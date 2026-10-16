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Đen Vâu công khai tương tác với Hoàng Thùy Linh

| | Lifestyle

Mới đây, nam rapper Đen Vâu khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao khi công khai chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới của Hoàng Thùy Linh kèm dòng chú thích gây chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook chính thức có dấu tích xanh, Đen Vâu đã chia sẻ trực tiếp đường link bài hát mới của ca sĩ Hoàng Thùy Linh với tên “THẦY DÙI". Đi kèm với hình ảnh MV bắt mắt mang đậm phong cách dân gian huyền ảo, nam rapper chỉ viết ngắn gọn hai chữ: "Tương tác chéo".

Ảnh chụp màn hình

Động thái này của Đen Vâu ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, chỉ sau vài phút đăng tải đã mang về hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách ủng hộ vừa tinh tế vừa hài hước của Đen Vâu dành cho đồng nghiệp.

Trước đó, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh từng có nhiều sản phẩm hợp tác ăn ý cũng như vướng không ít tin đồn tình cảm. Cùng với đó cả hai nghệ sĩ thường giữ khoảng cách vừa phải mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Chính sự kín tiếng và có phần ngại ngùng này khiến mỗi lần Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đứng chung sân khấu, xuất hiện trong cùng một khung hình hay những tương tác qua lại trên MXH đều dễ dàng được khán giả ghi lại và chia sẻ.

Ảnh: FBNV

Dù chưa từng công khai nói về mối quan hệ, cả hai vẫn nhiều lần trở thành tâm điểm mỗi khi cùng xuất hiện. Động thái công khai ủng hộ sản phẩm mới này của nam rapper tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của người hâm mộ.

Về phía Hoàng Thùy Linh, MV Thầy Dùi đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nữ ca sĩ trong năm 2026. Sản phẩm tiếp tục phát huy thế mạnh khai thác chất liệu văn hóa dân gian trong âm nhạc đương đại, xoay quanh thông điệp về lời nói, ứng xử và hệ quả của sự chia rẽ trong đời sống. Dự án đánh dấu lần tái hợp tiếp theo giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, sau thành công của Gieo Quẻ và Hạ Phỏm (album LINK, 2022).

Hình ảnh trong MV mới của Hoàng Thùy Linh

Ở ca khúc mới, phần lời được chăm chút kỹ lưỡng khi lồng ghép nhiều thành ngữ, tục ngữ theo lối diễn đạt gần gũi của các bài vè dân gian. Trong khi đó, phần phối khí gây ấn tượng khi lấy cảm hứng từ tiết tấu trống chầu văn, kết hợp âm sắc trống đương đại cùng những âm thanh mộc mạc như tiếng chim, tiếng kèn, tiếng chuông và tiếng gõ sạp.

Ngay sau khi phát hành, MV Thầy Dùi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ cùng nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Đa số người xem dành lời khen cho tư duy âm nhạc sáng tạo, hình ảnh được đầu tư chỉn chu và thông điệp văn hóa sâu sắc mà nữ ca sĩ cùng ê-kíp gửi gắm.

(Tổng hợp)

Lê Anh

Phụ Nữ Mới

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