Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 200 triệu đồng

Mở tài khoản, lập công ty "ma" tiếp tay rửa hàng tỷ đồng tiền bẩn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây cho biết đã khởi tố bị can Đặng Văn Đông và Đặng Văn Đức về tội "Rửa tiền". Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân trước thủ đoạn tuyển dụng, dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng, thành lập doanh nghiệp không hoạt động thực tế và trực tiếp xác thực giao dịch để luân chuyển tiền do phạm tội mà có.

Theo đó trong khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025, Đông và Đức đăng ký thành lập doanh nghiệp nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh thực tế nhằm mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

Cùng với đó, cả hai mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân theo yêu cầu của các đối tượng khác. Sau đó, Đông và Đức xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc cho một công ty do người Trung Quốc điều hành, thực hiện việc nhận và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng đứng tên mình.

Theo yêu cầu của người quản lý, Đông và Đức sử dụng các tài khoản này để nhận tiền rồi chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác nhau. Đáng chú ý, các đối tượng trực tiếp sử dụng sinh trắc học khuôn mặt để xác thực giao dịch, tạo điều kiện cho dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định Đông và Đức biết rõ số tiền nhận được là tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn thực hiện các giao dịch theo yêu cầu. Từ ngày 29/9/2025 đến ngày 17/10/2025, các tài khoản của Đông nhận hơn 4,3 tỷ đồng, tài khoản của Đức nhận hơn 900 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục xác thực giao dịch, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhằm luân chuyển, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Cảnh báo nguy cơ vướng vòng lao lý từ việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Từ vụ việc trên cho thấy, tội phạm có thể lợi dụng nhu cầu tìm việc làm, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc sự thiếu hiểu biết về pháp luật để lôi kéo người khác mở tài khoản, đứng tên doanh nghiệp và thực hiện các giao dịch ngân hàng. Những lời mời gọi như "mở tài khoản nhận tiền hộ", "cho thuê tài khoản hưởng hoa hồng", "đứng tên doanh nghiệp", "quét khuôn mặt xác nhận giao dịch" hoặc "chuyển tiền hộ theo hướng dẫn" đều tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Người dân cần nhận thức rõ rằng tài khoản ngân hàng không chỉ là phương tiện giao dịch cá nhân mà còn có thể bị các đối tượng lợi dụng để che giấu, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Việc cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản hoặc trực tiếp xác thực, chuyển tiền theo yêu cầu của người khác có thể khiến chủ tài khoản bị lôi kéo vào hoạt động phạm pháp và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật tùy tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

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Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, với các mức xử phạt được điều chỉnh tăng mạnh.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Cụ thể, tại Điều 30, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được nâng lên từ 150 - 200 triệu đồng.

Đáng chú ý, các hành vi mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; cũng như lợi dụng tài khoản hoặc dịch vụ thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật, giao dịch khống hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đối với đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ bị xử phạt ở mức cao hơn, từ 200 - 250 triệu đồng. Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, nếu liên quan đến hành vi phạm tội rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc..., người cho thuê tài khoản ngân hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc có người yêu cầu chuyển tiếp những khoản tiền bất thường, người dân cần chủ động liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn, lưu giữ thông tin giao dịch và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an. Tuyệt đối không tự ý chuyển tiếp, rút tiền hoặc thỏa thuận hoàn trả qua các tài khoản khác khi chưa xác minh rõ vụ việc. Chủ động nhận diện, từ chối các yêu cầu đáng ngờ và cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng là cách thiết thực để tự bảo vệ mình, góp phần ngăn chặn tội phạm rửa tiền.