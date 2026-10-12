Tất cả người dân nhận trợ cấp trợ cấp hưu trí 500.000 đồng/tháng chú ý thay đổi mới nhất từ 5/10/2026

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, theo quy định mới, mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng, tăng 40.000 đồng mỗi tháng, tương ứng 8%. Mức hưởng mới được thực hiện từ ngày 5/10/2026 theo Nghị định 335 của Chính phủ.

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Trợ cấp hưu trí xã hội được triển khai từ ngày 01/7/2025 theo Luật BHXH năm 2024 và Nghị định 176 của Chính phủ. Đến tháng 7/2026, cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này.

Để đề nghị hưởng trợ cấp, người đủ điều kiện hoặc người giám hộ lập văn bản theo mẫu, gửi trực tiếp đến UBND cấp xã nơi cư trú, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, xác thực và chuẩn hóa thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó quyết định và thực hiện chi trả. Thời gian hưởng được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện, người đề nghị được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bên cạnh mức trợ cấp từ ngân sách Trung ương, một số địa phương có chính sách hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo quy định, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức quy định của Chính phủ.

Quyền lợi BHYT của người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng được mở rộng. Từ ngày 01/01/2026, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Trước khi mức hưởng mới được ban hành, Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.

Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi Luật BHXH năm 2024, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.

Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội những năm qua từng bước mở rộng diện bao phủ. Độ tuổi thụ hưởng đã được điều chỉnh từ nhóm người rất cao tuổi xuống 75 tuổi trở lên; đồng thời mở rộng thêm nhóm từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.