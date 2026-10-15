Từ tháng 10, ngân hàng thông báo đóng hàng loạt tài khoản có số dư nhỏ hơn 20.000 đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa phát đi thông báo đến khách hàng về việc thực hiện đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động theo quy định hiện hành của NCB và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, NCB sẽ thực hiện đóng các tài khoản thanh toán đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không phát sinh giao dịch liên tục trong thời gian từ 24 tháng trở lên, tính đến ngày 30/09/2026;

- Có số dư nhỏ hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo Biểu phí dịch vụ của NCB là 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng) (chưa bao gồm thuế GTGT).

NCB dự kiến triển khai việc đóng các tài khoản đủ điều kiện từ tháng 10/2026.

Để tiếp tục duy trì tài khoản thanh toán, ngân hàng đề nghị khách hàng có nhu cầu sử dụng liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch NCB gần nhất trước thời điểm thực hiện đóng tài khoản để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Người có tài khoản ngân hàng không sử dụng cần làm gì?

Không chỉ NCB, nhiều ngân hàng hiện nay cũng áp dụng phí quản lý đối với tài khoản không hoạt động trong thời gian dài. Do đó, người dùng nên rà soát các tài khoản ngân hàng đang đứng tên để nắm rõ tình trạng sử dụng và các khoản phí liên quan.

Với những tài khoản không còn nhu cầu sử dụng, người dùng nên chủ động liên hệ ngân hàng để làm thủ tục đóng tài khoản, tránh phát sinh các khoản phí không cần thiết. Trường hợp vẫn muốn duy trì tài khoản, người dùng cần tìm hiểu quy định của ngân hàng về số dư tối thiểu, phí quản lý và thời gian không phát sinh giao dịch để có phương án phù hợp.

Việc duy trì số dư theo yêu cầu hoặc thực hiện giao dịch định kỳ, nếu đáp ứng điều kiện của ngân hàng, có thể giúp hạn chế nguy cơ tài khoản bị đóng do không hoạt động.