Sau Beckham, Ronaldo đến lượt Messi mua du thuyền

Siêu sao bóng đá Lionel Messi vừa chính thức quyết định bổ sung một biểu tượng xa xỉ mới vào bộ sưu tập của mình khi đặt đóng chiếc catamaran (du thuyền hai thân) cao cấp Sunreef Ultima 88. Con tàu hiện đang trong quá trình chế tạo tại xưởng của hãng Sunreef Yachts ở Các Quốc gia Arab Thống nhất (UAE) và dự kiến sẽ gia nhập đội tàu MiM Ocean của Messi tại quần đảo Balearic, Tây Ban Nha. Đây là một trong những thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất vùng Địa Trung Hải.

Lựa chọn mới này xuất phát từ niềm đam mê lớn với biển cả và mong muốn tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư bên gia đình của ngôi sao người Argentina. Chiếc Sunreef Ultima 88 sở hữu chiều dài khoảng 28,4 mét cùng thiết kế hai thân thể thao, giúp tối ưu hóa tối đa diện tích sử dụng cũng như mang lại sự ổn định vượt trội trên sóng nước. Bố cục không gian trên tàu được may đo riêng nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng riêng tư với 4 phòng ngủ dành cho khách và một phòng Master suite cực rộng băng ngang thân tàu dành riêng cho chủ nhân.

Messi được cho là đã mua du thuyền (Ảnh: IG)

Bên cạnh không gian sống nội thất sang trọng, chiếc Ultima 88 còn gây chú ý với khu vực Ocean Lounge - điểm đặc trưng của dòng du thuyền Sunreef, cho phép người chơi tiếp cận sát mặt nước để thư giãn, bơi lội hay tham gia các hoạt động thể thao dưới nước. Tàu cũng tích hợp gara riêng cho môtô nước và tầng thượng flybridge rộng rãi phục vụ việc tập thể dục, ngắm cảnh ngoài trời. Về sức mạnh vận hành, chiếc catamaran được trang bị hệ thống động cơ đôi với tổng công suất lên tới 2.000 mã lực, mang lại khả năng di chuyển linh hoạt và hiệu suất vượt trội.

Chia sẻ về quyết định này, Messi cho biết gia đình anh luôn trân trọng từng khoảnh khắc được hòa mình vào thiên nhiên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, và thiết kế của Sunreef đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chuẩn mà anh tìm kiếm. Với thương vụ này, Messi cũng chính thức gia nhập cộng đồng chủ sở hữu du thuyền cùng nhiều ngôi sao thể thao đẳng cấp thế giới khác như Rafael Nadal, Ronaldo, Beckham.

Theo đại diện hãng đóng tàu, mức giá chính xác và thời điểm bàn giao chính thức chiếc Ultima 88 hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiên giới chuyên môn ước tính giá trị của mẫu siêu du thuyền cá nhân hóa này dao động từ 8 đến hơn 10 triệu USD tùy thuộc vào các trang bị tiện nghi độc bản.