Lãi suất ngày 14/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

VPBank có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng

Khảo sát biểu lãi suất niêm yết tại 35 ngân hàng cho thấy lãi suất kỳ hạn 18 tháng dao động từ 3,9% đến 7,9%/năm. Trong đó, VPBank dẫn đầu với mức 7,9%/năm, tiếp đến là Sacombank với 7,5%/năm và LPBank với 7,15%/năm.

Saigonbank, MBV và VCBNeo cùng áp dụng lãi suất 7%/năm. Bac A Bank niêm yết 6,95%/năm, còn OCB ở mức 6,9%/năm.

Ở nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,5%/năm trở lên, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm. PGBank và Nam A Bank cũng áp dụng mức này; BVBank và NCB cùng ở mức 6,7%/năm. MSB và SHB niêm yết 6,6%/năm, trong khi BaoVietBank áp dụng 6,5%/năm.

Phía cuối bảng, SeABank niêm yết lãi suất 5,45%/năm, Eximbank là 5,3%/năm và KienlongBank là 5,15%/năm. SCB có mức thấp nhất, ở 3,9%/năm. Bảng số liệu không ghi nhận lãi suất kỳ hạn 18 tháng của ACB.

Sacombank đứng đầu kỳ hạn 12 tháng

Với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, Sacombank niêm yết lãi suất 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng đạt 7,2%/năm, trong khi VPBank và Bac A Bank lần lượt áp dụng 7,1%/năm.

Năm ngân hàng khác cùng niêm yết 7%/năm gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB. Như vậy, có 10 ngân hàng trong bảng khảo sát áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm. MSB cũng áp dụng mức tương tự. Nam A Bank ở mức 6,6%/năm; SHB và BaoVietBank cùng niêm yết 6,5%/năm.

Ở nhóm thấp hơn, ACB áp dụng 5,7%/năm, PVcomBank 5,6%/năm và GPBank 5,55%/năm. HDBank và Eximbank cùng ở mức 5,3%/năm, SeABank niêm yết 5%/năm. SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng, với 3,7%/năm.

Lãi suất 6 tháng: Sacombank niêm yết 7,2%/năm

Ở kỳ hạn 6 tháng, Sacombank dẫn đầu với mức 7,2%/năm. Bac A Bank áp dụng 7,05%/năm; LPBank, MBV, VCBNeo và VPBank cùng niêm yết 7%/năm.

Saigonbank và PGBank lần lượt áp dụng 6,9%/năm. OCB và BVBank cùng ở mức 6,7%/năm, còn Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đồng loạt niêm yết 6,6%/năm.

Mức thấp nhất kỳ hạn 6 tháng thuộc về SCB, với 2,9%/năm. SeABank niêm yết 4,65%/năm, trong khi ACB áp dụng 4,9%/năm.

Nhiều ngân hàng niêm yết 4,75%/năm ở kỳ hạn 3 tháng

Đối với tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất 4,75%/năm xuất hiện tại nhiều ngân hàng, trong đó có Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Sacombank, OCB, MBV, VPBank và Bac A Bank.

Một số ngân hàng niêm yết mức thấp hơn như ABBank với 4%/năm và GPBank với 3,7%/năm. SCB đứng cuối bảng ở kỳ hạn này với lãi suất 1,9%/năm.

Nhìn chung, khoảng cách lãi suất giữa các ngân hàng khá lớn, đặc biệt ở những kỳ hạn dài. Khách hàng nên đối chiếu biểu lãi suất tại thời điểm gửi tiền và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng trước khi lựa chọn kỳ hạn phù hợp.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân, được tổng hợp theo biểu lãi suất khảo sát ngày 14/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, phương thức gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.