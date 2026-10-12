Công an điều tra giao dịch 4 tỷ đồng của 3 người: Bắt tạm giam Lã Minh Hồng SN 1983

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Minh Hồng (SN 1983), trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ giữa năm 2023, Lã Minh Hồng chủ động liên hệ, rủ một số người quen tại Lâm Đồng góp vốn để Hồng buôn bán hồng giòn, hồng treo gió, hạt mắc ca và các mặt hàng đặc sản Đà Lạt; lợi nhuận được chia theo từng đơn hàng. Việc thỏa thuận chủ yếu thực hiện qua điện thoại, tin nhắn Zalo. Tiền góp vốn được chuyển khoản hoặc giao trực tiếp cho Hồng, không lập văn bản ghi nhận.

Thời gian đầu, Hồng thanh toán đầy đủ tiền gốc và tiền lãi cho những người góp vốn để tạo niềm tin. Từ tháng 10/2023, Hồng bắt đầu đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền: không có đơn hàng nhưng báo có đơn hàng; đơn hàng nhỏ thì báo là đơn hàng lớn, cần nhiều vốn để đặt cọc cho chủ vườn, chủ hàng; tiền lãi thực tế thấp nhưng báo lãi và trả lãi rất cao, hứa hẹn thời gian thu hồi vốn nhanh.

Để những người góp vốn tin tưởng, Hồng tự tạo hình ảnh tin nhắn giả giữa mình với “khách hàng” đặt mua hàng tấn hồng treo gió, hàng nghìn bộ sản phẩm từ trái hồng. Đồng thời, Hồng làm giả hợp đồng bán hồng với khối lượng lớn cho một siêu thị rồi gửi hình ảnh qua Zalo cho người góp vốn.

Số tiền nhận được, Hồng không dùng để mua bán hàng hóa mà chuyển trả gốc, lãi cho những người góp vốn khác theo hình thức “lấy tiền người sau trả cho người trước” và chi tiêu cá nhân. Khi chuyển tiền, Hồng còn ghi nội dung chuyển khoản là tiền đặt cọc, tiền thanh toán của các đơn hàng không có thật để người nhận tin rằng việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Theo kết quả điều tra, với thủ đoạn trên, Hồng đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của 3 người bị hại. Sau khi chiếm đoạt tiền, Hồng bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Minh Hồng. Ảnh: CA Lâm Đồng

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung lực lượng xác minh, điều tra, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tổ chức xác minh, truy bắt Lã Minh Hồng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, Hồng đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Qua vụ án, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân thận trọng khi góp vốn kinh doanh, cho vay tiền theo lời mời gọi hứa hẹn lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh; không chỉ dựa vào hình ảnh tin nhắn, hợp đồng do người huy động vốn gửi qua mạng xã hội. Việc góp vốn, cho vay cần được lập thành văn bản, ghi rõ quyền và nghĩa vụ của các bên; đồng thời chủ động kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh của người huy động vốn. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn phạm tội, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.