Ngân hàng SHB đón hai tin vui lớn

Ngày 12/10/2026, S&P Global Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm phát hành dài hạn "AA" cho trái phiếu không có bảo đảm bằng đô la Singapore (SGD) mà SHB dự kiến phát hành. Trái phiếu được bảo lãnh bởi Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF), quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), được lập ra để thúc đẩy thị trường trái phiếu nội tệ khu vực ASEAN+3.

Theo S&P Global Ratings, xếp hạng của trái phiếu tương đương xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ dài hạn của CGIF ở mức AA, triển vọng Ổn định, do bảo lãnh của CGIF là vô điều kiện, đúng hạn và không thể hủy ngang. Trong thang xếp hạng dài hạn của tổ chức này, "AA" thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, phản ánh năng lực thực hiện cam kết tài chính ở mức rất mạnh.

SHB cho biết dự kiến triển khai chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế và huy động khoản vay hợp vốn quốc tế trong tháng 10/2026. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của ngân hàng tại Văn bản số 9903/UBCK-QLCB.

Vay hợp vốn 340 triệu USD từ 6 định chế quốc tế

Cũng trong ngày 12/10, SHB công bố thông tin về việc ký Thỏa thuận vay vốn do SMBC điều phối năm 2026, đồng thời phê duyệt phương án vay và sử dụng vốn vay. Khoản vay có giá trị 340 triệu USD và có thể được tăng thêm theo quy định tại Thỏa thuận vay vốn.

Danh sách các ngân hàng đồng thu xếp và bảo lãnh chính (MLAUB) gồm Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Chi nhánh Singapore (SMBC), State Bank of India – Chi nhánh Hong Kong (SBI HK), CTBC Bank, Maybank Securities, Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) và MUFG Bank.

Nguồn vốn được dùng để cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng thông thường, tài trợ các dự án ESG đủ điều kiện và/hoặc các dự án khác được SHB và Đơn vị điều phối khoản vay ESG thống nhất. Kỳ hạn khoản vay là 3 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, áp dụng riêng cho khoản cam kết ban đầu và khoản cam kết tăng thêm.

Năm 2025, SHB đã huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG, với tổng quy mô 600 triệu USD và sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế. Khoản vay năm 2025 do 5 tổ chức đồng thu xếp và bảo lãnh gồm SMBC, CTBC Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq Bank và State Bank of India. Như vậy, SMBC, SBI và CTBC tiếp tục góp mặt trong khoản vay năm nay, bên cạnh ba cái tên mới là Maybank Securities, ADCB và MUFG. Cả hai giao dịch năm 2025 đều có khối lượng đăng ký vượt hạn mức chào mời ban đầu, giúp SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô (greenshoe).

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế của SHB tăng 1,6% lên 9.092 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch năm. Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt 962.667 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025; dư nợ cấp tín dụng đạt 664.280 tỷ đồng, tăng 7,22%.