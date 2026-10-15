Tài khoản Vietcombank 99872132xx của anh Vi Văn Vượng bất ngờ nhận chuyển khoản 107,5 triệu đồng từ tài khoản Vietinbank: Công an ra soát giao dịch

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 10/10, anh Vi Văn Vượng, trú tại xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn bất ngờ nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình được chuyển đến số tiền 107,5 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây có thể là giao dịch chuyển nhầm, anh Vượng đã chủ động đến Công an xã Cai Kinh trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả số tiền cho chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cai Kinh tiến hành xác minh, kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người chuyển khoản là anh Lê Văn Điều, trú tại xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Công an xã Cai Kinh đã phối hợp với Công an xã Quang Minh xác minh thông tin, đồng thời hướng dẫn các công dân thực hiện việc đối chiếu, hoàn trả số tiền bảo đảm an toàn, đúng người.

Anh Lê Văn Điều nhận lại số tiền 107,5 triệu đồng với sự hỗ trợ của Công an xã Cai Kinh. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/10/2026, anh Lê Văn Điều đến Công an xã Cai Kinh và được anh Vi Văn Vượng hoàn trả đầy đủ số tiền 107,5 triệu đồng đã chuyển nhầm.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cai Kinh và hành động trung thực của anh Vi Văn Vượng, anh Điều đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã, bày tỏ sự trân trọng đối với lực lượng Công an trong quá trình tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Thư cảm ơn của anh Lê Văn Điều gửi Công an xã Cai Kinh. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Việc anh Vi Văn Vượng chủ động trình báo và hoàn trả số tiền không thuộc sở hữu của mình là hành động đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Qua vụ việc cũng thể hiện vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan trực tiếp đến người dân.

Công an xã Cai Kinh khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ số tài khoản, họ tên người nhận, ngân hàng thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch.

Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, cần lưu giữ đầy đủ thông tin, chứng từ giao dịch và nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn; trường hợp cần thiết có thể trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh.

Đối với người bất ngờ nhận được tiền từ tài khoản không rõ nguồn gốc, không nên tự ý sử dụng hoặc vội vàng chuyển lại theo yêu cầu của người lạ. Cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản, thông tin đăng nhập ngân hàng hoặc thực hiện các giao dịch theo đường link, hướng dẫn đáng ngờ nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng thủ đoạn “chuyển khoản nhầm” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.