Bắt đối tượng truy nã Lương Quốc Tuấn: Đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, có 2 con trai sau hơn 32 năm trốn chạy

Hơn 32 năm trước, Lương Quốc Tuấn bỏ trốn, để lại phía sau một hồ sơ truy nã cùng quá khứ phạm tội. Tại vùng biển phía Nam, Tuấn mang tên mới Lương Xuân Hùng, lập gia đình, có hai con trai và từng bước tạo dựng một cuộc sống khác.

Nhưng một danh tính tưởng chừng đã bị xóa sạch vẫn để lại những dấu vết. Từ các thông tin rời rạc về gia đình, quê quán đến những dữ liệu nhân thân bất thường, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị kiên trì lần tìm, từng bước bóc gỡ vỏ bọc, đưa đối tượng ra ánh sáng pháp luật sau hơn ba thập kỷ lẩn trốn.

Từ những vụ trộm liên tiếp đến lệnh truy nã

Những năm đầu thập niên 1990, Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ), liên tiếp thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Từ tháng 1 đến tháng 3/1991, Tuấn một mình hoặc cùng đồng bọn thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, từ tháng 10/1989 đến tháng 2/1991, đối tượng còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản của công dân.

Một trong những vụ việc đáng chú ý xảy ra vào tháng 10/1989, khi Tuấn trộm 23 chỉ vàng tại chùa Giác Hải, tỉnh Khánh Hòa, rồi mang về Quảng Bình bán. Đến ngày 1/12/1990, trong một vụ trộm tại địa bàn Lý Ninh, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ, khi bị phát hiện, đối tượng trả lại tang vật là một con bò rồi bỏ trốn.

Lệnh truy nã đối với Lương Quốc Tuấn cách đây hơn 32 năm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Không chỉ liên quan đến các vụ trộm cắp, Tuấn còn có hành vi chiếm đoạt, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ngày 18/12/1990, Tuấn cùng đồng phạm lấy trộm một khẩu súng CKC tại Đồn Biên phòng 188, nay là Đồn Biên phòng Cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị, sau đó cất giữ và đem bán vào năm 1991.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/1990 đến tháng 4/1991, đối tượng còn nhặt được, cất giấu và sử dụng một khẩu súng ngắn K54 cùng 7 viên đạn. Ngày 23/4/1991, Tuấn bị bắt quả tang về hành vi sử dụng vũ khí. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng bỏ trốn. Ba ngày sau, Công an thị xã Đồng Hới ra lệnh truy nã số 04/LTN đối với Lương Quốc Tuấn.

Ngày 27/2/1992, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử, tuyên phạt Tuấn 10 năm 6 tháng tù giam về các hành vi phạm tội liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, do mắc bệnh hiểm nghèo, Tuấn được cho về chữa bệnh rồi tiếp tục bỏ trốn.

Ngày 17/1/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã số 06 đối với Lương Quốc Tuấn. Từ đây, cái tên này gắn với một hồ sơ truy nã kéo dài qua nhiều năm, trong khi tung tích đối tượng dần trở nên mờ nhạt.

Vỏ bọc mang tên Lương Xuân Hùng

Sau khi bỏ trốn, Lương Quốc Tuấn rời quê, vào vùng biển Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh, sinh sống. Tại đây, Tuấn đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, có hai con trai và tạo dựng một cuộc sống mới. Danh tính mới dần trở thành lớp vỏ bọc giúp đối tượng che giấu quá khứ suốt nhiều năm.

Cuộc truy tìm bắt đầu từ những dấu vết ít ỏi về một người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng. Tuy nhiên, các thông tin thu thập được chưa đủ để xác định mối liên hệ với Lương Quốc Tuấn, đối tượng đã trốn lệnh truy nã hơn ba thập kỷ.

Qua xác minh tại địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện gia đình này đã rời nơi cư trú từ nhiều năm trước, không rõ chuyển đi đâu. Đầu mối tưởng chừng bị đứt đoạn, buộc quá trình truy tìm phải mở rộng sang các mối quan hệ thân nhân và hướng di chuyển của gia đình đối tượng.

Từ những dữ liệu thu thập được, một chi tiết đáng chú ý dần hé lộ: hai người con trai của Lương Xuân Hùng đều có thông tin quê quán tại Hà Tĩnh, trong khi dữ liệu về người cha lại khá hạn chế, không đủ để làm rõ nhân thân. Sự bất thường này trở thành một mắt xích cần tập trung xác minh.

Liệu Lương Xuân Hùng có thực sự là một danh tính hoàn toàn khác, hay chính là Lương Quốc Tuấn đang tìm cách che giấu quá khứ?. Từ câu hỏi đó, các trinh sát tiếp tục rà soát, đối chiếu từng thông tin về gia đình, quê quán, nơi cư trú và những mối quan hệ liên quan. Không một dữ liệu riêng lẻ nào đủ để đưa ra kết luận, nhưng khi được đặt trong mối liên hệ với hồ sơ truy nã, những dấu vết tưởng chừng rời rạc bắt đầu mở ra hướng xác minh mới.

Khó khăn lớn nhất là thời gian đã kéo dài hơn 32 năm. Địa bàn sinh sống thay đổi, các mối quan hệ dịch chuyển, trong khi thông tin về quá khứ của người đàn ông mang tên Lương Xuân Hùng rất hạn chế. Việc truy tìm vì thế đòi hỏi sự kiên trì trong thu thập, kiểm chứng và kết nối các nguồn dữ liệu.

Đối tượng Lương Quốc Tuấn thời điểm mới bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Từ những manh mối ban đầu, hướng truy tìm dần được thu hẹp. Từng thông tin được đối chiếu, từng mối quan hệ được làm rõ, từng dấu vết về nhân thân được lần theo. Lớp vỏ bọc mang tên Lương Xuân Hùng từng bước bị bóc tách, đưa lực lượng Công an đến gần hơn với danh tính thật của người đàn ông đã lẩn trốn suốt hơn ba thập kỷ.

Khép lại hành trình trốn chạy hơn ba thập kỷ

Sáng ngày 5/10/2026, với những thông tin xác minh và hình ảnh nhận diện đã được thu thập, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Công an địa phương bất ngờ có mặt tại nơi ở của Lương Quốc Tuấn ở xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh, triển khai bắt giữ đối tượng theo quyết định truy nã.

Sự xuất hiện bất ngờ của những người khách lạ khiến Lương Xuân Hùng không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng điều khiến người đàn ông này không thể ngờ tới là cái tên Lương Quốc Tuấn, danh tính mà ông ta đã tìm cách che giấu suốt hơn 32 năm, nay một lần nữa được gọi lên. Quá khứ tưởng chừng đã bị chôn vùi, cuối cùng vẫn được lực lượng Công an lần tìm và làm sáng tỏ.

Vụ việc cũng khiến những người thân trong gia đình Tuấn bàng hoàng khi biết về quá khứ phạm tội và hành trình trốn truy nã của người chồng, người cha mà họ vẫn biết đến với một cái tên khác.

Lương Quốc Tuấn chỉ biết cúi đầu… Bởi thân phận của quảng thời gian hơn 32 năm trốn chạy, một cái tên khác, một cuộc sống khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp đối tượng thoát khỏi sự truy tìm của pháp luật.

Đằng sau cuộc bắt giữ Lương Quốc Tuấn cũng là quá trình kiên trì rà soát các mối quan hệ, xác minh thông tin gia đình và đối chiếu từng dữ liệu liên quan của lực lượng Công an. Từ những manh mối tưởng chừng rời rạc, lực lượng trinh sát từng bước xác định danh tính thật, lần ra nơi lẩn trốn của đối tượng.

Hơn ba thập kỷ đủ để một người thay đổi nơi ở, lập gia đình và tạo dựng cuộc sống mới. Nhưng thời gian không thể xóa bỏ trách nhiệm pháp lý. Việc bắt giữ đối tượng truy nã Lương Quốc Tuấn một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an, dù đối tượng lẩn trốn bao lâu, thay tên đổi họ hay tìm cách che giấu quá khứ, hành trình truy tìm vẫn không dừng lại khi công lý chưa được thực thi.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị