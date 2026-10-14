Đăng tin sai sự thật về hoạt động cho vay margin, Tiktoker bị phạt 12,5 triệu

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng (Bộ Công an), thời gian qua, một số người có ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội đăng tải video, bài viết chưa được kiểm chứng, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử lý trường hợp chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật , chưa được kiểm chứng về hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán.

Cụ thể, ngày 25/7/2026, tài khoản TikTok “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đăng tải các video tự biên tập, đưa ra nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay margin của các công ty chứng khoán.

Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản TikTok “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đăng tải các video tự biên tập, đưa ra nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay margin của các công ty chứng khoán.

Ngày 21/9/2026, Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước tình trạng trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; không tin theo hoặc chia sẻ các video, bài viết chưa được kiểm chứng.

UBCKNN nhấn mạnh, hành vi đưa ra nhận định, phát tán thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định pháp luật, hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.

Trong bối cảnh thông tin trên thị trường tài chính - chứng khoán lan truyền nhanh chóng, việc cố tình tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc tình hình doanh nghiệp hoặc đưa thông tin sai lệch nhằm tác động đến tâm lý nhà đầu tư có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng.

Về xử phạt hành chính, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định các mức xử phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo Điều 95, hành vi vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với cá nhân, tùy hành vi cụ thể; đồng thời có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Vì vậy, cần xác định đúng hành vi vi phạm để áp dụng mức phạt tương ứng.

Trong trường hợp có đủ căn cứ cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định liên quan của Bộ luật Hình sự, như tội Vu khống (Điều 156), tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288), tội Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán (Điều 209) hoặc tội Thao túng thị trường chứng khoán (Điều 211). Việc áp dụng tội danh và hình phạt cụ thể phụ thuộc vào hành vi, mục đích, hậu quả và các điều kiện luật định.

Đáng chú ý, hành vi tung tin đồn sai sự thật nhằm tác động đến giá chứng khoán, tạo cung cầu giả tạo hoặc thu lợi bất chính có thể bị xem xét xử lý về tội thao túng thị trường chứng khoán nếu đáp ứng các dấu hiệu cấu thành theo quy định pháp luật.

Trước thực trạng thông tin trên mạng xã hội ngày càng đa dạng, nhà đầu tư cần thận trọng trước những bài viết chưa được kiểm chứng, đặc biệt là nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động quản trị hoặc các thông tin có khả năng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Việc kiểm chứng thông tin không chỉ giúp hạn chế rủi ro đầu tư mà còn góp phần ngăn chặn sự lan truyền của tin giả, bảo đảm tính minh bạch và sự ổn định của thị trường chứng khoán.