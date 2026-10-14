Shark Bình bị cáo buộc lừa đảo số tiền đặc biệt lớn, chỉ đạo xóa dữ liệu đối phó với công an

Lừa bán tiền số, thu về 4,5 triệu USD

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án thứ 2 liên quan đến ông Bình, mới đây, TAND TP Hà Nội cũng ấn định ngày xét xử Shark Bình về cáo buộc “rửa tiền” hơn 300 tỷ đồng cho Phó Đức Nam (Mr Pips).

Bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có bị can Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay); Đỗ Công Diễn (Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô); Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó tổng giám đốc NextTech); Nguyễn Hà Thủy (Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech...) và gần 10 bị can khác.

Theo kết luận điều tra, Shark Bình đưa thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để lừa đảo số tiền đặc biệt lớn.

Để thu hút nhà đầu tư, Shark Bình đã cho phát hành hơn 33 tỷ token AntEx và bán cho nhiều nhà đầu tư. Khi dự án không được triển khai theo đúng lộ trình, ông Bình cùng các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của AntEx rồi chuyển sang các ví cá nhân để quy đổi ra tiền và chia nhau.

Theo kế hoạch tại bản cáo bạch, từ tháng 8/2021 - 11/2021, dự án đã bán cho các nhà đầu tư theo 4 đợt, tổng số hơn 33 tỷ token. Tổng số tiền thu về trên ví của dự án Antex là 4.5 triệu USDT (tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 101,7 tỷ đồng).

Giai đoạn từ tháng 11/2021 -12/2021, để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ, mua token Antex, Nguyễn Hòa Bình lợi dụng sự uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đưa ra thông tin về ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối; ông cam kết có số vốn 50 triệu USD trong 10 năm đầu tư vào dự án Blockchain, trong đó Antex là dự án đầu tiên; ông còn giới thiệu và quảng bá đồng Antex để các nhà đầu tư tin tưởng tiếp tục cầm giữ, không bán xả ra làm tụt giá, không rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư nhưng đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án chưa hoàn thiện, chưa có lợi nhuận. Trong đó, dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện, đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Tuy nhiên, ông Bình không đăng tải thông tin về dự án chưa hoàn thiện này lên mạng xã hội, truyền thông vì như vậy sẽ làm các nhà đầu tư bị mất niềm tin vào Antex và Stablecoin VNDT.

Đáng chú ý, khi bị điều tra, ông Bình còn chỉ đạo Bùi Thanh Hải, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Ngân Lượng, xóa dữ liệu liên quan dự án token Antex trong giai đoạn từ tháng 9/2021 - 12/2021. Kết quả đối chiếu giữa lộ trình đã công bố (bản cáo bạch) và dữ liệu thực tế cho thấy dự án Antex chỉ hoàn thành một phần nhỏ, ước tính khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra; phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết hoàn thiện toàn bộ trước cuối năm 2023.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đăng báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến nay mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Shark Bình và nhóm đồng phạm.

Trốn thuế hàng trăm tỷ đồng từ buôn bất động sản, chuyển nhượng cổ phần

Ngoài ra, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland. Theo đó, từ năm 2022 - 2025, Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng nhưng gần 45 tỷ đồng không được đưa vào sổ sách kế toán.

Để che giấu doanh thu và lợi nhuận thực tế, ông cho sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Nextland sau đó đã kê khai, quyết toán thuế với khoản doanh thu trên nhưng vẫn bị xác định đã vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 4,36 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Đối với hành vi trốn thuế liên quan hoạt động của Công ty Công nghệ Vimo, kết quả điều tra xác định, Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán.

Ông Bình còn chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần và nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Qua đó, Shark Bình trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.

Hiện Shark Bình cùng 12 đồng phạm mới nộp 25,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.