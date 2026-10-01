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Giữa tháng 10 gửi 400 triệu tại Vietcombank, NCB, BAC A Bank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu?

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Mức tiền lãi khi gửi tiết kiệm còn phụ thuộc vào kỳ hạn cũng như lãi suất của từng ngân hàng.

Giữa tháng 10 gửi 400 triệu tại Vietcombank, NCB, BAC A Bank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 1.

Với khoản tiền nhàn rỗi 400 triệu đồng, gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những lựa chọn được nhiều người cân nhắc. Tuy nhiên, số tiền lãi nhận được sẽ phụ thuộc vào lãi suất áp dụng và kỳ hạn gửi. Với cùng số tiền ban đầu, lựa chọn kỳ hạn phù hợp có thể giúp người gửi tối ưu khoản lãi nhận về.

Khảo sát lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank, NCB, BAC A Bank và SHB cho thấy giữa các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể về lãi suất ở 3 kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất năm x Số tháng gửi/12

1. Gửi tiết kiệm 400 triệu đồng tại Vietcombank: Lãi tối đa 23,6 triệu đồng

Giữa tháng 10/2026, Vietcombank áp dụng lãi suất 3,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 5,9%/năm. 

Giữa tháng 10 gửi 400 triệu tại Vietcombank, NCB, BAC A Bank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 2.

Lãi suất tiết kiệm tại Vietcombank

Với khoản tiền gửi 400 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 3,5% x 6/12 = 7 triệu đồng.

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 3,5% x 9 /12 = 10,5 triệu đồng.

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 5,9% x 12/12 = 23,6 triệu đồng.

2. Gửi tiết kiệm 400 triệu đồng tại NCB: Lãi tối đa 24,8 triệu đồng

Với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, NCB niêm yết lãi suất 6%/năm cho cả kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 6,2%/năm. 

Giữa tháng 10 gửi 400 triệu tại Vietcombank, NCB, BAC A Bank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 3.

Lãi suất tiết kiệm tại NCB

Với khoản tiền gửi 400 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 6% x 6/12 = 12 triệu đồng.

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 6% x 9/12 = 18 triệu đồng.

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 6,2% x 12/12 = 24,8 triệu đồng.

3. Gửi tiết kiệm 400 triệu đồng tại BAC A Bank: Lãi tối đa 28,4 triệu đồng

Với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, BAC A Bank áp dụng lãi suất 7,05%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 7,1%/năm. 

Giữa tháng 10 gửi 400 triệu tại Vietcombank, NCB, BAC A Bank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 4.

Lãi suất tiết kiệm tại BAC A Bank

Với khoản tiền gửi 400 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 7,05% x 6/12 = 14,1 triệu đồng.

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 7,05% x 9/12 = 21,15 triệu đồng.

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 7,1% x 12/12 = 28,4 triệu đồng.

4. Gửi tiết kiệm 400 triệu đồng tại SHB: Lãi tối đa 19,6 triệu đồng

SHB hiện niêm lãi suất 4,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. 

Giữa tháng 10 gửi 400 triệu tại Vietcombank, NCB, BAC A Bank, SHB: Lãi tối đa bao nhiêu?- Ảnh 5.

Lãi suất tiết kiệm tại SHB

Với khoản tiền gửi 400 triệu đồng, tiền lãi tương ứng ở từng kỳ hạn được tính như sau:

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 4,2% x 6/12 = 8,4 triệu đồng.

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 4,4% x 9/12 = 13,2 triệu đồng.

- Gửi 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Tiền lãi = 400 triệu đồng x 4,9% x 12/12 = 19,6 triệu đồng.

Như vậy, ở kỳ hạn 12 tháng, BAC A Bank mang lại khoản lãi cao nhất là 28,4 triệu đồng, cao hơn 4,8 triệu đồng so với NCB, Vietcombank; 8,8 triệu đồng so với SHB ở cùng kỳ hạn.

Trước khi gửi tiền, người gửi nên kiểm tra lại lãi suất áp dụng tại thời điểm mở sổ, bởi mức lãi suất thực tế có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện gửi tiền. Ngoài ra, cần cân nhắc thời điểm dự kiến sử dụng khoản tiền để lựa chọn kỳ hạn phù hợp, tránh phải rút trước hạn và chịu mức lãi suất thấp hơn dự kiến.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất khảo sát ngày 14/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Theo Ngọc Linh

Thanh Niên Việt

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