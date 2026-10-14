Tối 14/10, giá vàng giảm mạnh sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ được công bố

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên tối 14/10 theo giờ Việt Nam, khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Đầu buổi tối, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4.085 USD/ounce, giảm 1,8% so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, kim loại quý đã giảm 0,26% trong phiên 13/10 và 0,55% trong phiên 12/10.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá, khiến kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi lên, tạo thêm sức ép lên giá vàng.

“Với dữ liệu lạm phát CPI cao hơn dự kiến và tiếp tục duy trì trên mục tiêu của Fed, điều này báo hiệu rằng Fed nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất”, David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định. Theo ông, kỳ vọng này đã thúc đẩy đồng USD tăng giá, qua đó gây thêm áp lực lên thị trường vàng.

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,6% trong tháng 9, sau khi tăng 0,4% trong tháng 8. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, đồng thời khiến thị trường điều chỉnh dự báo về chính sách tiền tệ của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 được thị trường đánh giá ở mức khoảng 44%, tăng từ khoảng 22% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố. Khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 cũng được nâng lên 95%.

Mặc dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, mặt bằng lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do vàng không mang lại thu nhập như các tài sản sinh lời. Vì vậy, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đang trở thành yếu tố bất lợi đối với giá vàng trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed Michelle Bowman cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể chờ đợi thêm để đánh giá diễn biến của thị trường tài chính và nền kinh tế sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9, trước khi quyết định có cần thực hiện thêm biện pháp nào hay không.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Giá dầu tăng trong phiên thứ Tư sau vụ tấn công nhằm vào trụ sở công ty dầu khí quốc gia của Saudi Arabia. Trong khi đó, các quan chức Iran nói với Reuters rằng nước này đang triển khai những chiến thuật mới nhằm nhắm mục tiêu vào các tàu, với mục đích duy trì giá dầu ở mức cao và gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Về triển vọng dài hạn, Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, cho rằng vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ quan trọng. Theo ông, hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, cùng những lo ngại mới về nợ công Mỹ và gánh nặng chi phí lãi vay ngày càng tăng, có thể tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý trong thời gian tới.