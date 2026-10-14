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Từ vụ TikToker đăng tải thông tin xuyên tạc về hoạt động cho vay margin, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư

| | Thị trường chứng khoán

UBCKNN khuyến cáo các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán cần cảnh giác, thận trọng, không tin theo, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Từ vụ TikToker đăng tải thông tin xuyên tạc về hoạt động cho vay margin, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư- Ảnh 1.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng - Bộ Công an, thời gian vừa qua, một số KOL trên mạng xã hội có hành vi đăng tải các video, bài viết chưa qua kiểm chức gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng – Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử lý trường hợp chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật, chưa qua kiểm chứng về hoạt động cho vay Margin của các công ty chứng khoán, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Cụ thể, ngày 25/7/2026, tài khoản TikTok “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đã đăng tải các video tự biên tập, đưa ra nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay Margin của công ty chứng khoán. Ngày 21/9/2026, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản “Kiến Trúc Sư” về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

UBCKNN khuyến cáo các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán cần cảnh giác, thận trọng, không tin theo, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng; việc đưa ra nhận định, đưa thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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