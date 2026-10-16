Mỹ nhân phim trăm tỷ ngồi ăn cũng được khen đẹp từ mặt đến tay

Sau thành công của Trại Buôn Người, Minh Kiên hiện là một trong những nàng Á hậu nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Không xuất hiện với vẻ ngoài cầu kỳ, tạo hình lộng lẫy chuẩn beauty queen, mỹ nhân sinh năm 2004 lại đang ghi dấu ấn với vẻ đẹp giản dị cùng thần thái gần gũi.

Đặc biệt, những khoảnh khắc trong chuyến cinetour gần đây của Minh Kiên liên tục được cộng đồng mạng chú ý. Mới đây, chỉ với 1 khoảnh khắc đang ngồi ăn, nàng hậu cũng gây thương nhớ với đường nét hài hòa, nụ cười tươi tắn. Đáng chú ý, dù chỉ diện trang phục đơn giản nhưng mỹ nhân phim Việt trăm tỷ vẫn đủ sức khiến mọi ánh nhìn phải đổ dồn.

Minh Kiên gây thương nhớ chỉ với 1 khoảnh khắc ngồi ăn giản dị. (Nguồn: TikTok)

Xuất hiện trong trang phục đời thường giản dị, Minh Kiên vẫn nổi bật nhờ visual trong trẻo, tự nhiên. Nàng Á hậu diện 1 chiếc áo sơ mi tối màu với kiểu dáng cơ bản, kết hợp mái tóc đen dài buông xõa, gần như không có sự trau chuốt cầu kỳ nhưng vẫn toát lên nét nữ tính, nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng Minh Kiên vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc tự nhiên cùng biểu cảm tươi tắn.

Gương mặt hài hòa với đôi mắt to, sống mũi thanh tú cùng đường nét mềm mại giúp Minh Kiên ghi điểm ngay cả qua những khung hình có phần mờ nhòe, thiếu sáng. Người đẹp cũng lựa chọn lối trang điể nhẹ nhàng, son môi đỏ giúp diệ mạo thêm phần tươi tắn. Có thể thấy, sức hút của Minh Kiên không chỉ đến từ danh hiệu á hậu mà còn nằm ở nét đẹp chân thực, không quá phụ thuộc vào tạo hình. Càng giản dị, visual của nàng hậu càng dễ tạo thiện cảm.

Một chi tiết khác cũng được netizen chú ý là đôi bàn tay thon dài, ngón tay thanh mảnh của Minh Kiên. Không cần quá nhiều trang sức, đôi tay đẹp, mềm mại và đầy nữ tính ấy cũng trở thành điểm cộng, càng tô đậm nét duyên dáng tự nhiên của nữ chính Trại Buôn Người.

Không chỉ visal gây thiện cảm mà đến đôi bàn tay của Minh Kiên cũng "hớp hồn" cộng đồng mạng.

Netizen dành nhiều lời khen có cánh cho vẻ đẹp tự nhiên cùng đôi bàn tay thon dài của nàng Á hậu.

Trong các buổi cinetour quảng bá Trại Buôn Người, Huỳnh Minh Kiên cũng ghi điểm bởi phong cách đời thường, mộc mạc, khác hẳn hình dung về một nàng hậu thường gắn liền với những bộ váy áo lộng lẫy. Thay vì ưu tiên những thiết kế kiểu cách, người đẹp chuộng các món đồ quen thuộc như áo phông, tank top, sơ mi basic hay quần jeans. Cách phối đồ không cầu kỳ giúp Minh Kiên trông trẻ trung, thoải mái, mang đến cảm giác gần gũi khi giao lưu cùng khán giả.

Một điểm tạo thiện cảm nữa là nữ diễn viên không cần đến lớp makeup đậm để tạo ấn tượng. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, vừa đủ tôn lên những đường nét hài hòa, giữ lại vẻ trong trẻo vốn có. Ngay cả khi xuất hiện giữa những hoạt động quảng bá đông người, Minh Kiên vẫn đem đến cảm giác tự nhiên, tràn đầy năng lượng. Sự tiết chế trong cả trang phục lẫn makeup phần nào cho thấy sự thoải mái và tự tin của nàng hậu với vẻ đẹp nguyên bản.

Minh Kiên được khán giả yêu thích nhờ phong cách đơn giản, tự nhiên.

Trong Trại Buôn Người, nàng Á hậu cũng gây ấn tượng khi để hoàn toàn mặt mộc, khắc họa thành công hình ảnh cô gái người Khmer nhẹ dạ cả tin.

Bên cạnh những đường nét sắc sảo, có cá tính riêng trên gương mặt, mái tóc đen dày, óng khỏe cũng là một trong những điểm cộng giúp visual Minh Kiên thêm phần nổi bật. Mái tóc dài chẳng cần tạo kiểu quá cầu kỳ vẫn tôn lên nét nữ tính, trẻ trung cùng vẻ đẹp đầy cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 2004.

Mài tóc đen dài, dày và khỏe giúp visual Minh Kiên thêm phần ấn tượng.

Ảnh: TikTok, IGNV.