Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 14/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 11h30 ngày 14/10, giá vàng trong nước tiếp tục giảm so với cuối phiên hôm qua. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát giảm 500.000 - 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, trong khi vàng miếng SJC giảm 500.000 - 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm tới 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, SJC và PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn mua vào - bán ra ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống 138,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 143,3 triệu đồng/lượng.

11h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,8 142,8 140,3 143,3 PNJ 139,8 142,8 140,3 143,3 DOJI 139 143 140,3 143,3 Bảo Tín Minh Châu 138,8 142,8 138,8 143,3 Bảo Tín Mạnh Hải 139 143 140,3 143,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.161 USD/ounce, gần như đi ngang so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, kim loại quý giảm 0,26% trong phiên 13/10 và 0,55% trong phiên 12/10, trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

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Mở đầu phiên sáng 14/10, giá vàng trong nước giữ nguyên mức niêm yết so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát có giá mua vào từ 139,3 - 140,8 triệu đồng/lượng, bán ra từ 143,3 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC và PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn mua vào - bán ra ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 139,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 139,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 140,8 143,8 141,3 144,3 PNJ 140,8 143,8 141,3 144,3 DOJI 139,5 143,5 141,3 144,3 Bảo Tín Minh Châu 139,3 143,3 139,3 143,3 Bảo Tín Mạnh Hải 139,5 143,5 141,3 144,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh 4.161 USD/ounce, gần như đi ngang so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, kim loại quý giảm 0,26% trong phiên 13/10 và 0,55% trong phiên 12/10, trong bối cảnh giới đầu tư thận trọng chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng giảm nhẹ khi thị trường hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Tư, tiếp đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Những thông tin này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về triển vọng lạm phát và định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Chủ tịch Fed dự kiến có bài phát biểu cuối cùng trước cuộc họp chính sách lãi suất sắp tới vào thứ Năm. Trong thời gian chờ đợi các sự kiện quan trọng, hoạt động giao dịch có thể trầm lắng hơn.

Trước đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết đà tăng gần đây của lợi suất trái phiếu Mỹ phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh hơn, thay vì kỳ vọng lạm phát gia tăng. Ông nhận định kỳ vọng lạm phát vẫn đang được kiểm soát tương đối tốt.

Vàng thường chịu sức ép trong môi trường lãi suất cao do không mang lại thu nhập như các tài sản sinh lời. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 19%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%.

Trong khi đó, giá dầu giảm trong phiên thứ Ba, hướng tới phiên giảm đầu tiên sau gần một tuần tăng liên tiếp. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng hạ nhẹ so với các mức đỉnh gần đây, dù vẫn dao động quanh vùng cao.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày thứ Ba cảnh báo về những rủi ro đối với kinh tế toàn cầu xuất phát từ mức nợ công cao và lợi suất trái phiếu gia tăng. Áp lực lạm phát liên do xung đột có thể tiếp tục đẩy lợi suất lên cao hơn, làm gia tăng sức ép đối với các chính phủ và thị trường tài chính.

Theo các nhà phân tích tại Commerzbank, lãi suất tăng đang trở thành yếu tố tác động theo hai chiều đối với vàng. Một mặt, lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Mặt khác, điều này cũng khiến gánh nặng tài chính của nhiều chính phủ lớn hơn, qua đó làm gia tăng những lo ngại về tính bền vững của nợ công.