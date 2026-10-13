CSGT đề nghị 1.025 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Các chủ phương tiện có tên trong danh sách vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát cần kiểm tra thông tin và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.
- 12-10-2026Hơn 400 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 10-10-2026Công an đề nghị 439 chủ xe máy, ô tô vi phạm có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 08-10-2026Hơn 300 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- 05-10-2026Công an đề nghị hơn 400 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phạt nguội qua hệ thống camera giám sát là một trong những hình thức được lực lượng chức năng áp dụng để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Tại Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã thông báo kết quả phát hiện phương tiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong giai đoạn từ ngày 1/9/2026 đến ngày 13/9/2026.
Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:
|
STT
|
Thời gian vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
01-09-2026
00:04
|
Ô tô con
95A-033.53
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
00:34
|
Ô tô con
36F-011.67
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
06:24
|
Xe tải
36C-231.96
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
06:59
|
Ô tô con
35A-176.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
07:36
|
Ô tô con
36A-293.09
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
08:01
|
Ô tô con
30L-551.91
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
08:51
|
Ô tô con
36A-616.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
09:18
|
Ô tô con
30F-309.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
09:47
|
Ô tô con
36K-477.72
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
10:01
|
Ô tô con
35A-320.93
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
10:04
|
Ô tô con
30K-702.80
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
10:06
|
Ô tô con
30K-490.36
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
11:01
|
Ô tô con
36A-088.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
11:18
|
Ô tô con
36K-178.48
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
11:47
|
Ô tô con
29K-109.47
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
12:11
|
Ô tô con
36K-235.59
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
12:41
|
Ô tô con
36A-995.43
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
12:55
|
Ô tô con
36A-135.98
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:24
|
Ô tô con
30E-817.99
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:35
|
Ô tô con
36A-227.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:35
|
Ô tô con
36A-469.60
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:41
|
Ô tô con
36A-379.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
14:25
|
Ô tô con
36A-134.74
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
15:13
|
Ô tô con
30M-916.80
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
15:29
|
Ô tô con
36A-347.67
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
15:57
|
Ô tô con
30H-518.59
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
15:58
|
Ô tô con
37A-335.97
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
16:09
|
Ô tô con
89A-882.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:16
|
Ô tô con
36A-579.69
|
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
16:23
|
Ô tô con
36A-754.11
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:39
|
Ô tô con
36A-302.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
16:39
|
Ô tô con
36A-302.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:48
|
Ô tô con
36B-459.17
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:53
|
Ô tô con
36B-370.76
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
16:57
|
Ô tô con
99A-123.87
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
17:22
|
Ô tô con
36A-162.26
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
17:33
|
Ô tô con
36A-370.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-807.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-807.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
19:23
|
Ô tô con
36A-115.38
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
21:03
|
Ô tô con
36A-989.98
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
21:35
|
Ô tô con
30E-587.95
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
22:10
|
Ô tô con
36K-297.48
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
22:53
|
Ô tô con
36D-027.04
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
02:07
|
Ô tô con
36K-511.87
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
06:08
|
Ô tô con
36A-894.90
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
08:09
|
Ô tô con
36A-891.15
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
08:26
|
Ô tô con
36A-827.53
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
09:21
|
Ô tô con
36K-424.94
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
09:23
|
Ô tô con
36K-667.07
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
09:32
|
Ô tô con
14K-126.42
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:12
|
Ô tô con
36C-481.58
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:31
|
Ô tô con
30E-526.76
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:39
|
Ô tô con
30K-088.24
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:43
|
Ô tô con
36A-454.42
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:17
|
Xe tải
36H-021.88
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:21
|
Ô tô con
36K-851.02
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:21
|
Ô tô con
36A-350.69
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:22
|
Xe tải
36H-049.89
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:51
|
Ô tô con
30T-0505
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
12:22
|
Ô tô con
36A-361.49
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
12:22
|
Ô tô con
36K-378.09
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
12:35
|
Ô tô con
36A-616.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:11
|
Ô tô con
36C-068.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
02-09-2026
15:14
|
Xe khách
36H-104.86
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:19
|
Ô tô con
36B-176.13
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:22
|
Xe tải
29E-353.54
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:31
|
Ô tô con
36A-892.08
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
02-09-2026
17:05
|
Ô tô con
36A-914.83
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
18:26
|
Ô tô con
36H-169.37
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
19:04
|
Ô tô con
36K-571.49
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
20:24
|
Ô tô con
36B-443.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
21:03
|
Ô tô con
36A-953.48
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
05:45
|
Ô tô con
36E-009.01
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
06:03
|
Ô tô con
36A-137.03
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
06:28
|
Ô tô con
76A-402.40
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
06:49
|
Ô tô con
29A-282.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
06:52
|
Ô tô con
36A-269.54
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
07:02
|
Ô tô con
36A-274.96
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:05
|
Ô tô con
36K-977.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:16
|
Ô tô con
36A-397.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
07:17
|
Ô tô con
36A-127.98
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:42
|
Ô tô con
36A-720.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
07:43
|
Ô tô con
36B-397.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
07:48
|
Ô tô con
36A-072.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:52
|
Ô tô con
36A-757.43
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:54
|
Ô tô con
36K-270.14
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
08:13
|
Ô tô con
36A-669.23
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
08:41
|
Ô tô con
36K-833.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
08:47
|
Ô tô con
36D-010.74
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
09:27
|
Ô tô con
36A-758.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
09:57
|
Ô tô con
36A-861.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
10:00
|
Ô tô con
36K-067.07
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
10:05
|
Xe tải
36K-758.61
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
11:17
|
Ô tô con
36A-566.57
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
11:43
|
Ô tô con
36A-990.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
12:31
|
Ô tô con
36A-892.70
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
13:08
|
Ô tô con
36A-322.16
|
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
14:08
|
Ô tô con
36K-140.20
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
14:43
|
Ô tô con
36K-542.72
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
15:09
|
Ô tô con
36K-477.10
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
|
03-09-2026
15:22
|
Ô tô con
36A-573.66
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
15:23
|
Ô tô con
36A-733.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
15:40
|
Ô tô con
29A-435.46
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
16:09
|
Ô tô con
36K-124.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
16:44
|
Ô tô con
56P-1361
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
16:57
|
Ô tô con
36C-293.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
17:09
|
Ô tô con
37B-315.60
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
17:29
|
Ô tô con
36K-174.93
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
17:31
|
Xe khách
88C-223.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
17:34
|
Ô tô con
36A-557.12
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
18:26
|
Ô tô con
36K-211.93
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
19:23
|
Ô tô con
36A-455.10
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
21:56
|
Ô tô con
36B-045.36
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
06:36
|
Ô tô con
36A-150.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
06:57
|
Ô tô con
36A-421.10
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
07:31
|
Ô tô con
36C-558.89
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
08:04
|
Ô tô con
30G-367.60
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
08:10
|
Ô tô con
36B-483.32
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
08:41
|
Ô tô con
29D-039.30
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
08:45
|
Xe tải
15H-057.45
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
08:57
|
Ô tô con
36K-314.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
09:10
|
Xe tải
36C-083.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
09:14
|
Ô tô con
36A-387.35
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
09:55
|
Ô tô con
36B-398.04
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
10:01
|
Ô tô con
36H-075.30
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
10:06
|
Ô tô con
36A-120.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
10:43
|
Xe tải
29C-290.55
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
10:50
|
Ô tô con
43A-349.65
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:32
|
Ô tô con
30L-026.38
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:43
|
Ô tô con
36A-302.97
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:56
|
Ô tô con
36A-166.37
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:07
|
Ô tô con
30T-6083
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:07
|
Ô tô con
36A-733.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:26
|
Ô tô con
36A-819.79
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:26
|
Ô tô con
36N-3031
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:28
|
Ô tô con
36A-028.57
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:47
|
Ô tô con
29X-3879
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
13:29
|
Xe tải
90T-6970
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
13:54
|
Ô tô con
36H-107.33
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
14:13
|
Ô tô con
36A-253.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
14:43
|
Ô tô con
36B-045.36
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
14:53
|
Xe tải
36C-278.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
14:57
|
Ô tô con
36C-383.07
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
15:36
|
Ô tô con
36H-224.84
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
15:36
|
Xe tải
36C-399.13
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36K-310.39
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36H-157.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
16:15
|
Ô tô con
99A-074.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
16:37
|
Ô tô con
36C-341.40
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
16:55
|
Ô tô con
36A-258.40
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
17:02
|
Ô tô con
68A-330.80
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
17:03
|
Ô tô con
36A-423.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
17:07
|
Ô tô con
36A-344.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
17:41
|
Ô tô con
36A-357.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-692.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
18:05
|
Ô tô con
36K-031.28
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
18:06
|
Xe tải
36H-041.26
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
18:31
|
Ô tô con
36A-866.81
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
18:37
|
Ô tô con
36A-882.76
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
22:07
|
Ô tô con
36A-717.34
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
22:19
|
Ô tô con
36B-045.10
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
07:30
|
Ô tô con
36A-329.41
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
07:46
|
Ô tô con
36K-871.48
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
07:59
|
Ô tô con
36A-493.16
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
08:27
|
Xe tải
36C-193.69
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
09:06
|
Xe tải
51D-080.42
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
10:48
|
Ô tô con
36A-668.57
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
11:24
|
Xe tải
36C-414.98
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
12:10
|
Ô tô con
36A-058.68
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
12:56
|
Ô tô con
30A-148.86
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
15:16
|
Ô tô con
36A-329.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
16:14
|
Ô tô con
36K-166.40
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
16:27
|
Ô tô con
35A-534.47
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
06:53
|
Ô tô con
36H-154.60
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
07:48
|
Ô tô con
36A-417.04
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
08:12
|
Ô tô con
36K-039.29
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
08:18
|
Ô tô con
36K-346.97
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
08:37
|
Ô tô con
36K-315.83
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
09:00
|
Ô tô con
36A-321.69
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
09:02
|
Ô tô con
36M-2349
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
09:51
|
Xe tải
19C-100.95
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
10:36
|
Ô tô con
36K-973.61
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
11:43
|
Ô tô con
36A-599.86
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
12:03
|
Ô tô con
36A-986.78
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
12:15
|
Ô tô con
36K-912.80
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
12:31
|
Ô tô con
36K-838.38
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
13:12
|
Ô tô con
36A-357.71
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
13:39
|
Ô tô con
30K-592.99
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
13:54
|
Xe tải
36B-390.82
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
14:26
|
Ô tô con
36K-219.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
15:13
|
Ô tô con
36A-428.89
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
15:23
|
Ô tô con
36D-004.23
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
15:29
|
Ô tô con
36K-899.87
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
15:33
|
Ô tô con
36A-567.22
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
15:43
|
Ô tô con
36A-791.42
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026 16:19
|
Ô tô con
36A-441.82
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
16:25
|
Ô tô con
36A-277.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
16:30
|
Ô tô con
36A-558.54
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
16:53
|
Ô tô con
36A-503.36
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
17:16
|
Ô tô con
17A-767.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
17:43
|
Ô tô con
36A-220.04
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
18:22
|
Ô tô con
36A-892.61
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
19:12
|
Ô tô con
36K-075.56
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
19:26
|
Ô tô con
29A-395.38
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
19:48
|
Ô tô con
36A-152.22
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
21:34
|
Ô tô con
36A-746.30
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
21:56
|
Ô tô con
36A-248.26
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
10:13
|
Ô tô con
30G-458.80
|
Ngã ba Trường Thi - Lê Hoàn - Nguyễn Tạo, phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
|
01-09-2026
06:24
|
Xe máy
(Mô tô)
36N9-1436
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:32
|
Xe máy
(Mô tô)
36B5-744.12
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
22:07
|
Xe máy
(Mô tô)
36B4-742.74
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
06:09
|
Ô tô con
36A-515.94
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
06:24
|
Ô tô con
36A-618.08
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
06:37
|
Ô tô con
36A-329.81
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
06:55
|
Ô tô con
36K-522.88
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
07:52
|
Ô tô con
36K-020.71
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
08:29
|
Ô tô con
36A-768.18
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
10:02
|
Ô tô con
36K-822.60
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
14:11
|
Ô tô con
36K-192.36
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:03
|
Ô tô con
36C-519.37
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:21
|
Ô tô con
36B-038.35
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
15:21
|
Xe tải
36C-389.30
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
15:23
|
Ô tô con
36K-061.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:51
|
Ô tô con
36A-547.26
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:52
|
Ô tô con
36A-590.23
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
16:07
|
Ô tô con
36A-934.49
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
16:12
|
Ô tô con
36A-244.06
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
16:17
|
Ô tô con
36M-1299
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
16:36
|
Ô tô con
36A-575.35
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
16:43
|
Ô tô con
36A-691.58
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
16:53
|
Ô tô con
30E-428.54
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:03
|
Ô tô con
36K-016.76
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
17:17
|
Ô tô con
36A-812.05
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
17:26
|
Ô tô con
36A-658.32
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:27
|
Ô tô con
36C-096.92
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
17:34
|
Ô tô con
36A-463.93
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:37
|
Ô tô con
29A-476.26
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:38
|
Ô tô con
36A-869.29
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:38
|
Ô tô con
36F-010.68
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-170.92
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:44
|
Ô tô con
36B-530.54
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
17:46
|
Ô tô con
17A-767.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
19:24
|
Ô tô con
36A-676.97
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
23:33
|
Ô tô con
36K-090.60
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
00:54
|
Ô tô con
36A-179.99
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:09
|
Ô tô con
36A-217.50
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
06:14
|
Ô tô con
36B-524.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:25
|
Ô tô con
36K-956.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:40
|
Ô tô con
36A-255.73
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:52
|
Xe tải
36C-447.70
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:59
|
Ô tô con
29A-282.93
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
07:05
|
Ô tô con
36A-274.96
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
07:43
|
Ô tô con
36K-216.47
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
09:45
|
Xe tải
36C-036.14
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
10:27
|
Ô tô con
36A-387.40
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
10:40
|
Ô tô con
36L-8637
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
11:06
|
Ô tô con
36K-658.78
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
11:46
|
Ô tô con
30G-863.03
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
12:16
|
Ô tô con
36K-177.19
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
13:30
|
Ô tô con
35A-024.49
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
14:01
|
Ô tô con
36A-358.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
14:05
|
Ô tô con
30L-878.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
14:14
|
Ô tô con
36C-263.78
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
14:24
|
Ô tô con
30H-804.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
15:36
|
Ô tô con
36M-9036
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
15:37
|
Ô tô con
36A-895.59
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
15:42
|
Ô tô con
36C-270.97
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36A-887.37
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
16:20
|
Ô tô con
36K-263.73
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
16:34
|
Ô tô con
36A-065.68
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
16:46
|
Ô tô con
36B-046.17
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
17:01
|
Ô tô con
36A-423.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
17:43
|
Ô tô con
36A-338.15
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
20:50
|
Ô tô con
36K-835.23
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
05:00
|
Ô tô con
36A-329.70
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
06:04
|
Ô tô con
36A-249.66
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
|
09-09-2026
06:44
|
Ô tô con
36A-504.17
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
06:53
|
Ô tô con
36A-656.46
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
07:02
|
Ô tô con
36A-666.26
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
07:03
|
Ô tô con
36K-217.31
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
07:12
|
Ô tô con
36K-977.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
07:24
|
Ô tô con
36A-054.13
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
08:21
|
Ô tô con
29A-391.48
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
08:25
|
Ô tô con
36K-257.74
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
08:38
|
Ô tô con
36N-3426
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
08:40
|
Ô tô con
36K-026.27
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
08:43
|
Ô tô con
36A-684.03
|
Ngã tư Phú Sơn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
08:47
|
Ô tô con
35A-456.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
09:41
|
Ô tô con
30H-760.24
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
09:41
|
Xe tải
36C-125.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
10:57
|
Ô tô con
36K-336.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
11:04
|
Ô tô con
36A-828.14
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
11:23
|
Ô tô con
36A-278.56
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:04
|
Ô tô con
37K-019.31
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:17
|
Ô tô con
29A-883.61
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:28
|
Ô tô con
36A-509.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:50
|
Ô tô con
36K-313.56
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:52
|
Ô tô con
36C-505.67
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:10
|
Ô tô con
36A-958.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:17
|
Xe tải
36C-104.02
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:31
|
Ô tô con
36K-008.62
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:33
|
Ô tô con
36A-315.82
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:33
|
Ô tô con
36A-017.28
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:41
|
Ô tô con
36A-226.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
14:04
|
Xe tải
36K-972.30
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
14:09
|
Ô tô con
36A-997.12
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
14:26
|
Ô tô con
36A-742.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
14:40
|
Ô tô con
36A-226.13
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
14:43
|
Ô tô con
36C-389.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
14:57
|
Ô tô con
36B-437.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
15:21
|
Xe tải
30M-9371
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
15:42
|
Ô tô con
36A-270.36
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
15:52
|
Ô tô con
36B-477.43
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
16:12
|
Xe tải
36C-002.59
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
16:19
|
Ô tô con
36A-392.23
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
16:27
|
Ô tô con
36K-972.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
16:28
|
Ô tô con
36A-864.87
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
16:42
|
Ô tô con
29D-505.58
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
16:50
|
Ô tô con
36A-216.71
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
17:26
|
Ô tô con
36A-486.26
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-161.56
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
07:14
|
Ô tô con
36K-977.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
07:36
|
Ô tô con
36A-416.09
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
08:39
|
Xe tải
36K-832.47
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
10-09-2026
08:55
|
Ô tô con
36A-396.84
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
08:58
|
Ô tô con
36A-618.82
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
09:33
|
Ô tô con
36A-566.98
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:17
|
Ô tô con
29K-063.16
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:37
|
Ô tô con
36B-384.70
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:47
|
Ô tô con
36A-862.30
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:54
|
Ô tô con
36H-231.44
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
13:23
|
Ô tô con
36A-883.90
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
13:27
|
Ô tô con
36A-432.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
14:11
|
Ô tô con
36A-997.12
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
14:30
|
Xe khách
36H-143.17
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
16:44
|
Ô tô con
36A-599.97
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
18:51
|
Ô tô con
36K-696.46
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
20:54
|
Ô tô con
36A-789.90
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
07:31
|
Ô tô con
36H-236.43
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
08:03
|
Xe tải
36K-165.96
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
08:57
|
Ô tô con
36A-959.89
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
09:38
|
Ô tô con
36K-010.41
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
10:11
|
Ô tô con
36H-070.05
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
10:33
|
Ô tô con
36A-186.58
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
10:47
|
Ô tô con
36K-262.03
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
11-09-2026
11:12
|
Ô tô con
36A-923.31
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:14
|
Ô tô con
36A-723.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:20
|
Ô tô con
36H-181.19
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:20
|
Ô tô con
36C-495.26
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:34
|
Ô tô con
35A-746.44
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
14:41
|
Ô tô con
30G-741.70
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
11-09-2026
14:42
|
Ô tô con
36A-464.88
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
15:44
|
Ô tô con
30K-587.56
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
15:59
|
Ô tô con
36C-388.24
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36K-216.17
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
16:11
|
Ô tô con
36C-068.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
16:27
|
Ô tô con
36K-154.45
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
16:44
|
Ô tô con
36A-998.00
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
16:57
|
Ô tô con
36A-799.05
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
17:05
|
Ô tô con
36C-144.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
17:33
|
Ô tô con
36A-507.69
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
18:14
|
Ô tô con
36A-515.89
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
18:19
|
Xe tải
35A-609.63
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
08:41
|
Xe tải
36C-111.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
09:28
|
Ô tô con
36A-999.19
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
09:32
|
Ô tô con
14A-700.30
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
09:33
|
Ô tô con
36A-989.65
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
09:50
|
Ô tô con
36M-8275
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:02
|
Ô tô con
36A-692.15
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:29
|
Ô tô con
36A-866.49
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:37
|
Ô tô con
36A-161.42
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:39
|
Ô tô con
36A-712.96
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:41
|
Ô tô con
36A-546.75
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
11:14
|
Xe tải
36C-414.98
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
11:15
|
Ô tô con
36A-909.77
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
11:46
|
Ô tô con
36A-393.15
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:00
|
Ô tô con
36K-089.52
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:34
|
Ô tô con
36A-553.18
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:42
|
Ô tô con
29A-650.95
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:45
|
Xe tải
36A-818.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
14:11
|
Ô tô con
36A-603.06
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
14:35
|
Xe tải
18N-6417
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
14:35
|
Xe tải
18N-6417
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
12-09-2026
14:37
|
Ô tô con
36C-353.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
14:39
|
Ô tô con
36K-123.89
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
14:57
|
Ô tô con
36B-558.51
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-20
26
14:57
|
Ô tô con
36A-685.62
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập.,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
15:09
|
Ô tô con
36B-368.12
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026 15:25
|
Ô tô con
29G-012.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
15:45
|
Xe tải
36C-226.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
16:17
|
Ô tô con
36A-390.48
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
16:21
|
Ô tô con
36A-042.11
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
16:32
|
Ô tô con
36A-507.69
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
16:54
|
Ô tô con
36A-828.75
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
18:32
|
Ô tô con
36H-105.79
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
06:16
|
Ô tô con
36B-595.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
06:56
|
Ô tô con
36A-263.86
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
07:39
|
Ô tô con
30H-668.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
08:29
|
Ô tô con
36A-886.34
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
08:39
|
Ô tô con
36A-954.40
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
09:15
|
Ô tô con
36K-083.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
09:28
|
Ô tô con
36C-276.83
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
09:37
|
Ô tô con
36A-458.21
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
09:39
|
Ô tô con
36A-850.99
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
10:03
|
Ô tô con
36K-148.58
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
10:14
|
Ô tô con
36A-682.85
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
11:39
|
Ô tô con
36A-917.86
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
12:15
|
Ô tô con
50LD-019.52
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
12:26
|
Ô tô con
36K-146.34
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
12:52
|
Ô tô con
29A-052.09
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
14:16
|
Ô tô con
36A-441.97
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
14:38
|
Ô tô con
36A-011.14
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
14:46
|
Ô tô con
36B-342.18
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
16:11
|
Ô tô con
36A-393.93
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
16:27
|
Xe tải
36C-506.51
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
22:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36K5-216.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
08-09-2026
22:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36K5-216.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
08-09-2026
22:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-001.80
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
08-09-2026
22:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-001.80
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
|
13-09-2026
18:56
|
Mô tô
(Xe máy)
36F1-271.67
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
13-09-2026
18:56
|
Mô tô
(Xe máy)
36F1-271.67
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
Trong khi đó, tại Lâm Đồng, cơ quan công an cũng công bố danh sách phương tiện, thời gian và hành vi vi phạm được ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 12/7/2026 đến ngày 15/9/2026.
Danh sách chi tiết được đăng tải dưới dạng tài liệu để người dân tra cứu như sau:
Chủ phương tiện nên kiểm tra kỹ thông tin biển số, thời gian và hành vi vi phạm trong các thông báo chính thức. Nếu phương tiện có tên trong danh sách, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh và được hướng dẫn thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.
Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời quy định việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Mức xử phạt cụ thể phụ thuộc vào hành vi vi phạm và các tình tiết liên quan theo quy định.
Người dân có thể tra cứu thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan công an để tránh nhầm lẫn. Đồng thời, chủ phương tiện cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường dẫn không rõ nguồn gốc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để xử lý phạt nguội.
Việc chủ động kiểm tra và giải quyết vi phạm theo đúng hướng dẫn giúp người dân thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Hân Ly
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