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Ngân hàng siết nợ một doanh nghiệp cà phê có tiếng

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng siết nợ một doanh nghiệp cà phê có tiếng

Ngân hàng sẽ phát mại tài sản bảo đảm cho khoản vay của công ty này, giá khởi điểm 120,5 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) ngày 13/10/2026 công bố thông tin về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm khoản vay của khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tiến (Minh Tien Group - MTG). Được biết đây là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cà phê tại Việt Nam.

Danh mục tài sản được đưa ra đấu giá gồm 7 quyền sử dụng đất tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM (theo địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận), với tổng giá khởi điểm 120,5 tỷ đồng.

Cụ thể, 4 quyền sử dụng đất tại các thửa đất số 53, 54 và 40, cùng thuộc tờ bản đồ số 19; các thửa đất số 219-220-221 thuộc tờ bản đồ số 13, đều tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này được cập nhật chuyển nhượng lần cuối cho bà Nguyễn Thị Hồng Minh vào ngày 22/5/2024.

Ba quyền sử dụng đất còn lại gồm thửa đất số 38, 618 và 619, đều thuộc tờ bản đồ số 19 tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Theo thông báo, các giấy chứng nhận được cập nhật chuyển nhượng lần cuối cho bà Trần Tuệ Thư ngày 8/4/2024.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tiến - MTG là doanh nghiệp có tiền thân gắn với hoạt động xuất nhập khẩu cà phê, với các đơn vị hoạt động tại nhiều địa phương có vùng nguyên liệu cà phê như Sơn La, Điện Biên và Lâm Đồng.

Minh Tiến từng là nhà cung cấp cà phê cho nhiều tập đoàn quốc tế, trong đó có Neumann, Atlantic, Mitsui & Co. và Marubeni Corp. Đây đều là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, cung ứng hàng hóa và nông sản trên thị trường quốc tế.

Ngân hàng siết nợ một doanh nghiệp cà phê - Ảnh 1.

Các sản phẩm cà phê Coffilia của Minh Tiến.

Các sản phẩm được giới thiệu trong hệ sinh thái của Minh Tiến gồm cà phê hòa tan Coffilia, hạt cà phê xanh phục vụ xuất khẩu, trà Cascara Hà Chúc được sản xuất từ vỏ quả cà phê, bao bì sinh học Namigo làm từ vỏ trấu và bã cà phê, cùng các sản phẩm phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ phụ phẩm nông nghiệp. Trong đó, Coffilia được doanh nghiệp xác định là sản phẩm chủ lực ở mảng bán lẻ, còn trà Cascara Hà Chúc được phát triển với các hương vị hoa quả, hoa cúc và thảo mộc, sử dụng công nghệ sấy lạnh tuần hoàn.

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

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