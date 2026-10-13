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Hơn 50 kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ, mùa Đông năm nay rét thế nào?

| | Xã hội

Miền Bắc ghi nhận hơn 50 kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trong đợt nắng nóng cuối tháng 9, đầu tháng 10, trong bối cảnh dự báo thời tiết mùa Đông có nhiều điểm đáng chú ý.

Sau những ngày se lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh , miền Bắc đang tăng nhiệt trở lại, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 33°C. Trước đó, khu vực này trải qua đợt nắng nóng diện rộng vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 38°C.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng này xảy ra vào những ngày giữa Thu, từ 28/9-2/10, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Tại miền Trung cũng ghi nhận một đợt nắng nóng trên diện rộng trong 3 ngày (từ 28-30/9), tập trung chủ yếu tại Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng.

Đáng chú ý, đợt nắng nóng này tại miền Bắc ghi nhận 73 kỷ lục nhiệt độ, trong đó 15 kỷ lục nhiệt độ được thiết lập trong tháng 9 và 58 kỷ lục nhiệt độ trong tháng 10.

Riêng tại miền Bắc, có tới 51 kỷ lục nhiệt độ ngày được ghi nhận vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ từ 11/9-10/10. Có thể kể đến một số trạm như: Láng (Hà Nội) ghi nhận nhiệt độ cao nhất 38,4°C trong ngày 30/9, vượt kỷ lục nhiệt độ 38,2°C từng ghi nhận vào ngày 8/9/2025; ngày 2/10, trạm Mường Tè (Lai Châu) quan trắc được mức nhiệt 38°C trong lều khí tượng, vượt kỷ lục 37,2°C đã ghi nhận vào ngày 19/10/1991; nhiệt độ ngày 3/10 tại Yên Châu (Sơn La) quan trắc được 38,3°C, cao hơn 0,8°C so với ngưỡng 37,5°C đo được ngày 23/10/2019; hay như Tam Đảo (Phú Thọ) nơi được ví như “Đà Lạt của miền Bắc” cũng ghi nhận nhiệt độ 30°C trong ngày 2/10, vượt kỷ lục 29,5°C trong ngày 25/10/2013...

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 1 tháng tới (từ nay đến 10/11), không khí lạnh vẫn có thể xuất hiện, tác động đến thời tiết nước ta, tuy nhiên khả năng xảy ra ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong thời gian này cũng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2°C, trong đó, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế cao hơn 1,5-2,5°C, có nơi cao hơn.

Mùa Đông năm nay, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm , rét hại khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Dự báo mùa Đông năm nay rét đậm, rét hại đến muộn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan, cơ quan khí tượng đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Huệ Nguyễn/VTC News

VTC News

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