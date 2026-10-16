Cận cảnh biệt thự bán đấu giá 277 tỷ đồng của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Một hàng xóm cho biết, căn biệt thự bỏ hoang đã 10 năm, gần đây một người đàn ông trung niên trúng đấu giá mua lại nhưng thi thoảng mới đến xem rồi lại rời đi. Người hàng xóm chia sẻ, mặt đường rào phục vụ thi công công trình nên căn biệt thự này và cả dãy phố đều rơi vào tình trạng hạn chế hoạt động, không thể cho thuê hoặc kinh doanh buôn bán.