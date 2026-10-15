Hủy đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ, bao lâu được hoàn tiền?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi hủy đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ ngân hàng, khách hàng có thể được hoàn tiền theo chính sách của đơn vị bán hàng và điều kiện giao dịch. Tuy nhiên, việc người bán xác nhận hủy đơn không đồng nghĩa với việc tiền sẽ lập tức quay trở lại tài khoản hoặc thẻ của khách hàng.

Hủy đơn hàng, bao lâu tiền được hoàn lại?

Thời gian hoàn tiền phụ thuộc vào thời điểm hủy giao dịch, quy trình xử lý của đơn vị bán hàng, ngân hàng và các bên tham gia thanh toán.

Nếu giao dịch chưa được hoàn tất và khoản tiền mới chỉ ở trạng thái tạm giữ, ngân hàng có thể giải tỏa khoản tiền này theo quy trình áp dụng.

Trường hợp giao dịch đã được ghi nhận và người bán thực hiện hoàn tiền, khoản hoàn trả cần được xử lý qua hệ thống thanh toán trước khi ngân hàng cập nhật cho khách hàng.

Vì vậy, thời gian nhận lại tiền có thể kéo dài từ vài ngày đến nhiều ngày làm việc, tùy từng trường hợp. Không có một thời hạn hoàn tiền chung áp dụng cho tất cả giao dịch thẻ.

Tiền hoàn sẽ được trả về đâu?

Thông thường, khoản tiền hoàn được xử lý về chính thẻ đã sử dụng để thanh toán.

Nếu thanh toán bằng thẻ ghi nợ, tiền hoàn sẽ được ghi có vào tài khoản liên kết với thẻ sau khi ngân hàng xử lý thành công.

Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng, khoản hoàn tiền thường được ghi nhận vào tài khoản thẻ, qua đó điều chỉnh dư nợ hoặc số tiền khả dụng theo quy định của ngân hàng. Đây không nhất thiết là khoản tiền được chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

Đối với thẻ tín dụng, khách hàng vẫn cần theo dõi sao kê và thời hạn thanh toán. Nếu khoản hoàn tiền chưa được ghi nhận trước ngày đến hạn, không nên mặc định rằng đơn hàng đã hủy thì không còn nghĩa vụ thanh toán khoản dư nợ đang được ngân hàng ghi nhận.

Chậm nhận tiền hoàn, khách hàng cần làm gì?

Trước hết, khách hàng nên kiểm tra trạng thái hoàn tiền trên ứng dụng mua hàng hoặc liên hệ đơn vị bán hàng để xác nhận giao dịch đã được hoàn tiền hay mới chỉ được chấp nhận hủy đơn.

Nếu người bán thông báo đã hoàn tiền, khách hàng có thể yêu cầu thông tin xác nhận hoặc mã tham chiếu giao dịch hoàn tiền (nếu có) để thuận tiện tra soát.

Sau đó, khách hàng kiểm tra lịch sử giao dịch, sao kê thẻ hoặc liên hệ ngân hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ xác minh.

Trường hợp đã quá thời hạn hoàn tiền được thông báo nhưng vẫn chưa nhận được tiền, khách hàng nên gửi yêu cầu tra soát đến ngân hàng, cung cấp thông tin giao dịch và bằng chứng hủy đơn, hoàn tiền để được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Tóm lại, hủy đơn hàng đã thanh toán bằng thẻ không có nghĩa tiền sẽ được hoàn ngay lập tức. Thời gian hoàn tiền phụ thuộc vào trạng thái giao dịch và quy trình xử lý của các bên liên quan. Khách hàng nên lưu giữ xác nhận hủy đơn, theo dõi giao dịch hoàn tiền và chủ động liên hệ ngân hàng khi quá thời hạn dự kiến.