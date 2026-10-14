Bắt giang hồ Nguyễn Hoàng Nhật “Út Cò” SN 1993 lúc 9 giờ sáng

Công an tỉnh Gia Lai ngày 13/10/2026 cho biết, lúc 09h00’ ngày 13/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Quy Nhơn cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nhật (tên thường gọi “Út Cò”, SN 1993, trú tổ 14, khu phố 3, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị khởi tố về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 22/4/2019, Nhật cùng đồng bọn điều khiển xe môtô, sử dụng hung khí đánh nhau với nhóm của Thái Văn Thiên (SN 1995, trú tổ 73, khu phố 9, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn cũ), làm Đào Trọng Thiện (SN 1984, trú tổ 39, khu vực 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, người nhóm của Thái Văn Thiên) chết tại bãi cỏ trong Công viên Hà Thanh thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn cũ). Sau khi gây án, Nhật bỏ trốn. Ngày 09/12/2022, Nguyễn Hoàng Nhật bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định (cũ) ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Nhật - Ảnh: Công an Gia Lai

Ngoài hành vi phạm tội và bị Phòng Cảnh sát hình sự ra Quyết định truy nã như trên. Trước đó, ngày 15/12/2022, đối tượng Nhật còn bị Công an thành phố Quy Nhơn (cũ) ra Quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Việc tập trung tối đa lực lượng truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hoàng Nhật đã thể hiện tinh thần quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm của Phòng Cảnh sát hình sự theo đúng tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh không để đối tượng gây án sống nhởn nhơ, coi thường pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo và đề nghị người thân, gia đình và bản thân các đối tượng đang bị các Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã nhanh chóng đến cơ quan Công an đầu thú, khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của bản thân cùng đồng phạm (nếu có) để được xem xét chính sách pháp luật phù hợp theo quy định của pháp luật.