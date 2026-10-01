Phó Thống đốc cập nhật số liệu mới nhất về dư nợ cho vay bất động sản

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tổ chức Phiên họp thứ nhất sau khi được kiện toàn.

Báo cáo tại Phiên họp, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết đến 31/8/2026, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 9,49% so với cuối năm 2025, chiếm 25,39% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Trong đó, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,59 triệu tỷ đồng, tăng 19,59% so với cuối năm 2025, chiếm tỷ trọng 49,85% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản; Dư nợ tín dụng đối với hoạt động tiêu dùng/tự sử dụng bất động sản đạt 2,61 triệu tỷ đồng, tăng 1,02% so với cuối năm 2025, chiếm 50,15% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản. Dư nợ cho vay nhà ở xã hội của các ngân hàng đạt hơn 51 nghìn tỷ đồng, trong đó tại Ngân hàng Chính sách xã hội là hơn 26 nghìn tỷ đồng và tại các ngân hàng thương mại là hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại Phiên họp (Ảnh: SBV)

Phó Thống đốc cho biết, thời gian qua, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã thực hiện các giải pháp để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng và đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng trong lĩnh vực bất động sản.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh ổn định, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Thực hiện quyết liệt các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân;

Hoàn thiện các quy định về cấp tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động của ngân hàng theo hướng quy định về hệ số rủi ro áp dụng đối với các khoản cho vay có liên quan tới bất động sản theo mục đích vay, loại khách hàng, nguồn tiền trả nợ, tài sản bảo đảm và tỷ lệ bảo đảm;

NHNN cũng tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ, có các văn bản chỉ đạo về hoạt động tín dụng nói chung cũng như tín dụng bất động sản nói riêng. Đồng thời, triển khai cho vay một số chương trình đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phó Thống đốc, trong năm 2026, căn cứ tình hình tăng trưởng tín dụng bất động sản, NHNN đã tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ rủi ro và tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2026 đối với lĩnh vực bất động sản không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của chính ngân hàng thương mại. Trong quá trình triển khai, để hỗ trợ một số phân khúc bất động sản, NHNN đã cho phép tổ chức tín dụng loại trừ dư nợ tăng thêm so với cuối năm 2025 của nhà ở xã hội; khu công nghiệp, khu chế xuất; nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng khỏi dư nợ bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, đầu tư vào thị trường bất động sản mang tính chất trung, dài hạn, trong khi nguồn vốn huy động của ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, chênh lệch kỳ hạn có thể dẫn tới rủi ro thanh khoản trong trường hợp khách hàng vay vốn không trả nợ đúng hạn. Do đó, cần phải có các giải pháp để đa dạng các kênh huy động vốn cho lĩnh vực bất động sản.