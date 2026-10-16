Công an làm rõ giao dịch 1,4 tỷ đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản Lê Thị Lan lúc nửa đêm

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 16/10/2026 cho biết, mới đây, chị Lê Thị Lan, sinh năm 1999 trú tại tổ dân phố Hải Ninh, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã trao trả số tiền gần 1,4 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 52 phút ngày 9/10/2026, do sơ suất trong quá trình giao dịch, anh Nguyễn Đình Hòa, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển nhầm số tiền gần 1,4 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lê Thị Lan tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Phát hiện sự việc xảy ra vào đêm muộn, số tiền lại rất lớn, anh Hòa không khỏi lo lắng nên đã liên hệ Công an phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa để nhờ hỗ trợ.

Về phía chị Lê Thị Lan, ngay sau khi phát hiện khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản mà không rõ nguồn gốc, chị đã chủ động đến Công an phường Ngọc Sơn trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác xác minh, tìm người chuyển nhầm và phối hợp thực hiện các thủ tục trao trả tài sản theo quy định.

Sau khi tiêp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Ngọc Sơn đã khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các bên xác minh, liên hệ và giải quyết vụ việc. Dù sự việc xảy ra vào đêm muộn, cán bộ Công an vẫn nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để anh Hòa liên hệ, xác minh và nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, bảo đảm an toàn, minh bạch.

Ảnh: Công an Thanh Hóa

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và tinh thần trung thực của chị Lan, anh Nguyễn Đình Hòa đã viết thư cảm ơn gửi Công an phường Ngọc Sơn. Trong thư, anh ghi nhận sự nhiệt tình, trách nhiệm, thái độ gần gũi cùng tinh thần khẩn trương, hiệu quả của cán bộ Công an trong quá trình hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Anh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với nghĩa cử của chị Lê Thị Lan, người đã chủ động phối hợp để hoàn trả cho anh số tiền đã chuyển nhầm.

Qua vụ việc, Công an phường Ngọc Sơn khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Khi phát hiện tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi do người khác chuyển nhầm, cần chủ động trình báo cơ quan Công an và liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn giải quyết; không tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển tiếp số tiền khi chưa xác định rõ chủ sở hữu.

Người dân cũng cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc chuyển tiền nhầm để yêu cầu hoàn trả vào tài khoản khác hoặc cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng và thông tin cá nhân.

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