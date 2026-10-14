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Ai biết Hoàng Thị Hòa (SN 1990) ở đâu, đề nghị liên hệ cơ quan công an

| | Xã hội

Công an thành phố Bắc Ninh ra quyết định truy tìm Hoàng Thị Hòa (SN 1990) để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 3/2026.

Theo thông tin từ Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố đang điều tra, xác minh vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tháng 3/2026, tại thành phố Bắc Ninh.

Công an ra quyết định truy tìm người đối với Hoàng Thị Hòa. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Quá trình xác minh, do chưa xác định được người bị tố giác đang ở đâu, nên ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh), đã ra Quyết định truy tìm người đối với Hoàng Thị Hòa, sinh ngày 25/5/1990, cư trú tại tổ dân phố Đồng Sơn, phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, rất mong quần chúng Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng, cần nhanh chóng thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an thành phố Bắc Ninh, địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh, số điện thoại: 02043.854.666 hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Điều tra viên, số điện thoại: 0983.224.969 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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