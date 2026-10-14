Mekophar và Geleximco cùng bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Ngày 14/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 602/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (UPCoM: MKP) số tiền 92,5 triệu đồng.

Theo cơ quan quản lý, Mekophar vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Hành vi này bị xử phạt theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm dưới 15 ngày đối với một số tài liệu, gồm Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2025 và các văn bản giải trình liên quan đến biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Các văn bản giải trình này liên quan đến trường hợp LNST thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước và trường hợp LNST trên báo cáo tài chính kiểm toán có chênh lệch từ 5% trở lên trước và sau kiểm toán.

Ngoài ra, Mekophar còn chậm từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu quan trọng khác.

Danh mục vi phạm bao gồm văn bản giải trình nguyên nhân LNST trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2024 bị lỗ; các văn bản giải trình biến động lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 đã soát xét; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 bằng tiếng Anh cùng các văn bản giải trình liên quan.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng chậm công bố văn bản giải trình việc LNST chuyển từ lãi sang lỗ tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2025.

Bên cạnh các tài liệu tài chính, Mekophar còn chậm công bố biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu họp bằng tiếng Anh.

Trước đó, ngày 13/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 600/QĐ-XPHC, xử phạt Tập đoàn Geleximco – CTCP số tiền 92,5 triệu đồng.

Theo quyết định, Geleximco không gửi HNX nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu và nghĩa vụ thanh toán đối với người sở hữu trái phiếu.

Trong số các tài liệu chưa được gửi có báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 và thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu cùng năm.

Ở các giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục không gửi một số tài liệu, gồm báo cáo tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên và cả năm 2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2024, cùng các báo cáo về tình hình sử dụng vốn và thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong nửa đầu năm 2024.

Không chỉ không gửi một số tài liệu, Geleximco còn chậm gửi hàng loạt báo cáo trong giai đoạn 2021–2024.

Các tài liệu này bao gồm báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu và báo cáo thanh toán gốc, lãi trái phiếu của các năm 2021, 2022 và 2023.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chậm gửi thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với hai mã GLXCH2123001 và GLXCH2123003.

Cụ thể, mã GLXCH2123001 liên quan đến 17 lần mua lại trong giai đoạn từ ngày 22/5/2023 đến ngày 4/10/2023. Trong khi đó, mã GLXCH2123003 liên quan đến 6 lần mua lại từ ngày 17/7/2023 đến ngày 10/9/2023.

Ngoài ra, Geleximco còn chậm gửi báo cáo về tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong kỳ bán niên năm 2023 và báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên năm 2024.

Như vậy, Mekophar và Geleximco cùng bị xử phạt 92,5 triệu đồng, song tính chất vi phạm có sự khác biệt.

Mekophar bị xử phạt do chậm công bố nhiều báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và văn bản giải trình biến động lợi nhuận. Trong khi đó, vi phạm của Geleximco tập trung vào việc không gửi hoặc gửi chậm nhiều tài liệu liên quan đến tình hình tài chính, sử dụng vốn phát hành trái phiếu và thực hiện nghĩa vụ đối với trái chủ.

Việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Đối với nhà đầu tư và người sở hữu trái phiếu, các báo cáo này là cơ sở để đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh cũng như khả năng thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Các quyết định xử phạt tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm tuân thủ quy định công bố thông tin của doanh nghiệp có liên quan đến thị trường chứng khoán, đặc biệt đối với những tài liệu có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và quyết định đầu tư của công chúng.