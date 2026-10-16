Công an đề nghị 619 chủ xe trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Hưng Yên vừa công bố danh sách các phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Theo đó, từ ngày 05/10/2026 đến ngày 11/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 619 lượt phạt nguội.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 562 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 156 phương tiện xe ô tô; 406 phương tiện xe mô tô.

Cách tra cứu phạt nguội năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

89A-357.70 18C-034.05 18A-046.52 89A-372.62 29E-054.78 17C-161.95 30C-601.39 89A-479.32 29H-137.20 30D-393.39 19C-254.78 89B1-467.79 89B1-717.92 89B1-828.67 89B1-890.10 89B1-217.72 89E1-434.66 89F1-516.22 89E1-859.08 89L1-165.96 29B1-392.31 29B2-079.32 89AE-052.26 89L1-243.57 89L1-348.90 17B4-211.20 26E1-156.67 29AH-164.54 29K1-851.51 89AC-013.59 89F1-242.71

17A-268.69 89H-199.47 15H-122.76 30H-5070 15K-572.30 15K-705.86 17A-584.82 17A-254.48 89H-101.22 30A-289.13 15K-821.75 29M-4419 34A-847.32 34A-743.52 89A-672.30 36N-2263 17A-372.32 17A-481.73 30M-510.39 17A-194.23 17H-044.17 29K-058.62 18A-361.33 17A-207.97 17A-377.64 89A-869.54 89A-890.80 17A-295.67 17A-585.62 30H-545.27 30H-215.73 17A-438.92 30B-034.67 30K-992.58 14M-0806 35RM-000.75 15R-138.53 15H-371.49 30G-343.18 34A-457.90 20C-147.18 15K-582.35 34C-448.17 34A-339.59 35A-979.39 89A-552.02 15H-216.42 15K-135.63 29RM-037.44 89C-318.80 30K-688.41 17A-156.33 18LD-000.86 29T-6945 89A-609.78 29K-202.29 90A-069.09 35C-149.80 17H-030.23 99C-163.16 15K-691.65 18A-176.39 15A-714.72 34A-350.35 17A-363.91 18A-473.16 30E-147.93 90H-002.42 15K-486.97 98H-075.27 98A-532.57 15B-259.56 14A-772.55 15E-000.30 89A-219.55 17A-489.14 30H-076.17 17H-061.94 18A-101.27 17H-033.80 17A-172.57 17A-294.01 34C-365.62 29RM-061.67 29A-882.46 34C-361.33 34B-104.07 89H-077.52 89C-126.39 36H-236.27 30K-144.95 34B-055.60 14A-636.35 89A-557.50 89A-564.29 89A-499.17 15B-366.41 89B1-927.54 89B2-076.00 30F-1588 17A-244.68 90A-803.78 89H-086.20 34A-976.10 34A-118.77 89H-111.75 15K-817.22 30B-466.92 30F-514.24 89C-318.84 17F-004.20 35A-328.75 30H-269.68 36A-131.83 15K-759.47 34A-239.11 37A-958.29 29H-803.95 89C-319.72 29K-049.31 30M-645.51 14K-033.42 99H-037.72 89A-191.52 15B-356.41 17A-268.30 17A-207.87 89A-638.91 20B-210.81 14A-826.64 98D-006.24 17RM-002.12 89A-826.95 30K-109.53 89C-180.87 30Z-7571 15K-714.39 30M-272.86 34A-036.78 35H4-0692 30F-611.62 15A-968.74 60H-343.13 89C-179.91 17A-388.89 14A-916.07 17A-212.45 30L-563.43 30A-853.17 30L-816.12 15K-631.72 29K-025.83 98C-344.25 29H-979.06 30G-967.86 34E-015.05 89AC-248.45 35AC-042.71 17B4-328.93 17B9-486.67 88D1-173.45 15AB-114.58 34B1-306.83 29V3-264.89 89AH-001.60 36B8-246.59 34F9-7230 89K2-2555 29B2-001.04 34B3-767.58 89F1-120.87 29L1-932.86 19AA-151.94 34B3-744.52 29Y1-385.02 29M1-768.27 34S1-293.57 36C1-510.41 89L1-259.86 70G1-925.48 18G1-066.89 18H1-680.98 15AC-298.20 34B2-322.12 34E1-220.26 29L1-103.83 17M3-0023 90H5-6174 17B4-676.94 16L8-6325 17AH-020.25 26D1-406.34 15AC-474.23 34D1-456.68 34AA-160.02 34S1-121.23 34B1-377.95 34B5-163.81 18KA-019.66 34AH-042.65 89L1-021.77 48D1-019.94 37M1-282.60 21B2-213.74 29AH-001.43 34B4-476.81 34AS-151.30 29C2-052.10 62P2-166.50 89K3-9459 98AE-105.87 34B4-391.09 11B1-091.08 15AB-781.21 15AB-832.49 17AE-091.01 15AD-037.89 29L5-635.17 34D1-393.05 98AK-074.14 36E1-451.15 34AK-005.18 14Z1-598.75 69AA-805.09 47H1-148.84 60L7-5499 34B1-805.96 34E1-083.70 89F1-582.10 34B4-619.31 17B4-353.60 29H1-701.71 34B1-508.05 34B3-634.71 34S1-200.27 89E1-708.40 15AB-771.78 18S4-2340 26D1-429.56 29H1-7401 29L1-932.86 34B3-821.65 34M-053.96 90B3-661.34 15AA-153.53 18H1-581.28 29A1-158.84 29T8-9804 29Y5-180.80 29Z1-353.12 34AE-093.18 34B4-789.56 34B5-015.40 89F1-331.93 15AB-426.68 15AB-961.63 15B3-591.40 18KA-028.74 29H2-040.43 29B5-170.65 34B1-770.71 34B4-201.62 34D1-485.63 34P1-005.78 34S1-271.87 36D1-743.12 88L1-110.36 89AA-778.39 89K8-0207 28G1-240.23 15AB-548.74 29V5-215.11 18E1-492.55 34M6-5023 34B2-539.60 15AB-277.84 18G1-498.74 34AS-091.48 34D1-498.73 14B1-192.66 15AB-833.43 15B1-985.84 34E1-394.35 26AX-323.48 34B3-922.65 34D1-464.34 59Z1-500.36 34F1-397.54 34B4-842.72 34AA-410.57 34N3-4232 34S1-292.68 17B5-637.71 34F1-075.84 23B1-675.23 29H1-969.64 34S1-245.58 29Y5-024.52 89AB-160.53 99K1-106.87 34B2-453.11 34B1-768.37 36B5-193.32 29L1-983.21 15AC-260.54 89F1-634.65 18KA-060.45 34AS-233.12 15AK-072.51 18B2-700.76 34E1-065.38 34AK-043.95 34E1-247.12 17AH-072.83 26AA-481.24 15-474-P6 34S1-021.81 15AG-470.02 34B5-163.10 29N1-856.95 15N1-261.41 34AC-069.71 34D1-350.87 29D1-768.83 34AN-027.69 18BA-037.56 29S2-102.92 29AE-895.43 34B2-779.13 17B2-337.32 17AA-749.54 34B2-451.41 34B3-563.71 26AB-235.73 34AS-271.95 89F1-018.71 34F1-117.03 88H1-331.62 30L2-3786 29L1-614.08 34D1-225.82 98AA-416.21 22B1-621.51 34E1-369.24 89K8-571.13 15AA-694.00 15B4-344.70 15F1-263.46 18F1-486.00 21C1-158.58 26AA-306.20 34B4-987.34 34B5-078.81 34L1-048.11 34P4-7502 36AB-784.69 37G1-909.94 17B5-684.48 34B4-551.91 34B3-558.01 34B4-749.11 15AB-346.38 34B1-177.29 98B3-656.75 29N1-374.60 89F1-037.77 89F1-640.01 34B1-712.32 34B4-098.23 98AA-077.31 89F1-509.98 26K5-3114 15AB-710.88 34M2-3421 15L1-023.50 17B2-868.17 18H1-822.60 15B3-909.50 14K1-179.32 15D1-242.54 34B4-045.51 34D1-367.66 15AK-134.62 34F1-221.19 16P9-5978 89F1-368.78 34C1-522.50 75E1-223.21 89AA-234.87 34S1-187.62 15AB-225.15 29AF-036.93 15AH-121.09 14AA-041.50 89AB-010.80 79N1-422.74 88L1-080.41 34B4-641.71 29AB-289.68 14F3-3437 15AB-689.95 23E1-247.73 27AA-407.42 29Y35-099.12 34AA-560.24 34B3-634.71 34B3-709.90 89AE-018.17 89F1-324.39 89F1-567.45 34M4-6294 21E1-540.76 17B4-353.60 34B1-103.97 34B4-479.72 89AB-753.28 34B3-634.711 17H2-6648 34B5-127.17 29AF-870.10 15P1-105.07 15B1-268.24 34M1-060.07 15A1-012.49 29AX-084.47 29L1-081.79 17B2-010.59 36F1-078.08 29P1-557.75 15AA-993.68 17AK-037.60 34AA-560.24 34F1-075.84 34B4-262.95 34B2-127.52 17B1-767.79 17AK-542.13 17B7-168.58 29L5-352.79 89AB-029.39 89B1-786.27 34S1-127.71 49K1-290.97 89AC-210.03 18D1-418.83 89B1-881.55 51R1-2548 89F1-0514 89B2-143.82 59E1-333.12 36AC-883.65 17B5-379.72 34AA-417.96 89AA-946.67 17B3-294.57 89AD-013.18 35B2-832.85 15B2-111.36 15N1-217.86 27N1-248.75 89B1-192.67 15H2-462.38 89G1-094.13 15B2-111.36 35AA-778.26 17AH-049.97 89AB-559.46 89AA-638.71 15K1-288.35 34F1-174.23 17B1-373.32 89AC-116.26 89AC-367.39 17B1-579.22 17B3-583.26 89AA-824.58 17AA-230.45 17B5-436.80 17B5-495.63 17B1-235.35 34S1-036.02 15AD-026.78 28N1-201.70 36AD-990.58 26C1-224.17 34F1-233.68 15B4-144.18 29AH-321.46 17B3-725.83 15B4-301.42 15AG-613.27 17B5-411.90 17B5-188.58 59Y2-187.82 17AG-012.54 17N3-0023 89AB-052.57 89AA-006.71 14Y1-108.07 89AG-023.42 89G2-027.80 34AS-136.19 89AT-011.20 89B1-218.02 29L1-446.59 89AB-830.77 89B1-122.50 89AA-723.36 89C2-002.59 89B1-106.25 89B2-219.38 89AA-421.07 89E1-261.73 89H1-060.99 34B2-582.88 17AC-008.10 17B2-052.66 26L1-201.84 17AD-008.87 30H7-4045 89AB-742.39 89AG-005.98 89AB-897.82 17B8-521.37 17B6-253.65 17B7-502.37 89E1-602.82 89L1-399.22 89AA-348.29 89G2-033.64 89AB-129.83 89G1-088.88 89B2-202.13 34F1-274.38 89B1-732.67 89G2-002.31 89B1-096.60 17AF-039.47 89AB-108.14 89AC-247.53 17B5-418.23 89AB-111.80 35AN-106.87 17B5-433.37 17B5-065.86 17B6-078.83 17B3-203.64 17AA-931.08 89AB-324.38 90B1-822.87 17B1-868.12 34S1-194.42 89AB-647.11 34E1-396.31 15F1-112.78 17B9-219.85 89AB-913.09 55Y3-1443 17K2-8285 35AA-893.55 17AF-012.51 18D1-582.73

17A0-004.79 17A-009.83 89A-006.58 89A-012.83 18B-000.98 20A-365.63 29A-364.24 29H-355.96 29H-979.56 89A-361.05 89A-566.39 89H-167.08 90A-196.14 15K-454.39 22H-021.13 29E-695.44 89H-084.62

89A-077.89 89A-868.42 89A-969.99 90A-285.55

89A-683.18 29A-505.32 19B-230.27 30L-024.46 99A-189.59

Công an tỉnh cảnh báo mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Mức phạt lỗi vượt quá tốc độ theo Nghị định 168