100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 4 địa điểm: Bắt khẩn cấp Đào Ngọc Giàu cùng 9 người khác

10 đối tượng trong nhóm "giang hồ mạng" bị bắt

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đồng Nai cho biết đã Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với 10 đối tượng gồm:

Đào Ngọc Giàu (tên thượng gọi Cọp đen) sinh năm 1993, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai;

Nguyễn Hoàng Việt (tên thượng gọi Việt Nguyễn) sinh năm 1982, ngụ phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai;

Diệp Quốc Tuấn (tên thường gọi Diệp Tuấn) sinh năm 1987, quê tỉnh Vĩnh Long;

Nguyễn Thành Dũng - sinh năm 1983, ngụ phường Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh;

Đỗ Viên Mãn - sinh năm 1988, ngụ phường Tân Triều, TP Đồng Nai;

Nguyễn Duy Huynh - sinh năm 2001, ngụ phường Long Bình, TP Đồng Nai;

Nguyễn Quốc Lâm - sinh năm 1993, ngụ xã Bình Minh, TP Đồng Nai;

Lương Trần Tuấn Anh - sinh năm 1989, ngụ xã Bình Minh, TP Đồng Nai;

Trương Tấn Quang - sinh năm 1965, ngụ TP Hồ Chí Minh;

Nguyễn Xuân Nhân - sinh năm 1988, ngụ phường Trảng Dài, TP Đồng Nai;

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông được quy định tại Điều 288 của Bộ luật Hình sự 2015.

Liên quan đến vụ việc đối tượng Nguyễn Văn Việt - sinh năm 1990, ngụ phường Đông Thọ, tỉnh Thanh Hóa đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh bắt trong vụ án khác.

Cơ quan chức năng họp bàn xử lý bộ phim mang tính bạo lực trên không gian mạng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc rà soát, đấu tranh triệt phá các nhóm, đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, trọng tâm là các đối tượng "giang hồ mạng" lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh, gây dựng thanh thế tạo ảnh hưởng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng sử dụng trang mạng xã hội có hang triệu lượt xem và chia sẻ, phát tán loạt các phim ngắn không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, có nội dung chứa đựng các yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ xúy bạo lực, lối sống "giang hồ", coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và các tỉnh, thành trên cả nước.

Trước tình hình trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phong nghiệp vụ và các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên và khoảng 20 đối tượng khác tham gia làm diễn viên, hậu cần.

Đại tá Lê Vấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự phát biểu tại buổi họp liên ngành (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngày 12/10, nhận thấy thời cơ thuận lợi, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo thành lập 15 Tổ công tác, đồng thời bố trí khoảng 100 cán bộ chiến sĩ gồm lực lượng và phương tiện các Phòng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai bắt giữ 10 đối tượng (gồm đạo diễn, kịch bản, chỉ đạo võ thuật, quay phim hành động, diễn viên chính và diễn viên phụ), tổ chức khám xét khẩn cấp 04 địa điểm tại nơi ở, nơi làm việc và địa điểm làm bối cảnh phim của các đối tượng.

Dẫn giải các đối tượng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Vai trò của các đối tượng khi tham gia sản xuất loạt phim ngắn bạo lực

Kết quả đấu tranh bước đầu cơ quan công an xác định: Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu (Cọp đen), Nguyễn Hoàng Việt (Việt Nguyễn), Diệp Quốc Tuấn (Diệp Tuấn) và Trần Văn Ân (hiện đã chết – ngụ phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai có vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên) đã bàn bạc, biên kịch, lên kịch bản và mời nhiều đối tượng tham gia sản xuất loạt các phim ngắn nhằm mục đích đăng tải trên mạng xã hội câu "view", câu "like" và kiếm lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi "giang hồ mạng".

Để đánh vào tâm lý người xem, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên, các đối tượng đã tập trung lựa chọn nội dung chủ đề các phim ngắn chứa đựng các yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục.

Các nhân vật chủ yếu tham gia đóng phim là các đối tượng "xăm trổ", sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm con người.

Lối diễn xuất và lời thoại cổ xúy nếp sống vô văn hóa, lối sống bạo lực, "giang hồ", tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê, sử dụng đạo cụ là gậy, gộc, súng, dao tự chế để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm "giang hồ", gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Làm việc với một đối tượng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Loạt phim ngắn được các đối tượng biên tập, đăng tải, phát tán trái phép trên mạng xã hội, đồng thời, sau khi đăng tải, các đối tượng đồng loạt chia sẻ đường dẫn qua nhiều trang mạng xã hội cá nhân nhằm "đánh bóng" tên tuổi, gây dựng hình ảnh "giang hồ", phất trương danh thế, thu hút hàng triệu lượt xem trên mỗi tập phim.

Tính đến nay, các đối tượng đã hưởng lợi nhuận số tiền khoảng 1.500 USD - 2.000 USD (tương đương từ 40 triệu đồng – 50 triệu đồng) từ các nền tảng mạng xã hội trả phí vi phạm Điểm h Khoản 1 Điều 9 và Điều 21 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 về Phổ biến trái phép phim trên không gian mạng.

Hiện, Công an TP Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.