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Một ngân hàng thông báo chấm dứt hoạt động 3 phòng giao dịch trong tháng này

| | Smart Money

Một ngân hàng thông báo chấm dứt hoạt động 3 phòng giao dịch trong tháng này

Khách hàng đang giao dịch tại ba phòng giao dịch sau đây chú ý thông báo từ ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa thông báo chấm dứt hoạt động 3 phòng giao dịch từ ngày 24/10/2026. Theo ngân hàng, việc sắp xếp mạng lưới nằm trong lộ trình chuyển đổi mô hình phục vụ, gắn với chiến lược đẩy mạnh số hóa và phát triển hệ thống giao dịch đa kênh.

Theo thông báo ngày 14/10, ba phòng giao dịch sẽ dừng hoạt động gồm Phòng giao dịch Đức Hòa, Phòng giao dịch Thới Bình và Phòng giao dịch Thoại Sơn.

Nguồn: KienlongBank

KienlongBank cho biết việc rà soát, sắp xếp mạng lưới được thực hiện nhằm phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng vận hành của ngân hàng. Song song với hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch truyền thống, ngân hàng đang phát triển các kênh giao dịch tự động và nền tảng ngân hàng số để khách hàng có thêm lựa chọn khi sử dụng dịch vụ.

Đối với khách hàng đang giao dịch tại ba phòng giao dịch nói trên, KienlongBank cho biết các sản phẩm, dịch vụ vẫn được cung cấp tại những chi nhánh và phòng giao dịch khác của ngân hàng trên cùng địa bàn hoặc khu vực lân cận. Khách hàng cũng có thể thực hiện giao dịch tại các booth thuộc hệ thống ngân hàng số X-Digi và thông qua ứng dụng KienlongBank Plus.

Theo ngân hàng, việc chấm dứt hoạt động một số phòng giao dịch là bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi mô hình phục vụ đã được chuẩn bị trong nhiều năm. KienlongBank cho biết đã từng bước phát triển mạng lưới điểm giao dịch tự động, đồng thời hoàn thiện hệ thống ngân hàng số trên ứng dụng và nền tảng web, nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động thực hiện nhiều giao dịch mà không phụ thuộc hoàn toàn vào các điểm giao dịch truyền thống.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, KienlongBank định hướng xây dựng mô hình ngân hàng đa kênh, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm động lực và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Ngân hàng dự kiến tiếp tục mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kinh doanh và quản trị, phát triển các nền tảng số và hoàn thiện mô hình phục vụ theo hướng linh hoạt hơn.

Linh San

An ninh tiền tê

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