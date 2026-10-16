Emily đăng tâm thư chia tay lúc nửa đêm

Mới đây, Emily khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải hình ảnh một trang giấy viết tay lên Threads, kèm biểu tượng gương mặt buồn. Nội dung trong trang nhật ký nhắc đến những cảm xúc sau chia tay, chuyện hai người vẫn quan tâm, cập nhật về nhau dù không còn ở bên nhau, cùng những tổn thương và kỷ niệm khó quên trong quá khứ.

Những dòng chữ mang tâm trạng suy tư, cùng thời điểm đăng tải vào lúc nửa đêm, lập tức khiến người xem không khỏi hoang mang. Bởi Emily và BigDaddy vốn là một trong những cặp đôi được chú ý của làng nhạc Việt, nhiều cư dân mạng nhanh chóng gọi tên nam rapper dưới bài đăng. Không ít người lo lắng, kéo theo hàng loạt bình luận bàn tán về tình trạng của hai vợ chồng.

Tâm thư chia tay lúc nửa đêm của Emily khiến cõi mạng hoang mang

Thế nhưng, khi dân tình còn đang thấp thỏm, BigDaddy đã xuất hiện ngay dưới bài đăng của bà xã với bình luận: "Giữ nhật ký mười mấy năm mà trông mới nhỉ". Chỉ một câu nói ngắn gọn, nam rapper đã khiến không khí thay đổi hoàn toàn. Tâm thư chia tay thực ra chỉ là những dòng nhật ký được lưu giữ từ nhiều năm trước.

Màn tương tác của BigDaddy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều người vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bật cười vì bài đăng cực suy của Emily đã khiến cộng đồng mạng náo loạn một phen.

BigDaddy xuất hiện và "dẹp loạn" sau bài đăng cực suy của bà xã

Emily và BigDaddy từng trải qua chuyện hẹn hò, chia tay rồi tái hợp trước khi xây dựng tổ ấm chung. Có một quãng thời gian, cặp đôi cực kín tiếng về việc yêu đương, dù nhiều lần để lộ hint rõ mồn một. Cho đến Tết 2019, Emily và BigDaddy "đánh úp" dân tình khi quyết định công khai tổ ấm nhỏ của mình và 2 nhóc tỳ là Bảo Nguyên (SN 2016) và Bảo Uyên (SN 2017).

Chia sẻ về lý do giữ kín chuyện con cái, Emily cho biết, vợ chồng cô chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi, giữ tâm lý thoải mái khi đón em bé đầu tiên. Nhưng sau khi sinh con trai, họ lại bị cuốn vào việc chăm con, rồi tiếp tục sinh bé gái.

Tổ ấm của Emily và BigDaddy

Trong lần chia sẻ với chúng tôi, BigDaddy trải lòng về bà xã: "Điều mình yêu nhất ở đối phương chính là bởi có một người chịu hy sinh vì mình. Tất nhiên nói điều này, mọi người có thể nghĩ mình là người ích kỷ - nhưng mình không có ý đó. Hai đứa cùng nhau làm nghề này, nên chị Ly đã hy sinh công việc của một người ca sĩ để lùi lại làm vợ, làm mẹ, làm người bạn đời.

Tất nhiên là chuyện khi sinh đẻ, chăm sóc con cái là sự hy sinh lớn lao mà mình sẽ luôn ghi nhận rồi. Nhưng sự hy sinh tiếp theo - cái này lẽ ra theo mạch truyện thì mình chưa kể đến nhưng thôi mình sẽ nói luôn - đó là khi mình tham gia Rap Việt, mình thấy lúc đấy Ly không còn để ý nhiều đến việc phát triển sự nghiệp cho bản thân nữa mà tập trung rất nhiều để hỗ trợ cho đam mê của chồng. Nếu một mình mình xoay sở với 2 mùa Rap Việt và album vừa rồi thì mình chỉ có thể tập trung vào âm nhạc thôi, hoàn toàn mù tịt những thứ liên quan đến kế hoạch hay truyền thông. Nhưng chị Ly là người nghĩ hết và lên ý tưởng cho mình chỉ việc làm theo. Sau khi hy sinh tất cả cho gia đình thì chị Ly vẫn bỏ rất nhiều thời gian để nghĩ cho chồng. Và một điều quan trọng nữa là chị Ly đẹp - đấy là điều mà mình yêu. Chuyện hy sinh cho nhau cũng không phải là điều quá đặc biệt với các cặp đôi, nhưng với mình thì nó đặc biệt ở chỗ là cả mình và Ly đều làm trong ngành giải trí, bọn mình rất hiểu công việc của nhau".

BigDaddy trân trọng vì có hậu phương vững chắc

Ảnh: Tổng hợp