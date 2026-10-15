Thay đổi mới được Vietcombank áp dụng từ 21/10: Người có tài khoản sau cần biết để đảm bảo quyền lợi

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) sẽ dừng áp dụng tính năng hoàn tiền đối với thẻ ghi nợ quốc tế phi vật lý Vietcombank Visa Platinum eCard từ ngày 21/10/2026. Các quyền lợi hoàn tiền phát sinh đến hết ngày 20/10/2026 vẫn được ngân hàng ghi nhận và thực hiện theo chính sách hiện hành.

Theo thông báo của Vietcombank, việc dừng tính năng hoàn tiền nhằm đồng bộ chính sách sản phẩm và tập trung cung cấp các giải pháp thẻ phù hợp hơn với nhu cầu chi tiêu của khách hàng.

Kỳ xét hoàn tiền cuối cùng của thẻ Vietcombank Visa Platinum eCard kéo dài từ ngày 21/7 đến hết ngày 20/10/2026. Các quyền lợi hoàn tiền phát sinh trong giai đoạn này vẫn được ngân hàng thực hiện đầy đủ theo chính sách hiện hành.

Vietcombank cho biết Vietcombank Visa Platinum eCard là sản phẩm đã dừng phát hành mới từ năm 2023, hiện chỉ còn được duy trì đối với các thẻ đã phát hành trước đó. Việc dừng hoàn tiền chỉ áp dụng với dòng thẻ này, không ảnh hưởng đến chính sách hoàn tiền của các dòng thẻ Vietcombank Visa Platinum khác.

Đối với khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng các sản phẩm thẻ được áp dụng chính sách hoàn tiền, Vietcombank giới thiệu hai lựa chọn thay thế.

Cụ thể, thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank DigiAds hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên thanh toán dịch vụ quảng cáo trực tuyến. Sản phẩm áp dụng mức hoàn tiền lên tới 0,4% đối với các giao dịch quảng cáo nước ngoài theo điều kiện chương trình, đồng thời miễn phí phát hành và miễn phí thường niên trọn đời.

Trong khi đó, thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Visa Platinum áp dụng mức hoàn tiền 0,3% trên giá trị giao dịch chi tiêu, tối đa 1,5 triệu đồng mỗi kỳ sao kê.

Về phí thẻ, khách hàng được hoàn phí thường niên năm đầu nếu tổng doanh số chi tiêu đạt từ 3 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành. Các năm tiếp theo, thẻ được miễn phí thường niên khi tổng doanh số chi tiêu trong năm trước đạt từ 50 triệu đồng trở lên.

Vietcombank khuyến nghị khách hàng cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thanh toán và chi tiêu để tiếp tục hưởng các quyền lợi theo chính sách của từng dòng thẻ.