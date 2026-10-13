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Công an bất ngờ kiểm tra 39 người tại các vườn sâm Ngọc Linh

| | Xã hội

Việc kiểm tra nằm trong chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm của Công an TP Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng ngày 12/10 cho biết, tếp tục duy trì quyết liệt các biện pháp phòng, chống ma túy sau đợt cao điểm 45 ngày đêm, Công an xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức kiểm tra, thử test ma túy đột xuất đối với 39 công nhân làm việc tại các vườn trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Kết quả, cả 39 trường hợp đều âm tính với ma túy.

Với tinh thần chủ động, kiên quyết, không chủ quan, không có vùng cấm, Công an xã Trà Linh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ, không để tình hình ma túy diễn biến phức tạp sau khi kết thúc đợt cao điểm.

Trong quá trình kiểm tra, bên cạnh việc test ma túy, lực lượng Công an xã kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh, đồng thời hướng dẫn người lao động thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định.

Hoạt động góp phần chủ động phát hiện, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực trồng sâm Ngọc Linh, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động. Qua đó, Công an xã Trà Linh tiếp tục khẳng định quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, không để tội phạm và tệ nạn ma túy ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất trên địa bàn.

Theo Chi Chi

Phụ Nữ Mới

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