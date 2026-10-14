Khởi tố cán bộ cấp nước Nguyễn Duy Sáng SN 1976

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 13/10/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa mở rộng điều tra vụ án Tham ô tài sản, xảy ra tại Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 06/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Sáng, sinh năm 1976, trú tại thôn Cầu Mười, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (là cán bộ Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng) để điều tra về tội Tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra xác định, từ tháng 01/2025 đến tháng 6/2025, Trần Văn Thịnh, sinh năm 1978, trú tại thôn Sơn Hà, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (tại thời điểm vi phạm là Giám đốc Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng, nay là Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Chi Lăng) và Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1977, trú tại thôn Tân Lập, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (tại thời điểm vi phạm là Tổ trưởng Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng) đã chỉ đạo nhân viên Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng nhiều lần thu tiền của các hộ dân trên địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nhưng không lập biên lai, không giao hóa đơn cho người bị thu tiền, toàn bộ số tiền sau đó bị chiếm đoạt giao cho Nguyễn Duy Sáng quản lý và sử dụng vào mục đích riêng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Sáng - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Trước đó, ngày 28/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thịnh và Nguyễn Anh Dũng để điều tra về tội Tham ô tài sản, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.