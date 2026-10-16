Bắt giữ thành công Tiktoker Sơn Thụy Khuê

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, chiều 30/9/2026, khi tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Không dừng lại ở một vụ việc nhỏ lẻ, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội, đấu tranh xuyên đêm. Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 25 gam ma túy đá.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định tổng 22 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trong đó đặc biệt có Nguyễn Quốc Hưng - Tiktoker Sơn Thuỵ Khuê với 16.000 follower, giang hồ mạng thường xuyên nói đạo lý trên mạng, là đối tượng đã có 03 tiền án.

Đồng thời, Công an thu giữ tổng cộng hơn 25 gam ma túy đá cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Trong số này, nhiều đối tượng đã có tiền án nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hình ảnh từ hiện trường bắt giữ do Công an TP Hà Nội cung cấp: