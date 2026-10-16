2 người dân liên tiếp nhặt được sấp tiền 100 triệu đồng trên cùng tuyến đường, công an trích xuất camera sau trình báo của chị Nguyễn Thị Thủy SN 1996

Theo thông tin từ Bộ công an cho biết, mới đây cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bù Đăng, TP Đồng Nai đã khẩn trương xác minh, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tìm lại toàn bộ 200 triệu đồng cho người dân đánh rơi. Việc làm trách nhiệm, tận tâm ấy đã nhận được sự cảm kích và lá thư cảm ơn chân thành của người dân.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8/10, chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1996, trú thôn Đức Liễu, xã Nghĩa Trung) di chuyển trên Quốc lộ 14, từ khu vực Cầu 38 đến Chi nhánh Ngân hàng Sacombank Bù Đăng để thực hiện thủ tục đáo hạn khoản vay. Do sơ suất khi di chuyển trong lúc trời mưa, chị Thủy không may đánh rơi số tiền 200 triệu đồng. Phát hiện sự việc, chị vô cùng lo lắng và nhanh chóng đến Công an xã Bù Đăng trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Người dân nhặt được 100 triệu mang trả lại người đánh rơi. Ảnh: Bộ Công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bù Đăng đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Minh Hưng khẩn trương rà soát, trích xuất camera và xác minh tuyến đường chị Thủy đã đi qua. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm giúp dân, các lực lượng nhanh chóng xác định nơi số tiền 200 triệu đồng bị thất lạc.

Trong đó, một người dân ở phường Bình Phước nhặt được 100 triệu đồng, một người dân ở xã Bù Đăng nhặt được 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được thu hồi và trao trả nguyên vẹn cho chị Thủy trong thời gian ngắn.

Nhận lại số tiền lớn, chị Thủy không giấu được niềm vui và xúc động. Trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bù Đăng cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, chị đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự cảm phục đối với những người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn, hết lòng vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Việc làm tuy giản dị nhưng thiết thực của Công an xã Bù Đăng là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời lan tỏa ý nghĩa của phong trào thi đua “Ba nhất” từ những hành động cụ thể ở cơ sở. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, tận tụy phục vụ Nhân dân tiếp tục được khắc họa rõ nét, góp phần củng cố niềm tin và thắt chặt tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.