CSGT đề nghị 1.025 chủ phương tiện mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

01-09-2026 00:04 Ô tô con 95A-033.53 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 00:34 Ô tô con 36F-011.67 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 06:24 Xe tải 36C-231.96 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 06:59 Ô tô con 35A-176.93 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026 07:36 Ô tô con 36A-293.09 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 08:01 Ô tô con 30L-551.91 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 08:51 Ô tô con 36A-616.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 09:18 Ô tô con 30F-309.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 09:47 Ô tô con 36K-477.72 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026 10:01 Ô tô con 35A-320.93 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 10:04 Ô tô con 30K-702.80 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 10:06 Ô tô con 30K-490.36 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 11:01 Ô tô con 36A-088.98 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 11:18 Ô tô con 36K-178.48 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 11:47 Ô tô con 29K-109.47 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 12:11 Ô tô con 36K-235.59 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 12:41 Ô tô con 36A-995.43 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 12:55 Ô tô con 36A-135.98 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 13:24 Ô tô con 30E-817.99 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 13:35 Ô tô con 36A-227.98 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 13:35 Ô tô con 36A-469.60 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 13:41 Ô tô con 36A-379.31 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026 14:25 Ô tô con 36A-134.74 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 15:13 Ô tô con 30M-916.80 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 15:29 Ô tô con 36A-347.67 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 15:57 Ô tô con 30H-518.59 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 15:58 Ô tô con 37A-335.97 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 16:09 Ô tô con 89A-882.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026 16:16 Ô tô con 36A-579.69 Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 16:23 Ô tô con 36A-754.11 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026 16:39 Ô tô con 36A-302.12 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 16:39 Ô tô con 36A-302.12 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026 16:48 Ô tô con 36B-459.17 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026 16:53 Ô tô con 36B-370.76 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 16:57 Ô tô con 99A-123.87 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 17:22 Ô tô con 36A-162.26 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 17:33 Ô tô con 36A-370.86 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 17:42 Ô tô con 36A-807.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

01-09-2026 17:42 Ô tô con 36A-807.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

01-09-2026 19:23 Ô tô con 36A-115.38 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 21:03 Ô tô con 36A-989.98 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 21:35 Ô tô con 30E-587.95 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 22:10 Ô tô con 36K-297.48 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

01-09-2026 22:53 Ô tô con 36D-027.04 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 02:07 Ô tô con 36K-511.87 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 06:08 Ô tô con 36A-894.90 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 08:09 Ô tô con 36A-891.15 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 08:26 Ô tô con 36A-827.53 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 09:21 Ô tô con 36K-424.94 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 09:23 Ô tô con 36K-667.07 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 09:32 Ô tô con 14K-126.42 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 10:12 Ô tô con 36C-481.58 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 10:31 Ô tô con 30E-526.76 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 10:39 Ô tô con 30K-088.24 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 10:43 Ô tô con 36A-454.42 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 11:17 Xe tải 36H-021.88 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 11:21 Ô tô con 36K-851.02 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 11:21 Ô tô con 36A-350.69 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 11:22 Xe tải 36H-049.89 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 11:51 Ô tô con 30T-0505 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 12:22 Ô tô con 36A-361.49 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 12:22 Ô tô con 36K-378.09 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 12:35 Ô tô con 36A-616.79 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 15:11 Ô tô con 36C-068.56 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

02-09-2026 15:14 Xe khách 36H-104.86 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 15:19 Ô tô con 36B-176.13 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 15:22 Xe tải 29E-353.54 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 15:31 Ô tô con 36A-892.08 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

02-09-2026 17:05 Ô tô con 36A-914.83 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 18:26 Ô tô con 36H-169.37 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 19:04 Ô tô con 36K-571.49 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 20:24 Ô tô con 36B-443.98 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

02-09-2026 21:03 Ô tô con 36A-953.48 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 05:45 Ô tô con 36E-009.01 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 06:03 Ô tô con 36A-137.03 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 06:28 Ô tô con 76A-402.40 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 06:49 Ô tô con 29A-282.93 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 06:52 Ô tô con 36A-269.54 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026 07:02 Ô tô con 36A-274.96 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 07:05 Ô tô con 36K-977.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 07:16 Ô tô con 36A-397.85 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 07:17 Ô tô con 36A-127.98 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 07:42 Ô tô con 36A-720.20 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 07:43 Ô tô con 36B-397.73 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 07:48 Ô tô con 36A-072.49 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 07:52 Ô tô con 36A-757.43 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 07:54 Ô tô con 36K-270.14 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 08:13 Ô tô con 36A-669.23 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 08:41 Ô tô con 36K-833.41 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 08:47 Ô tô con 36D-010.74 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026 09:27 Ô tô con 36A-758.94 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 09:57 Ô tô con 36A-861.19 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026 10:00 Ô tô con 36K-067.07 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 10:05 Xe tải 36K-758.61 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 11:17 Ô tô con 36A-566.57 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 11:43 Ô tô con 36A-990.64 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 12:31 Ô tô con 36A-892.70 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 13:08 Ô tô con 36A-322.16 Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 14:08 Ô tô con 36K-140.20 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026 14:43 Ô tô con 36K-542.72 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 15:09 Ô tô con 36K-477.10 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa 23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

03-09-2026 15:22 Ô tô con 36A-573.66 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 15:23 Ô tô con 36A-733.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 15:40 Ô tô con 29A-435.46 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 16:09 Ô tô con 36K-124.45 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

03-09-2026 16:44 Ô tô con 56P-1361 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 16:57 Ô tô con 36C-293.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 17:09 Ô tô con 37B-315.60 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 17:29 Ô tô con 36K-174.93 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 17:31 Xe khách 88C-223.00 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

03-09-2026 17:34 Ô tô con 36A-557.12 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 18:26 Ô tô con 36K-211.93 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 19:23 Ô tô con 36A-455.10 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

03-09-2026 21:56 Ô tô con 36B-045.36 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 06:36 Ô tô con 36A-150.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 06:57 Ô tô con 36A-421.10 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 07:31 Ô tô con 36C-558.89 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 08:04 Ô tô con 30G-367.60 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

04-09-2026 08:10 Ô tô con 36B-483.32 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 08:41 Ô tô con 29D-039.30 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 08:45 Xe tải 15H-057.45 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 08:57 Ô tô con 36K-314.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

04-09-2026 09:10 Xe tải 36C-083.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

04-09-2026 09:14 Ô tô con 36A-387.35 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 09:55 Ô tô con 36B-398.04 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 10:01 Ô tô con 36H-075.30 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 10:06 Ô tô con 36A-120.94 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 10:43 Xe tải 29C-290.55 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 10:50 Ô tô con 43A-349.65 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 11:32 Ô tô con 30L-026.38 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 11:43 Ô tô con 36A-302.97 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 11:56 Ô tô con 36A-166.37 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 12:07 Ô tô con 30T-6083 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 12:07 Ô tô con 36A-733.68 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 12:26 Ô tô con 36A-819.79 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 12:26 Ô tô con 36N-3031 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 12:28 Ô tô con 36A-028.57 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 12:47 Ô tô con 29X-3879 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 13:29 Xe tải 90T-6970 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 13:54 Ô tô con 36H-107.33 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 14:13 Ô tô con 36A-253.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 14:43 Ô tô con 36B-045.36 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 14:53 Xe tải 36C-278.85 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 14:57 Ô tô con 36C-383.07 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 15:36 Ô tô con 36H-224.84 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 15:36 Xe tải 36C-399.13 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 16:10 Ô tô con 36K-310.39 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 16:10 Ô tô con 36H-157.27 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 16:15 Ô tô con 99A-074.45 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 16:37 Ô tô con 36C-341.40 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 16:55 Ô tô con 36A-258.40 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 17:02 Ô tô con 68A-330.80 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 17:03 Ô tô con 36A-423.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 17:07 Ô tô con 36A-344.77 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 17:41 Ô tô con 36A-357.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

04-09-2026 17:42 Ô tô con 36A-692.70 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

04-09-2026 18:05 Ô tô con 36K-031.28 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 18:06 Xe tải 36H-041.26 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 18:31 Ô tô con 36A-866.81 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 18:37 Ô tô con 36A-882.76 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 22:07 Ô tô con 36A-717.34 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 22:19 Ô tô con 36B-045.10 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026 07:30 Ô tô con 36A-329.41 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026 07:46 Ô tô con 36K-871.48 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026 07:59 Ô tô con 36A-493.16 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026 08:27 Xe tải 36C-193.69 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026 09:06 Xe tải 51D-080.42 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026 10:48 Ô tô con 36A-668.57 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026 11:24 Xe tải 36C-414.98 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026 12:10 Ô tô con 36A-058.68 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026 12:56 Ô tô con 30A-148.86 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

05-09-2026 15:16 Ô tô con 36A-329.81 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026 16:14 Ô tô con 36K-166.40 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

05-09-2026 16:27 Ô tô con 35A-534.47 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026 06:53 Ô tô con 36H-154.60 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 07:48 Ô tô con 36A-417.04 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026 08:12 Ô tô con 36K-039.29 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 08:18 Ô tô con 36K-346.97 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026 08:37 Ô tô con 36K-315.83 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 09:00 Ô tô con 36A-321.69 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026 09:02 Ô tô con 36M-2349 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026 09:51 Xe tải 19C-100.95 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 10:36 Ô tô con 36K-973.61 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 11:43 Ô tô con 36A-599.86 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 12:03 Ô tô con 36A-986.78 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 12:15 Ô tô con 36K-912.80 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 12:31 Ô tô con 36K-838.38 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 13:12 Ô tô con 36A-357.71 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 13:39 Ô tô con 30K-592.99 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 13:54 Xe tải 36B-390.82 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 14:26 Ô tô con 36K-219.73 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 15:13 Ô tô con 36A-428.89 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026 15:23 Ô tô con 36D-004.23 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 15:29 Ô tô con 36K-899.87 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026 15:33 Ô tô con 36A-567.22 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026 15:43 Ô tô con 36A-791.42 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026 16:19 Ô tô con 36A-441.82 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026 16:25 Ô tô con 36A-277.61 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

06-09-2026 16:30 Ô tô con 36A-558.54 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026 16:53 Ô tô con 36A-503.36 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026 17:16 Ô tô con 17A-767.60 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

06-09-2026 17:43 Ô tô con 36A-220.04 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 18:22 Ô tô con 36A-892.61 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 19:12 Ô tô con 36K-075.56 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 19:26 Ô tô con 29A-395.38 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 19:48 Ô tô con 36A-152.22 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 21:34 Ô tô con 36A-746.30 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 21:56 Ô tô con 36A-248.26 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

06-09-2026 10:13 Ô tô con 30G-458.80 Ngã ba Trường Thi - Lê Hoàn - Nguyễn Tạo, phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

01-09-2026 06:24 Xe máy (Mô tô) 36N9-1436 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 11:32 Xe máy (Mô tô) 36B5-744.12 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

04-09-2026 22:07 Xe máy (Mô tô) 36B4-742.74 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 06:09 Ô tô con 36A-515.94 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 06:24 Ô tô con 36A-618.08 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 06:37 Ô tô con 36A-329.81 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 06:55 Ô tô con 36K-522.88 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 07:52 Ô tô con 36K-020.71 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 08:29 Ô tô con 36A-768.18 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 10:02 Ô tô con 36K-822.60 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

07-09-2026 14:11 Ô tô con 36K-192.36 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 15:03 Ô tô con 36C-519.37 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 15:21 Ô tô con 36B-038.35 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 15:21 Xe tải 36C-389.30 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 15:23 Ô tô con 36K-061.79 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 15:51 Ô tô con 36A-547.26 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 15:52 Ô tô con 36A-590.23 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 16:07 Ô tô con 36A-934.49 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 16:12 Ô tô con 36A-244.06 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 16:17 Ô tô con 36M-1299 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 16:36 Ô tô con 36A-575.35 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 16:43 Ô tô con 36A-691.58 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 16:53 Ô tô con 30E-428.54 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 17:03 Ô tô con 36K-016.76 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 17:17 Ô tô con 36A-812.05 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

07-09-2026 17:26 Ô tô con 36A-658.32 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 17:27 Ô tô con 36C-096.92 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

07-09-2026 17:34 Ô tô con 36A-463.93 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 17:37 Ô tô con 29A-476.26 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 17:38 Ô tô con 36A-869.29 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 17:38 Ô tô con 36F-010.68 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 17:42 Ô tô con 36A-170.92 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 17:44 Ô tô con 36B-530.54 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

07-09-2026 17:46 Ô tô con 17A-767.60 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

07-09-2026 19:24 Ô tô con 36A-676.97 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

07-09-2026 23:33 Ô tô con 36K-090.60 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 00:54 Ô tô con 36A-179.99 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 06:09 Ô tô con 36A-217.50 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026 06:14 Ô tô con 36B-524.81 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 06:25 Ô tô con 36K-956.20 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 06:40 Ô tô con 36A-255.73 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 06:52 Xe tải 36C-447.70 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 06:59 Ô tô con 29A-282.93 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026 07:05 Ô tô con 36A-274.96 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026 07:43 Ô tô con 36K-216.47 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026 09:45 Xe tải 36C-036.14 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026 10:27 Ô tô con 36A-387.40 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026 10:40 Ô tô con 36L-8637 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026 11:06 Ô tô con 36K-658.78 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 11:46 Ô tô con 30G-863.03 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 12:16 Ô tô con 36K-177.19 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 13:30 Ô tô con 35A-024.49 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 14:01 Ô tô con 36A-358.22 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 14:05 Ô tô con 30L-878.03 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026 14:14 Ô tô con 36C-263.78 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 14:24 Ô tô con 30H-804.25 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 15:36 Ô tô con 36M-9036 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026 15:37 Ô tô con 36A-895.59 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 15:42 Ô tô con 36C-270.97 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026 16:10 Ô tô con 36A-887.37 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 16:20 Ô tô con 36K-263.73 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 16:34 Ô tô con 36A-065.68 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

08-09-2026 16:46 Ô tô con 36B-046.17 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026 17:01 Ô tô con 36A-423.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026 17:43 Ô tô con 36A-338.15 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

08-09-2026 20:50 Ô tô con 36K-835.23 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 05:00 Ô tô con 36A-329.70 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 06:04 Ô tô con 36A-249.66 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

09-09-2026 06:44 Ô tô con 36A-504.17 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 06:53 Ô tô con 36A-656.46 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 07:02 Ô tô con 36A-666.26 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 07:03 Ô tô con 36K-217.31 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 07:12 Ô tô con 36K-977.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 07:24 Ô tô con 36A-054.13 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 08:21 Ô tô con 29A-391.48 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 08:25 Ô tô con 36K-257.74 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 08:38 Ô tô con 36N-3426 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 08:40 Ô tô con 36K-026.27 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 08:43 Ô tô con 36A-684.03 Ngã tư Phú Sơn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 08:47 Ô tô con 35A-456.22 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 09:41 Ô tô con 30H-760.24 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 09:41 Xe tải 36C-125.22 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 10:57 Ô tô con 36K-336.49 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 11:04 Ô tô con 36A-828.14 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 11:23 Ô tô con 36A-278.56 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 12:04 Ô tô con 37K-019.31 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 12:17 Ô tô con 29A-883.61 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 12:28 Ô tô con 36A-509.98 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 12:50 Ô tô con 36K-313.56 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 12:52 Ô tô con 36C-505.67 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 13:10 Ô tô con 36A-958.86 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 13:17 Xe tải 36C-104.02 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 13:31 Ô tô con 36K-008.62 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 13:33 Ô tô con 36A-315.82 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 13:33 Ô tô con 36A-017.28 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 13:41 Ô tô con 36A-226.96 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

09-09-2026 14:04 Xe tải 36K-972.30 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 14:09 Ô tô con 36A-997.12 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 14:26 Ô tô con 36A-742.86 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 14:40 Ô tô con 36A-226.13 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 14:43 Ô tô con 36C-389.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

09-09-2026 14:57 Ô tô con 36B-437.20 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 15:21 Xe tải 30M-9371 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 15:42 Ô tô con 36A-270.36 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 15:52 Ô tô con 36B-477.43 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 16:12 Xe tải 36C-002.59 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

09-09-2026 16:19 Ô tô con 36A-392.23 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 16:27 Ô tô con 36K-972.03 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 16:28 Ô tô con 36A-864.87 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 16:42 Ô tô con 29D-505.58 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

09-09-2026 16:50 Ô tô con 36A-216.71 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

09-09-2026 17:26 Ô tô con 36A-486.26 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

09-09-2026 17:42 Ô tô con 36A-161.56 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 07:14 Ô tô con 36K-977.05 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026 07:36 Ô tô con 36A-416.09 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026 08:39 Xe tải 36K-832.47 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

10-09-2026 08:55 Ô tô con 36A-396.84 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 08:58 Ô tô con 36A-618.82 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 09:33 Ô tô con 36A-566.98 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 11:17 Ô tô con 29K-063.16 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 11:37 Ô tô con 36B-384.70 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 11:47 Ô tô con 36A-862.30 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 11:54 Ô tô con 36H-231.44 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 13:23 Ô tô con 36A-883.90 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 13:27 Ô tô con 36A-432.96 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026 14:11 Ô tô con 36A-997.12 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026 14:30 Xe khách 36H-143.17 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 16:44 Ô tô con 36A-599.97 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

10-09-2026 18:51 Ô tô con 36K-696.46 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

10-09-2026 20:54 Ô tô con 36A-789.90 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 07:31 Ô tô con 36H-236.43 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 08:03 Xe tải 36K-165.96 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 08:57 Ô tô con 36A-959.89 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026 09:38 Ô tô con 36K-010.41 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 10:11 Ô tô con 36H-070.05 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 10:33 Ô tô con 36A-186.58 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 10:47 Ô tô con 36K-262.03 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

11-09-2026 11:12 Ô tô con 36A-923.31 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 12:14 Ô tô con 36A-723.81 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 12:20 Ô tô con 36H-181.19 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 12:20 Ô tô con 36C-495.26 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 12:34 Ô tô con 35A-746.44 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 14:41 Ô tô con 30G-741.70 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

11-09-2026 14:42 Ô tô con 36A-464.88 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026 15:44 Ô tô con 30K-587.56 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026 15:59 Ô tô con 36C-388.24 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026 16:10 Ô tô con 36K-216.17 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 16:11 Ô tô con 36C-068.56 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026 16:27 Ô tô con 36K-154.45 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026 16:44 Ô tô con 36A-998.00 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 16:57 Ô tô con 36A-799.05 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 17:05 Ô tô con 36C-144.64 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026 17:33 Ô tô con 36A-507.69 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

11-09-2026 18:14 Ô tô con 36A-515.89 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

11-09-2026 18:19 Xe tải 35A-609.63 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 08:41 Xe tải 36C-111.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026 09:28 Ô tô con 36A-999.19 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 09:32 Ô tô con 14A-700.30 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026 09:33 Ô tô con 36A-989.65 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 09:50 Ô tô con 36M-8275 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 10:02 Ô tô con 36A-692.15 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 10:29 Ô tô con 36A-866.49 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 10:37 Ô tô con 36A-161.42 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 10:39 Ô tô con 36A-712.96 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 10:41 Ô tô con 36A-546.75 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 11:14 Xe tải 36C-414.98 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 11:15 Ô tô con 36A-909.77 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 11:46 Ô tô con 36A-393.15 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 13:00 Ô tô con 36K-089.52 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 13:34 Ô tô con 36A-553.18 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 13:42 Ô tô con 29A-650.95 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 13:45 Xe tải 36A-818.19 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026 14:11 Ô tô con 36A-603.06 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 14:35 Xe tải 18N-6417 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026 14:35 Xe tải 18N-6417 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

12-09-2026 14:37 Ô tô con 36C-353.81 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 14:39 Ô tô con 36K-123.89 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 14:57 Ô tô con 36B-558.51 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-20 26 14:57 Ô tô con 36A-685.62 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập.,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 15:09 Ô tô con 36B-368.12 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 15:25 Ô tô con 29G-012.60 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026 15:45 Xe tải 36C-226.49 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026 16:17 Ô tô con 36A-390.48 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

12-09-2026 16:21 Ô tô con 36A-042.11 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026 16:32 Ô tô con 36A-507.69 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026 16:54 Ô tô con 36A-828.75 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

12-09-2026 18:32 Ô tô con 36H-105.79 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026 06:16 Ô tô con 36B-595.81 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026 06:56 Ô tô con 36A-263.86 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026 07:39 Ô tô con 30H-668.25 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026 08:29 Ô tô con 36A-886.34 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026 08:39 Ô tô con 36A-954.40 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026 09:15 Ô tô con 36K-083.00 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026 09:28 Ô tô con 36C-276.83 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026 09:37 Ô tô con 36A-458.21 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026 09:39 Ô tô con 36A-850.99 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026 10:03 Ô tô con 36K-148.58 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026 10:14 Ô tô con 36A-682.85 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026 11:39 Ô tô con 36A-917.86 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026 12:15 Ô tô con 50LD-019.52 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026 12:26 Ô tô con 36K-146.34 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026 12:52 Ô tô con 29A-052.09 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026 14:16 Ô tô con 36A-441.97 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

13-09-2026 14:38 Ô tô con 36A-011.14 Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026 14:46 Ô tô con 36B-342.18 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

13-09-2026 16:11 Ô tô con 36A-393.93 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

13-09-2026 16:27 Xe tải 36C-506.51 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

08-09-2026 22:39 Mô tô (Xe máy) 36K5-216.12 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

08-09-2026 22:39 Mô tô (Xe máy) 36K5-216.12 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

08-09-2026 22:40 Mô tô (Xe máy) 36BF-001.80 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

08-09-2026 22:40 Mô tô (Xe máy) 36BF-001.80 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

13-09-2026 18:56 Mô tô (Xe máy) 36F1-271.67 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông