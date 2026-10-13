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CSGT đề nghị 1.025 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

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Các chủ phương tiện có tên trong danh sách vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát cần kiểm tra thông tin và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

Phạt nguội qua hệ thống camera giám sát là một trong những hình thức được lực lượng chức năng áp dụng để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tại Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã thông báo kết quả phát hiện phương tiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong giai đoạn từ ngày 1/9/2026 đến ngày 13/9/2026.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

STT

Thời gian vi phạm

Phương tiện

Biển số

Vị trí vi phạm

Hành vi vi phạm

01-09-2026

00:04

Ô tô con

95A-033.53

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

00:34

Ô tô con

36F-011.67

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

06:24

Xe tải

36C-231.96

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

06:59

Ô tô con

35A-176.93

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026

07:36

Ô tô con

36A-293.09

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

08:01

Ô tô con

30L-551.91

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

08:51

Ô tô con

36A-616.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

09:18

Ô tô con

30F-309.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

09:47

Ô tô con

36K-477.72

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026

10:01

Ô tô con

35A-320.93

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

10:04

Ô tô con

30K-702.80

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

10:06

Ô tô con

30K-490.36

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

11:01

Ô tô con

36A-088.98

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

11:18

Ô tô con

36K-178.48

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

11:47

Ô tô con

29K-109.47

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

12:11

Ô tô con

36K-235.59

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

12:41

Ô tô con

36A-995.43

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

12:55

Ô tô con

36A-135.98

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

13:24

Ô tô con

30E-817.99

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

13:35

Ô tô con

36A-227.98

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

13:35

Ô tô con

36A-469.60

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

13:41

Ô tô con

36A-379.31

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026

14:25

Ô tô con

36A-134.74

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

15:13

Ô tô con

30M-916.80

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

15:29

Ô tô con

36A-347.67

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

15:57

Ô tô con

30H-518.59

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

15:58

Ô tô con

37A-335.97

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

16:09

Ô tô con

89A-882.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026

16:16

Ô tô con

36A-579.69

Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

16:23

Ô tô con

36A-754.11

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026

16:39

Ô tô con

36A-302.12

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

16:39

Ô tô con

36A-302.12

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026

16:48

Ô tô con

36B-459.17

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026

16:53

Ô tô con

36B-370.76

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

16:57

Ô tô con

99A-123.87

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

17:22

Ô tô con

36A-162.26

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

17:33

Ô tô con

36A-370.86

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

17:42

Ô tô con

36A-807.38

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026

17:42

Ô tô con

36A-807.38

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026

19:23

Ô tô con

36A-115.38

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

21:03

Ô tô con

36A-989.98

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

21:35

Ô tô con

30E-587.95

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

22:10

Ô tô con

36K-297.48

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026

22:53

Ô tô con

36D-027.04

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

02:07

Ô tô con

36K-511.87

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

06:08

Ô tô con

36A-894.90

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

08:09

Ô tô con

36A-891.15

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

08:26

Ô tô con

36A-827.53

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

09:21

Ô tô con

36K-424.94

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

09:23

Ô tô con

36K-667.07

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

09:32

Ô tô con

14K-126.42

Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

10:12

Ô tô con

36C-481.58

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

10:31

Ô tô con

30E-526.76

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

10:39

Ô tô con

30K-088.24

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

10:43

Ô tô con

36A-454.42

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

11:17

Xe tải

36H-021.88

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

11:21

Ô tô con

36K-851.02

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

11:21

Ô tô con

36A-350.69

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

11:22

Xe tải

36H-049.89

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

11:51

Ô tô con

30T-0505

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

12:22

Ô tô con

36A-361.49

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

12:22

Ô tô con

36K-378.09

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

12:35

Ô tô con

36A-616.79

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

15:11

Ô tô con

36C-068.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

02-09-2026

15:14

Xe khách

36H-104.86

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

15:19

Ô tô con

36B-176.13

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

15:22

Xe tải

29E-353.54

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

15:31

Ô tô con

36A-892.08

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

02-09-2026

17:05

Ô tô con

36A-914.83

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

18:26

Ô tô con

36H-169.37

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

19:04

Ô tô con

36K-571.49

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

20:24

Ô tô con

36B-443.98

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026

21:03

Ô tô con

36A-953.48

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

05:45

Ô tô con

36E-009.01

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

06:03

Ô tô con

36A-137.03

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

06:28

Ô tô con

76A-402.40

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

06:49

Ô tô con

29A-282.93

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

06:52

Ô tô con

36A-269.54

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026

07:02

Ô tô con

36A-274.96

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

07:05

Ô tô con

36K-977.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

07:16

Ô tô con

36A-397.85

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

07:17

Ô tô con

36A-127.98

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

07:42

Ô tô con

36A-720.20

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

07:43

Ô tô con

36B-397.73

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

07:48

Ô tô con

36A-072.49

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

07:52

Ô tô con

36A-757.43

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

07:54

Ô tô con

36K-270.14

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

08:13

Ô tô con

36A-669.23

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

08:41

Ô tô con

36K-833.41

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

08:47

Ô tô con

36D-010.74

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026

09:27

Ô tô con

36A-758.94

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

09:57

Ô tô con

36A-861.19

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026

10:00

Ô tô con

36K-067.07

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

10:05

Xe tải

36K-758.61

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

11:17

Ô tô con

36A-566.57

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

11:43

Ô tô con

36A-990.64

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

12:31

Ô tô con

36A-892.70

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

13:08

Ô tô con

36A-322.16

Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

14:08

Ô tô con

36K-140.20

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026

14:43

Ô tô con

36K-542.72

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

15:09

Ô tô con

36K-477.10

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

03-09-2026

15:22

Ô tô con

36A-573.66

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

15:23

Ô tô con

36A-733.68

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

15:40

Ô tô con

29A-435.46

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

16:09

Ô tô con

36K-124.45

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026

16:44

Ô tô con

56P-1361

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

16:57

Ô tô con

36C-293.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

17:09

Ô tô con

37B-315.60

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

17:29

Ô tô con

36K-174.93

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

17:31

Xe khách

88C-223.00

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026

17:34

Ô tô con

36A-557.12

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

18:26

Ô tô con

36K-211.93

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

19:23

Ô tô con

36A-455.10

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026

21:56

Ô tô con

36B-045.36

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

06:36

Ô tô con

36A-150.62

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

06:57

Ô tô con

36A-421.10

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

07:31

Ô tô con

36C-558.89

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

08:04

Ô tô con

30G-367.60

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

04-09-2026

08:10

Ô tô con

36B-483.32

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

08:41

Ô tô con

29D-039.30

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

08:45

Xe tải

15H-057.45

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

08:57

Ô tô con

36K-314.38

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

04-09-2026

09:10

Xe tải

36C-083.53

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

04-09-2026

09:14

Ô tô con

36A-387.35

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

09:55

Ô tô con

36B-398.04

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

10:01

Ô tô con

36H-075.30

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

10:06

Ô tô con

36A-120.94

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

10:43

Xe tải

29C-290.55

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

10:50

Ô tô con

43A-349.65

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

11:32

Ô tô con

30L-026.38

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

11:43

Ô tô con

36A-302.97

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

11:56

Ô tô con

36A-166.37

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

12:07

Ô tô con

30T-6083

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

12:07

Ô tô con

36A-733.68

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

12:26

Ô tô con

36A-819.79

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

12:26

Ô tô con

36N-3031

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

12:28

Ô tô con

36A-028.57

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

12:47

Ô tô con

29X-3879

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

13:29

Xe tải

90T-6970

Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

13:54

Ô tô con

36H-107.33

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

14:13

Ô tô con

36A-253.01

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

14:43

Ô tô con

36B-045.36

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

14:53

Xe tải

36C-278.85

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

14:57

Ô tô con

36C-383.07

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

15:36

Ô tô con

36H-224.84

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

15:36

Xe tải

36C-399.13

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

16:10

Ô tô con

36K-310.39

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

16:10

Ô tô con

36H-157.27

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

16:15

Ô tô con

99A-074.45

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

16:37

Ô tô con

36C-341.40

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

16:55

Ô tô con

36A-258.40

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

17:02

Ô tô con

68A-330.80

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

17:03

Ô tô con

36A-423.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

17:07

Ô tô con

36A-344.77

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

17:41

Ô tô con

36A-357.36

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026

17:42

Ô tô con

36A-692.70

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

04-09-2026

18:05

Ô tô con

36K-031.28

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

18:06

Xe tải

36H-041.26

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

18:31

Ô tô con

36A-866.81

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

18:37

Ô tô con

36A-882.76

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

22:07

Ô tô con

36A-717.34

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

22:19

Ô tô con

36B-045.10

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026

07:30

Ô tô con

36A-329.41

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026

07:46

Ô tô con

36K-871.48

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026

07:59

Ô tô con

36A-493.16

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026

08:27

Xe tải

36C-193.69

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026

09:06

Xe tải

51D-080.42

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026

10:48

Ô tô con

36A-668.57

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026

11:24

Xe tải

36C-414.98

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026

12:10

Ô tô con

36A-058.68

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026

12:56

Ô tô con

30A-148.86

Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026

15:16

Ô tô con

36A-329.81

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026

16:14

Ô tô con

36K-166.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026

16:27

Ô tô con

35A-534.47

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026

06:53

Ô tô con

36H-154.60

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

07:48

Ô tô con

36A-417.04

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026

08:12

Ô tô con

36K-039.29

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

08:18

Ô tô con

36K-346.97

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026

08:37

Ô tô con

36K-315.83

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

09:00

Ô tô con

36A-321.69

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026

09:02

Ô tô con

36M-2349

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026

09:51

Xe tải

19C-100.95

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

10:36

Ô tô con

36K-973.61

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

11:43

Ô tô con

36A-599.86

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

12:03

Ô tô con

36A-986.78

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

12:15

Ô tô con

36K-912.80

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

12:31

Ô tô con

36K-838.38

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

13:12

Ô tô con

36A-357.71

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

13:39

Ô tô con

30K-592.99

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

13:54

Xe tải

36B-390.82

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

14:26

Ô tô con

36K-219.73

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

15:13

Ô tô con

36A-428.89

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026

15:23

Ô tô con

36D-004.23

Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

15:29

Ô tô con

36K-899.87

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026

15:33

Ô tô con

36A-567.22

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026

15:43

Ô tô con

36A-791.42

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026 16:19

Ô tô con

36A-441.82

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026

16:25

Ô tô con

36A-277.61

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026

16:30

Ô tô con

36A-558.54

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026

16:53

Ô tô con

36A-503.36

Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026

17:16

Ô tô con

17A-767.60

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026

17:43

Ô tô con

36A-220.04

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

18:22

Ô tô con

36A-892.61

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

19:12

Ô tô con

36K-075.56

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

19:26

Ô tô con

29A-395.38

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

19:48

Ô tô con

36A-152.22

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

21:34

Ô tô con

36A-746.30

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

21:56

Ô tô con

36A-248.26

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026

10:13

Ô tô con

30G-458.80

Ngã ba Trường Thi - Lê Hoàn - Nguyễn Tạo, phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

01-09-2026

06:24

Xe máy

(Mô tô)

36N9-1436

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

11:32

Xe máy

(Mô tô)

36B5-744.12

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026

22:07

Xe máy

(Mô tô)

36B4-742.74

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

06:09

Ô tô con

36A-515.94

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

06:24

Ô tô con

36A-618.08

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

06:37

Ô tô con

36A-329.81

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

06:55

Ô tô con

36K-522.88

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

07:52

Ô tô con

36K-020.71

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

08:29

Ô tô con

36A-768.18

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

10:02

Ô tô con

36K-822.60

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

07-09-2026

14:11

Ô tô con

36K-192.36

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

15:03

Ô tô con

36C-519.37

Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

15:21

Ô tô con

36B-038.35

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

15:21

Xe tải

36C-389.30

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

15:23

Ô tô con

36K-061.79

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

15:51

Ô tô con

36A-547.26

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

15:52

Ô tô con

36A-590.23

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

16:07

Ô tô con

36A-934.49

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

16:12

Ô tô con

36A-244.06

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

16:17

Ô tô con

36M-1299

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

16:36

Ô tô con

36A-575.35

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

16:43

Ô tô con

36A-691.58

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

16:53

Ô tô con

30E-428.54

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

17:03

Ô tô con

36K-016.76

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

17:17

Ô tô con

36A-812.05

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

07-09-2026

17:26

Ô tô con

36A-658.32

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

17:27

Ô tô con

36C-096.92

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

07-09-2026

17:34

Ô tô con

36A-463.93

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

17:37

Ô tô con

29A-476.26

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

17:38

Ô tô con

36A-869.29

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

17:38

Ô tô con

36F-010.68

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

17:42

Ô tô con

36A-170.92

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

17:44

Ô tô con

36B-530.54

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

07-09-2026

17:46

Ô tô con

17A-767.60

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026

19:24

Ô tô con

36A-676.97

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026

23:33

Ô tô con

36K-090.60

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

00:54

Ô tô con

36A-179.99

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

06:09

Ô tô con

36A-217.50

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026

06:14

Ô tô con

36B-524.81

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

06:25

Ô tô con

36K-956.20

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

06:40

Ô tô con

36A-255.73

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

06:52

Xe tải

36C-447.70

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

06:59

Ô tô con

29A-282.93

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026

07:05

Ô tô con

36A-274.96

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026

07:43

Ô tô con

36K-216.47

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026

09:45

Xe tải

36C-036.14

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026

10:27

Ô tô con

36A-387.40

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026

10:40

Ô tô con

36L-8637

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026

11:06

Ô tô con

36K-658.78

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

11:46

Ô tô con

30G-863.03

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

12:16

Ô tô con

36K-177.19

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

13:30

Ô tô con

35A-024.49

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

14:01

Ô tô con

36A-358.22

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

14:05

Ô tô con

30L-878.03

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026

14:14

Ô tô con

36C-263.78

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

14:24

Ô tô con

30H-804.25

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

15:36

Ô tô con

36M-9036

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026

15:37

Ô tô con

36A-895.59

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

15:42

Ô tô con

36C-270.97

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026

16:10

Ô tô con

36A-887.37

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

16:20

Ô tô con

36K-263.73

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

16:34

Ô tô con

36A-065.68

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026

16:46

Ô tô con

36B-046.17

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026

17:01

Ô tô con

36A-423.24

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026

17:43

Ô tô con

36A-338.15

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026

20:50

Ô tô con

36K-835.23

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

05:00

Ô tô con

36A-329.70

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

06:04

Ô tô con

36A-249.66

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

09-09-2026

06:44

Ô tô con

36A-504.17

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

06:53

Ô tô con

36A-656.46

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

07:02

Ô tô con

36A-666.26

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

07:03

Ô tô con

36K-217.31

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

07:12

Ô tô con

36K-977.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

07:24

Ô tô con

36A-054.13

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

08:21

Ô tô con

29A-391.48

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

08:25

Ô tô con

36K-257.74

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

08:38

Ô tô con

36N-3426

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

08:40

Ô tô con

36K-026.27

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

08:43

Ô tô con

36A-684.03

Ngã tư Phú Sơn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

08:47

Ô tô con

35A-456.22

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

09:41

Ô tô con

30H-760.24

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

09:41

Xe tải

36C-125.22

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

10:57

Ô tô con

36K-336.49

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

11:04

Ô tô con

36A-828.14

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

11:23

Ô tô con

36A-278.56

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

12:04

Ô tô con

37K-019.31

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

12:17

Ô tô con

29A-883.61

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

12:28

Ô tô con

36A-509.98

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

12:50

Ô tô con

36K-313.56

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

12:52

Ô tô con

36C-505.67

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

13:10

Ô tô con

36A-958.86

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

13:17

Xe tải

36C-104.02

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

13:31

Ô tô con

36K-008.62

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

13:33

Ô tô con

36A-315.82

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

13:33

Ô tô con

36A-017.28

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

13:41

Ô tô con

36A-226.96

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

09-09-2026

14:04

Xe tải

36K-972.30

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

14:09

Ô tô con

36A-997.12

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

14:26

Ô tô con

36A-742.86

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

14:40

Ô tô con

36A-226.13

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

14:43

Ô tô con

36C-389.62

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

09-09-2026

14:57

Ô tô con

36B-437.20

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

15:21

Xe tải

30M-9371

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

15:42

Ô tô con

36A-270.36

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

15:52

Ô tô con

36B-477.43

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

16:12

Xe tải

36C-002.59

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

09-09-2026

16:19

Ô tô con

36A-392.23

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

16:27

Ô tô con

36K-972.03

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

16:28

Ô tô con

36A-864.87

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

16:42

Ô tô con

29D-505.58

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026

16:50

Ô tô con

36A-216.71

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026

17:26

Ô tô con

36A-486.26

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

09-09-2026

17:42

Ô tô con

36A-161.56

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

07:14

Ô tô con

36K-977.05

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026

07:36

Ô tô con

36A-416.09

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026

08:39

Xe tải

36K-832.47

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

10-09-2026

08:55

Ô tô con

36A-396.84

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

08:58

Ô tô con

36A-618.82

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

09:33

Ô tô con

36A-566.98

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

11:17

Ô tô con

29K-063.16

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

11:37

Ô tô con

36B-384.70

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

11:47

Ô tô con

36A-862.30

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

11:54

Ô tô con

36H-231.44

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

13:23

Ô tô con

36A-883.90

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

13:27

Ô tô con

36A-432.96

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026

14:11

Ô tô con

36A-997.12

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026

14:30

Xe khách

36H-143.17

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

16:44

Ô tô con

36A-599.97

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026

18:51

Ô tô con

36K-696.46

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026

20:54

Ô tô con

36A-789.90

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

07:31

Ô tô con

36H-236.43

Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

08:03

Xe tải

36K-165.96

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

08:57

Ô tô con

36A-959.89

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026

09:38

Ô tô con

36K-010.41

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

10:11

Ô tô con

36H-070.05

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

10:33

Ô tô con

36A-186.58

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

10:47

Ô tô con

36K-262.03

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

11-09-2026

11:12

Ô tô con

36A-923.31

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

12:14

Ô tô con

36A-723.81

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

12:20

Ô tô con

36H-181.19

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

12:20

Ô tô con

36C-495.26

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

12:34

Ô tô con

35A-746.44

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

14:41

Ô tô con

30G-741.70

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

11-09-2026

14:42

Ô tô con

36A-464.88

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026

15:44

Ô tô con

30K-587.56

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026

15:59

Ô tô con

36C-388.24

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026

16:10

Ô tô con

36K-216.17

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

16:11

Ô tô con

36C-068.56

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026

16:27

Ô tô con

36K-154.45

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026

16:44

Ô tô con

36A-998.00

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

16:57

Ô tô con

36A-799.05

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

17:05

Ô tô con

36C-144.64

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026

17:33

Ô tô con

36A-507.69

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026

18:14

Ô tô con

36A-515.89

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026

18:19

Xe tải

35A-609.63

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

08:41

Xe tải

36C-111.70

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026

09:28

Ô tô con

36A-999.19

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

09:32

Ô tô con

14A-700.30

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026

09:33

Ô tô con

36A-989.65

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

09:50

Ô tô con

36M-8275

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

10:02

Ô tô con

36A-692.15

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

10:29

Ô tô con

36A-866.49

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

10:37

Ô tô con

36A-161.42

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

10:39

Ô tô con

36A-712.96

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

10:41

Ô tô con

36A-546.75

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

11:14

Xe tải

36C-414.98

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

11:15

Ô tô con

36A-909.77

Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

11:46

Ô tô con

36A-393.15

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

13:00

Ô tô con

36K-089.52

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

13:34

Ô tô con

36A-553.18

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

13:42

Ô tô con

29A-650.95

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

13:45

Xe tải

36A-818.19

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026

14:11

Ô tô con

36A-603.06

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

14:35

Xe tải

18N-6417

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026

14:35

Xe tải

18N-6417

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

12-09-2026

14:37

Ô tô con

36C-353.81

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

14:39

Ô tô con

36K-123.89

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

14:57

Ô tô con

36B-558.51

Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-20

26

14:57

Ô tô con

36A-685.62

Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập.,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

15:09

Ô tô con

36B-368.12

Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 15:25

Ô tô con

29G-012.60

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026

15:45

Xe tải

36C-226.49

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026

16:17

Ô tô con

36A-390.48

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026

16:21

Ô tô con

36A-042.11

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026

16:32

Ô tô con

36A-507.69

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026

16:54

Ô tô con

36A-828.75

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026

18:32

Ô tô con

36H-105.79

Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026

06:16

Ô tô con

36B-595.81

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026

06:56

Ô tô con

36A-263.86

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026

07:39

Ô tô con

30H-668.25

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026

08:29

Ô tô con

36A-886.34

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026

08:39

Ô tô con

36A-954.40

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026

09:15

Ô tô con

36K-083.00

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026

09:28

Ô tô con

36C-276.83

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026

09:37

Ô tô con

36A-458.21

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026

09:39

Ô tô con

36A-850.99

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026

10:03

Ô tô con

36K-148.58

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026

10:14

Ô tô con

36A-682.85

Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026

11:39

Ô tô con

36A-917.86

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026

12:15

Ô tô con

50LD-019.52

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026

12:26

Ô tô con

36K-146.34

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026

12:52

Ô tô con

29A-052.09

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026

14:16

Ô tô con

36A-441.97

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026

14:38

Ô tô con

36A-011.14

Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026

14:46

Ô tô con

36B-342.18

Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026

16:11

Ô tô con

36A-393.93

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026

16:27

Xe tải

36C-506.51

Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026

22:39

Mô tô

(Xe máy)

36K5-216.12

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

08-09-2026

22:39

Mô tô

(Xe máy)

36K5-216.12

Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

08-09-2026

22:40

Mô tô

(Xe máy)

36BF-001.80

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

08-09-2026

22:40

Mô tô

(Xe máy)

36BF-001.80

Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

13-09-2026

18:56

Mô tô

(Xe máy)

36F1-271.67

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

13-09-2026

18:56

Mô tô

(Xe máy)

36F1-271.67

Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa

Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, cơ quan công an cũng công bố danh sách phương tiện, thời gian và hành vi vi phạm được ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 12/7/2026 đến ngày 15/9/2026.

Danh sách chi tiết được đăng tải dưới dạng tài liệu để người dân tra cứu như sau:

Danh sách các phương tiện vi phạm được đăng tải công khai (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng)

Chủ phương tiện nên kiểm tra kỹ thông tin biển số, thời gian và hành vi vi phạm trong các thông báo chính thức. Nếu phương tiện có tên trong danh sách, người dân cần liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh và được hướng dẫn thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời quy định việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Mức xử phạt cụ thể phụ thuộc vào hành vi vi phạm và các tình tiết liên quan theo quy định.

Người dân có thể tra cứu thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan công an để tránh nhầm lẫn. Đồng thời, chủ phương tiện cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường dẫn không rõ nguồn gốc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để xử lý phạt nguội.

Việc chủ động kiểm tra và giải quyết vi phạm theo đúng hướng dẫn giúp người dân thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Hân Ly

Theo Hân Ly

Đời sống & Pháp luật

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