Tất cả người dân có VNeID chú ý các thay đổi mới nhất

Giấy tờ được tích hợp trên VNeID không chỉ phục vụ cho định danh điện tử mà còn hỗ trợ người dân lưu trữ và xuất trình khi cần thiết tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch và xác minh thông tin.

Theo danh mục giấy tờ thiết yếu được cập nhật, hiển thị trên VNeID, các loại giấy tờ được chia thành nhiều nhóm thuộc lĩnh vực cư trú, giao thông, bảo hiểm, thuế, hộ tịch và một số lĩnh vực khác.

Các nhóm giấy tờ được tích hợp trên VNeID

VNeID là ứng dụng định danh điện tử Quốc gia do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an phát triển nhằm thay thế giấy tờ truyền thống. Ứng dụng giúp định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích để phát triển công dân số, Chính phủ số và xã hội số.

5 nhóm giấy tờ được tích hợp trên VNeID (Cổng giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử).

Hiện nay, đã có rất nhiều giấy tờ được tích hợp trên VNeID, bao gồm cả các giấy tờ của cá nhân và giấy tờ của cơ quan tổ chức. 5 nhóm giấy tờ được tích hợp chính gồm có:

Nhóm 1: Giấy tờ về định danh, cư trú và xuất nhập cảnh

Nhóm giấy tờ này chủ yếu phục vụ việc xác minh thông tin nhân thân, cư trú và xuất nhập cảnh của công dân, gồm:

Hộ chiếu phổ thông.

Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Phiếu lý lịch tư pháp.

Nhóm 2: Giấy tờ liên quan đến giao thông

Ứng dụng VNeID có thể tích hợp các thông tin, giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện, tiêu biểu gồm:

Giấy phép lái xe.

Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thông báo xử phạt vi phạm giao thông.

Đáng chú ý, quy định về quản lý giấy phép lái xe hiện nay đã gắn việc cấp, đổi giấy phép lái xe với việc cập nhật dữ liệu điện tử và tích hợp trên tài khoản định danh điện tử. Theo hướng dẫn hiện hành, giấy phép lái xe được tích hợp lên hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử sau khi hoàn tất thủ tục cấp, đổi hoặc cấp lại.

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Nhóm 3: Giấy tờ về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

VNeID cũng được định hướng tích hợp các giấy tờ thuộc lĩnh vực bảo hiểm, gồm:

Sổ bảo hiểm xã hội.

Thẻ bảo hiểm y tế.

Nhóm 4: Giấy tờ về hộ kinh doanh và thuế

Một số giấy tờ thuộc lĩnh vực kinh doanh, thuế cũng nằm trong lộ trình cập nhật, hiển thị trên VNeID, gồm:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Nhóm 5: Giấy tờ hộ tịch

Nhóm giấy tờ hộ tịch được cập nhật trên VNeID gồm:

Giấy khai sinh của trẻ em.

Giấy khai sinh của người lớn.

Giấy đăng ký kết hôn.

Bản sao trích lục hộ tịch.

Như vậy, việc số hóa dữ liệu cá nhân giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao khả năng khai thác dữ liệu đã có trong hệ thống.

Khi sử dụng giấy tờ điện tử trên VNeID, người dân nên lưu ý:

Kiểm tra thông tin định danh: Họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân và các thông tin liên quan cần thống nhất với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Nâng cấp tài khoản định danh điện tử VNeID lên mức độ 2: Giúp thực hiện được tích hợp đầy đủ các giấy tờ quan trọng để thay thế bản cứng.

Cập nhật ứng dụng VNeID: Sử dụng phiên bản phù hợp giúp người dân tiếp cận các chức năng và giấy tờ được triển khai mới.

Bảo mật tài khoản đăng nhập: Các thông tin đăng nhập ứng dụng và mã passcode cần được bảo mật, đồng thời cài bảo mật nhiều lớp cho điện thoại.

Kiểm tra trạng thái tích hợp các giấy tờ: Sau khi thực hiện thủ tục cấp hoặc cập nhật giấy tờ, người dân cần kiểm tra xem dữ liệu đã được đồng bộ, hiển thị trên VNeID hay chưa.

Tìm hiểu rõ các loại giấy tờ điện tử có thể thay thế bản giấy: Giá trị sử dụng của từng loại giấy tờ điện tử phụ thuộc vào quy định pháp luật và thủ tục cụ thể. Do đó, người dân cần kiểm tra yêu cầu của cơ quan tiếp nhận có tiếp nhận bản điện tử không trước khi thực hiện thủ tục.

Theo Cổng giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử