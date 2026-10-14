Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tối 14/10, giá vàng giảm mạnh sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ được công bố

| | Tài chính - ngân hàng

Tối 14/10, giá vàng giảm mạnh sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ được công bố

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên tối 14/10, mất 1,8% xuống quanh 4.085 USD/ounce sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên tối 14/10 theo giờ Việt Nam, khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Đầu buổi tối, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.085 USD/ounce, giảm 1,8% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, kim loại quý đã giảm 0,26% trong phiên 13/10 và 0,55% trong phiên 12/10.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá, khiến kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi lên, tạo thêm sức ép lên giá vàng.

“Với dữ liệu lạm phát CPI cao hơn dự kiến và tiếp tục duy trì trên mục tiêu của Fed, điều này báo hiệu rằng Fed nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất”, David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định. Theo ông, kỳ vọng này đã thúc đẩy đồng USD tăng giá, qua đó gây thêm áp lực lên thị trường vàng.

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,6% trong tháng 9, sau khi tăng 0,4% trong tháng 8. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, đồng thời khiến thị trường điều chỉnh dự báo về chính sách tiền tệ của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 được thị trường đánh giá ở mức khoảng 44%, tăng từ khoảng 22% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 cũng được nâng lên 95%.

Mặc dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, mặt bằng lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do vàng không mang lại thu nhập như các tài sản sinh lời. Vì vậy, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đang trở thành yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed Michelle Bowman cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể chờ đợi thêm để đánh giá diễn biến của thị trường tài chính và nền kinh tế sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9, trước khi quyết định có cần thực hiện thêm biện pháp nào hay không.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Giá dầu tăng trong phiên thứ Tư sau vụ tấn công nhằm vào trụ sở công ty dầu khí quốc gia của Saudi Arabia. Trong khi đó, các quan chức Iran nói với Reuters rằng nước này đang triển khai những chiến thuật mới nhằm nhắm mục tiêu vào các tàu, với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao và gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Về triển vọng dài hạn, Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, cho rằng vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ quan trọng. Theo ông, hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, cùng những lo ngại mới về nợ công Mỹ và gánh nặng chi phí lãi vay ngày càng tăng, có thể tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý trong thời gian tới.

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 14/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng: Không ai có thể thành công khi đứng một mình

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng: Không ai có thể thành công khi đứng một mình Nổi bật

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 14/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 14/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm tới 1 triệu đồng/lượng Nổi bật

Sao sánh lãi suất ngày 14/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

Sao sánh lãi suất ngày 14/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, MB, Techcombank, Sacombank, HDBank,...

20:30 , 14/10/2026
Ngân hàng SHB đón hai tin vui lớn

Ngân hàng SHB đón hai tin vui lớn

17:16 , 14/10/2026
Từ gần 200 hồ sơ dự giải, ACB chinh phục hạng mục kép tại Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026

Từ gần 200 hồ sơ dự giải, ACB chinh phục hạng mục kép tại Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026

16:22 , 14/10/2026
Techcombank tăng vốn "khủng": Mở rộng dư địa tăng trưởng

Techcombank tăng vốn "khủng": Mở rộng dư địa tăng trưởng

16:05 , 14/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên