anh nhận ra mình có thể tận dụng giai đoạn này để tìm người thuê trước khi chính thức nhận chuyển nhượng tòa nhà.

Sau nhiều lần thương lượng với bên bán, Barker được đồng ý đưa mặt bằng ra thị trường cho thuê trước ngày hoàn tất giao dịch. Sau khi ký hợp đồng mua bán, anh đặt biển cho thuê bên ngoài tòa nhà. Chỉ trong 24 giờ, Barker tìm được khách thuê đầu tiên với diện tích khoảng 2.044 m². Vài ngày sau, một khách thuê lớn khác cũng đồng ý thuê mặt bằng.

Trước khi hoàn tất thương vụ, Barker đã có danh sách hợp đồng thuê đủ để tạo ra khoảng 140.000 USD (hơn 3,6 tỷ đồng) doanh thu cho thuê mỗi năm tại phần diện tích này.

Các hợp đồng thuê đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Barker huy động số vốn còn thiếu cho thương vụ. Anh cần thêm vài trăm nghìn USD để thanh toán khoản trả trước, trong khi số tiền tiết kiệm ban đầu chỉ là 30.000 USD.

Gia đình của Jeremy Barker (Ảnh: aol.com)

Nhờ có danh sách khách thuê và dòng tiền dự kiến, Barker có thể trình bày với các nhà đầu tư về khả năng tạo thu nhập ròng từ hoạt động cho thuê. Những dữ liệu này cũng giúp anh thuyết phục ngân hàng cấp khoản vay thế chấp. Trong vòng 12 tháng, anh tái cấp vốn thông qua Golden West Credit Union và rút ra 2 triệu USD (hơn 51 tỷ đồng), dù số vốn tự có ban đầu chỉ là 30.000 USD.

Barker cho biết anh đã hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trong vòng 24 tháng. Sau khoảng một thập kỷ, giá trị tòa nhà cũng tăng lên hơn 4 lần so với mức giá mua ban đầu. Thương vụ này giúp anh nhận ra tiềm năng tích lũy tài sản từ bất động sản. Sau đó, Barker tiếp tục áp dụng cách làm tương tự để mở rộng danh mục đầu tư.

Sở hữu danh mục bất động sản mang về 2,5 triệu USD mỗi năm

Chiến lược của Barker tập trung vào những bất động sản bị thị trường bỏ qua hoặc định giá thấp. Anh ưu tiên các tòa nhà đã được rao bán trong thời gian dài, bởi người mua có thể có lợi thế hơn khi thương lượng giá và điều khoản giao dịch.

Một yếu tố quan trọng khác là đàm phán khoảng thời gian đủ dài từ lúc ký hợp đồng đến khi hoàn tất mua bán. Khoảng thời gian này giúp anh chủ động tìm kiếm khách thuê, xây dựng dòng tiền dự kiến trước khi chính thức nhận tài sản.

Theo Business Insider, tính đến tháng 6/2025, Barker sở hữu hơn 30 bất động sản thương mại và nhà ở. Barker từng trải qua hai lần phá sản trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Khi bắt đầu đầu tư bất động sản, ông không có nhiều tiền tiết kiệm và buộc phải tìm cách tiếp cận khác biệt.

“Tôi biết mình phải suy nghĩ vượt ra ngoài những cách làm thông thường”, anh nói.

Thay vì dùng tiền để tạo lợi thế cạnh tranh, Barker dành nhiều thời gian nghiên cứu thị trường. Anh tìm hiểu giá thuê, đặc điểm từng loại tòa nhà và chi phí vận hành để đánh giá một thương vụ có khả năng sinh lời hay không.

Sau khi tìm được bất động sản phù hợp, Barker chủ động tiếp cận những người có thể đầu tư trong mạng lưới quan hệ của mình. Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân không có nhiều vốn nhưng sẵn sàng dành thời gian và chia sẻ một phần quyền sở hữu để đổi lấy nguồn tiền thực hiện thương vụ đầu tiên.

Barker cho rằng nhà đầu tư cần tự tin khi trình bày cơ hội, nhưng không nên phóng đại kiến thức hay năng lực của mình. Điều quan trọng là hiểu rõ thị trường, nắm được những con số cơ bản và giải thích được vì sao thương vụ có thể tạo ra giá trị.

Theo chia sẻ của Barker, danh mục bất động sản đã giúp anh đạt được độc lập tài chính từ nhiều năm trước, với doanh thu hằng năm khoảng 2,5 triệu USD (hơn 64 tỷ đồng). Nguồn thu này cho phép anh chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian, tiếp tục làm lính cứu hỏa bán thời gian và điều hành Murphy Door.

Đối với Barker, trở ngại lớn nhất khi đầu tư đôi khi không nằm ở việc thiếu tiền hay chưa có kinh nghiệm, mà ở việc quá tập trung vào những lý do khiến một thương vụ không thể thực hiện. Barker cho rằng người muốn bước chân vào thị trường bất động sản cần dành thời gian nghiên cứu, phân tích ngược các yếu tố cấu thành giá và xác định cơ hội thực sự nằm ở đâu.

“Khi người khác không nhìn thấy cơ hội, nếu nhìn vấn đề từ một góc độ khác, có thể bạn sẽ tìm ra cơ hội ở đó”, anh nói.

(Theo aol.com)