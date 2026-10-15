Thẻ tín dụng bị trừ tiền dù không mua sắm, xử lý thế nào?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Thẻ tín dụng phát sinh khoản tiền phải thanh toán dù chủ thẻ không thực hiện giao dịch mua sắm là tình huống có thể xảy ra. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng xuất phát từ giao dịch gian lận hoặc sai sót của ngân hàng. Nguyên nhân có thể liên quan đến các khoản phí, lãi hoặc giao dịch thanh toán tự động đã được thiết lập trước đó.

Trước hết, chủ thẻ cần kiểm tra bảng sao kê và lịch sử giao dịch để xác định chính xác khoản tiền phát sinh. Một số khoản phí như phí thường niên, phí chậm thanh toán hoặc lãi từ dư nợ kỳ trước có thể được ghi nhận ngay cả khi khách hàng không phát sinh giao dịch mua sắm mới.

Ngoài ra, khoản tiền bị trừ có thể liên quan đến các dịch vụ đăng ký thanh toán định kỳ như ứng dụng giải trí, phần mềm hoặc các nền tảng trực tuyến mà chủ thẻ đã liên kết trước đó. Một số giao dịch thực hiện ở kỳ trước cũng có thể được ghi nhận vào kỳ sao kê hiện tại.

Trường hợp phát hiện khoản tiền không rõ nguyên nhân, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng phát hành thẻ để yêu cầu kiểm tra, giải thích và đối chiếu thông tin giao dịch. Nếu nghi ngờ thẻ bị sử dụng trái phép, chủ thẻ nên yêu cầu khóa thẻ ngay nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục phát sinh tổn thất.

Theo Điều 19 Thông tư số 18/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, khi phát hiện hoặc nghi ngờ có sai sót về giao dịch thẻ, chủ thẻ có quyền yêu cầu ngân hàng phát hành thẻ tra soát, xử lý khiếu nại. Thời hạn ngân hàng quy định để khách hàng đề nghị tra soát, khiếu nại không được ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

Ngân hàng có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý yêu cầu tra soát và thông báo kết quả cho khách hàng theo quy định. Việc hoàn trả khoản tiền phát sinh bất thường được xác định trên cơ sở kết quả tra soát, trách nhiệm của các bên và các thỏa thuận liên quan, không phải mọi trường hợp khiếu nại đều được hoàn tiền tự động.

Để hạn chế rủi ro, chủ thẻ nên thường xuyên kiểm tra sao kê, bật thông báo biến động giao dịch, rà soát các dịch vụ thanh toán định kỳ và không cung cấp thông tin thẻ, mã CVV/CVC hoặc mã OTP cho người khác.

Như vậy, khi thẻ tín dụng phát sinh khoản tiền phải thanh toán dù không mua sắm, khách hàng cần xác định rõ đó là phí, lãi, giao dịch tự động hay giao dịch bất thường. Việc kiểm tra và thông báo kịp thời cho ngân hàng sẽ giúp bảo vệ quyền lợi và hạn chế những tổn thất tài chính không đáng có.