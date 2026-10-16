Laptop đồ họa 194.99 triệu khai mở gì cho Agentic AI?

‏Theo đại diện ASUS giá trị của ProArt P16 trang bị chip RTX Spark không chỉ nằm ở cấu hình, mà ở những công việc mới nó có thể giúp người sáng tạo thực hiện.‏

‏"Một công nghệ cao cấp phải tạo ra giá trị tương xứng. Với ‏ ‏ProArt P16‏, chúng tôi muốn AI giúp người sáng tạo hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn nhưng họ vẫn là người quyết định kết quả cuối cùng. Người dùng Việt Nam trẻ, nhanh nhạy với công nghệ, vì vậy chúng tôi muốn họ được tiếp cận những công cụ mới này từ sớm".‏

‏Khi AI không chỉ tạo nội dung, mà tham gia vào cả quá trình sáng tạo‏

‏Cách nhiều người sử dụng AI hiện nay khá đơn giản: đưa ra yêu cầu rồi nhận lại hình ảnh, video hay văn bản. NVIDIA cũng ASUS hình dung bước phát triển xa hơn, khi AI có thể hiểu mục tiêu và hỗ trợ nhiều công đoạn trong quá trình làm việc.‏

‏Một kiến trúc sư chẳng hạn có thể phải dựng bản vẽ, phát triển mô hình 3D, thử vật liệu rồi tạo hình ảnh để trình bày với khách hàng. NVIDIA cũng ASUS hình dung AI có thể hỗ trợ kết nối những bước này và tạo phương án ban đầu, còn kiến trúc sư tập trung vào đánh giá và hoàn thiện thiết kế.‏

‏Tương tự, người dựng phim có thể dùng AI để tìm kiếm nội dung trong kho dữ liệu lớn hay hỗ trợ những công đoạn lặp lại; nhà thiết kế có thể thử nhanh nhiều phương án trước khi lựa chọn và hoàn thiện bằng công cụ quen thuộc.‏

‏AI được kỳ vọng tham gia vào nhiều công đoạn thay vì chỉ tạo nội dung từ câu lệnh.‏

‏Khi AI làm việc với cả một dự án, bài toán cũng phức tạp hơn. Dự án sáng tạo có thể chứa hàng chục, thậm chí hàng trăm GB dữ liệu, không phải lúc nào cũng thuận tiện để liên tục đưa lên đám mây. Việc thử nghiệm nhiều lần còn làm tăng chi phí token, trong khi một số dự án yêu cầu dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ.‏

‏Đây là một trong những bài toán RTX Spark hướng tới khi đưa thêm năng lực xử lý AI xuống chính chiếc máy người dùng đang làm việc. Tùy cấu hình, ProArt P14/P16 có bộ nhớ hợp nhất lên tới 128 GB. Theo ASUS, nền tảng này có thể chạy tại chỗ mô hình AI khoảng 120 tỷ tham số, xử lý dự án 3D khoảng 90 GB, video 12K hay tạo video AI 4K.‏

‏RTX Spark hướng đến những dự án lớn kết hợp AI với các công cụ sáng tạo.‏

‏RTX Spark cũng hoạt động trên CUDA, nền tảng NVIDIA đã phát triển nhiều năm và được nhiều phần mềm đồ họa, dựng hình, AI hỗ trợ. Nói đơn giản, người làm sáng tạo có thể tận dụng sức mạnh mới mà không phải thay toàn bộ công cụ quen thuộc.‏

‏Thế hệ laptop Windows trang bị NVDIA RTX Spark‏

‏ProArt P16‏ ‏đại diện cho phân khúc máy tính cá nhân hoàn toàn mới trên nền tảng Windows, giải quyết triệt để rào cản lớn nhất của các dòng PC truyền thống: giới hạn về dung lượng bộ nhớ khi xử lý AI.‏

‏Nền tảng NVIDIA RTX Spark là sự kết hợp chặt chẽ giữa bộ xử lý trung tâm NVIDIA Grace tiết kiệm năng lượng, nhân đồ họa NVIDIA Blackwell RTX và các nhân Tensor thế hệ thứ 5 hỗ trợ định dạng FP4, liên kết thông qua công nghệ kết nối tốc độ cao NVIDIA NVLink-C2C. Cấu trúc này mang lại sức mạnh tính toán AI lên đến 1 petaflop cùng bộ nhớ hợp nhất (unified memory) băng thông cao lên đến 128GB. Nhờ đó, người dùng có thể tải và chạy mượt mà các mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình thị giác, quy trình tạo sinh hình ảnh/video độ phân giải cao và các tác vụ Agentic AI trực tiếp trên máy.‏

‏Việc sở hữu năng lực xử lý local AI chuyên sâu mang đến 3 lợi thế cốt lõi cho người dùng:

‏Không giới hạn token: Chuyển đổi chi phí trả theo lượt dùng đám mây thành tài nguyên tính toán cố định, thoải mái thử nghiệm và lặp lại các prompt mà không phát sinh chi phí tính theo token.

‏Bảo mật dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu dự án, câu lệnh (prompt), tệp nguồn và mô hình được lưu trữ và thực thi ngay trên thiết bị, có khả năng hoạt động ngoại tuyến (offline) mà không sợ rò rỉ thông tin.

‏Toàn quyền kiểm soát quy trình: Chủ động lựa chọn mô hình, tùy biến hành vi của hệ thống và xây dựng các workflow tự động lặp lại theo nhu cầu thực tế.

AI mạnh đến đâu, người sáng tạo vẫn cần một công cụ làm nghề tốt

‏Dù AI ngày càng quan trọng, những trang bị thiết thực với người làm sáng tạo vẫn không thể thiếu. Một chiếc laptop đồ họa vẫn cần màn hình chuẩn màu, thiết kế cơ động, pin lớn và kết nối đầy đủ để đáp ứng công việc hàng ngày.

‏Trong đó, màn hình đặc biệt quan trọng khi người làm nghề vẫn là người đánh giá sản phẩm cuối cùng. ProArt P14/P16 đều sử dụng ASUS Lumina Pro OLED hướng đến công việc sáng tạo. P14 có màn hình 14 inch ưu tiên tính cơ động, trong khi P16 cung cấp không gian hiển thị 16 inch rộng rãi hơn và ở cấu hình cao cấp có tùy chọn Tandem OLED 4K 120 Hz, độ sai lệch màu Delta E < 1 cùng độ sáng tối đa 1.600 nit.‏