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Xử lý người đăng thông tin sai sự thật về lễ hội Mường Lò, Lào Cai

| | Sống

Xử lý người đăng thông tin sai sự thật về lễ hội Mường Lò, Lào Cai

Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2026.

Người vi phạm là L.N.L, (SN 2000, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai). Theo Công an xã Mỏ Vàng, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến hình ảnh của sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh Lào Cai.

Về quy định pháp luật, Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực an ninh mạng.

Bên cạnh đó, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định việc xử phạt vi phạm trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Lực lượng chức năng làm việc với người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về lễ hội Mường Lò năm 2026. (Ảnh: Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai)

Theo khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, tổ chức có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức, tương ứng 10-15 triệu đồng.

Đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, người vi phạm có thể bị xử phạt theo khung tương ứng tại nghị định. Biện pháp khắc phục hậu quả có thể bao gồm buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật và các biện pháp khác theo quy định.

Trước vụ việc trên, Công an xã Mỏ Vàng khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu sai lệch, người dân không nên tiếp tục phát tán mà cần thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Công an xã Mỏ Vàng đề nghị người dân nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông tin chính xác, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Viên Minh

VTC News

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