Hơn 400 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

|
STT
|
Thời gian vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
|
01-09-2026
00:04
|
Ô tô con
95A-033.53
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
00:34
|
Ô tô con
36F-011.67
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
06:24
|
Xe tải
36C-231.96
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
06:59
|
Ô tô con
35A-176.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
07:36
|
Ô tô con
36A-293.09
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
08:01
|
Ô tô con
30L-551.91
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
08:51
|
Ô tô con
36A-616.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
09:18
|
Ô tô con
30F-309.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
09:47
|
Ô tô con
36K-477.72
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
10:01
|
Ô tô con
35A-320.93
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
10:04
|
Ô tô con
30K-702.80
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
10:06
|
Ô tô con
30K-490.36
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
11:01
|
Ô tô con
36A-088.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
11:18
|
Ô tô con
36K-178.48
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
11:47
|
Ô tô con
29K-109.47
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
12:11
|
Ô tô con
36K-235.59
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
12:41
|
Ô tô con
36A-995.43
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
12:55
|
Ô tô con
36A-135.98
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:24
|
Ô tô con
30E-817.99
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:35
|
Ô tô con
36A-227.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:35
|
Ô tô con
36A-469.60
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
13:41
|
Ô tô con
36A-379.31
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
14:25
|
Ô tô con
36A-134.74
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
15:13
|
Ô tô con
30M-916.80
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
15:29
|
Ô tô con
36A-347.67
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
15:57
|
Ô tô con
30H-518.59
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
15:58
|
Ô tô con
37A-335.97
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
16:09
|
Ô tô con
89A-882.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:16
|
Ô tô con
36A-579.69
|
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
16:23
|
Ô tô con
36A-754.11
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:39
|
Ô tô con
36A-302.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
16:39
|
Ô tô con
36A-302.12
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:48
|
Ô tô con
36B-459.17
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
16:53
|
Ô tô con
36B-370.76
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
16:57
|
Ô tô con
99A-123.87
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
17:22
|
Ô tô con
36A-162.26
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
17:33
|
Ô tô con
36A-370.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-807.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
01-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-807.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
01-09-2026
19:23
|
Ô tô con
36A-115.38
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
21:03
|
Ô tô con
36A-989.98
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
21:35
|
Ô tô con
30E-587.95
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
22:10
|
Ô tô con
36K-297.48
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
01-09-2026
22:53
|
Ô tô con
36D-027.04
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
02:07
|
Ô tô con
36K-511.87
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
06:08
|
Ô tô con
36A-894.90
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
08:09
|
Ô tô con
36A-891.15
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
08:26
|
Ô tô con
36A-827.53
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
09:21
|
Ô tô con
36K-424.94
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
09:23
|
Ô tô con
36K-667.07
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
09:32
|
Ô tô con
14K-126.42
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:12
|
Ô tô con
36C-481.58
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:31
|
Ô tô con
30E-526.76
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:39
|
Ô tô con
30K-088.24
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
10:43
|
Ô tô con
36A-454.42
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:17
|
Xe tải
36H-021.88
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:21
|
Ô tô con
36K-851.02
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:21
|
Ô tô con
36A-350.69
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:22
|
Xe tải
36H-049.89
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
11:51
|
Ô tô con
30T-0505
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
12:22
|
Ô tô con
36A-361.49
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
12:22
|
Ô tô con
36K-378.09
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
12:35
|
Ô tô con
36A-616.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:11
|
Ô tô con
36C-068.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
02-09-2026
15:14
|
Xe khách
36H-104.86
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:19
|
Ô tô con
36B-176.13
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:22
|
Xe tải
29E-353.54
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
15:31
|
Ô tô con
36A-892.08
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
02-09-2026
17:05
|
Ô tô con
36A-914.83
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
18:26
|
Ô tô con
36H-169.37
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
19:04
|
Ô tô con
36K-571.49
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
20:24
|
Ô tô con
36B-443.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
02-09-2026
21:03
|
Ô tô con
36A-953.48
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
05:45
|
Ô tô con
36E-009.01
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
06:03
|
Ô tô con
36A-137.03
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
06:28
|
Ô tô con
76A-402.40
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
06:49
|
Ô tô con
29A-282.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
06:52
|
Ô tô con
36A-269.54
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
07:02
|
Ô tô con
36A-274.96
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:05
|
Ô tô con
36K-977.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:16
|
Ô tô con
36A-397.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
07:17
|
Ô tô con
36A-127.98
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:42
|
Ô tô con
36A-720.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
07:43
|
Ô tô con
36B-397.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
07:48
|
Ô tô con
36A-072.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:52
|
Ô tô con
36A-757.43
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
07:54
|
Ô tô con
36K-270.14
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
08:13
|
Ô tô con
36A-669.23
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
08:41
|
Ô tô con
36K-833.41
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
08:47
|
Ô tô con
36D-010.74
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
09:27
|
Ô tô con
36A-758.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
09:57
|
Ô tô con
36A-861.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
10:00
|
Ô tô con
36K-067.07
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
10:05
|
Xe tải
36K-758.61
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
11:17
|
Ô tô con
36A-566.57
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
11:43
|
Ô tô con
36A-990.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
12:31
|
Ô tô con
36A-892.70
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
13:08
|
Ô tô con
36A-322.16
|
Kho bạc Nhà nước, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
14:08
|
Ô tô con
36K-140.20
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
14:43
|
Ô tô con
36K-542.72
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
15:09
|
Ô tô con
36K-477.10
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
|
03-09-2026
15:22
|
Ô tô con
36A-573.66
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
15:23
|
Ô tô con
36A-733.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
15:40
|
Ô tô con
29A-435.46
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
16:09
|
Ô tô con
36K-124.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
03-09-2026
16:44
|
Ô tô con
56P-1361
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
16:57
|
Ô tô con
36C-293.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
17:09
|
Ô tô con
37B-315.60
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
17:29
|
Ô tô con
36K-174.93
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
17:31
|
Xe khách
88C-223.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
03-09-2026
17:34
|
Ô tô con
36A-557.12
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
18:26
|
Ô tô con
36K-211.93
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
19:23
|
Ô tô con
36A-455.10
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
03-09-2026
21:56
|
Ô tô con
36B-045.36
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
06:36
|
Ô tô con
36A-150.62
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
06:57
|
Ô tô con
36A-421.10
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
07:31
|
Ô tô con
36C-558.89
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
08:04
|
Ô tô con
30G-367.60
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
08:10
|
Ô tô con
36B-483.32
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
08:41
|
Ô tô con
29D-039.30
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
08:45
|
Xe tải
15H-057.45
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
08:57
|
Ô tô con
36K-314.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
09:10
|
Xe tải
36C-083.53
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
09:14
|
Ô tô con
36A-387.35
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
09:55
|
Ô tô con
36B-398.04
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
10:01
|
Ô tô con
36H-075.30
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
10:06
|
Ô tô con
36A-120.94
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
10:43
|
Xe tải
29C-290.55
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
10:50
|
Ô tô con
43A-349.65
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:32
|
Ô tô con
30L-026.38
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:43
|
Ô tô con
36A-302.97
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:56
|
Ô tô con
36A-166.37
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:07
|
Ô tô con
30T-6083
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:07
|
Ô tô con
36A-733.68
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:26
|
Ô tô con
36A-819.79
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:26
|
Ô tô con
36N-3031
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:28
|
Ô tô con
36A-028.57
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
12:47
|
Ô tô con
29X-3879
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
13:29
|
Xe tải
90T-6970
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
13:54
|
Ô tô con
36H-107.33
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
14:13
|
Ô tô con
36A-253.01
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
14:43
|
Ô tô con
36B-045.36
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
14:53
|
Xe tải
36C-278.85
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
14:57
|
Ô tô con
36C-383.07
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
15:36
|
Ô tô con
36H-224.84
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
15:36
|
Xe tải
36C-399.13
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36K-310.39
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36H-157.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
16:15
|
Ô tô con
99A-074.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
16:37
|
Ô tô con
36C-341.40
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
16:55
|
Ô tô con
36A-258.40
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
17:02
|
Ô tô con
68A-330.80
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
17:03
|
Ô tô con
36A-423.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
17:07
|
Ô tô con
36A-344.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
17:41
|
Ô tô con
36A-357.36
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
04-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-692.70
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
04-09-2026
18:05
|
Ô tô con
36K-031.28
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
18:06
|
Xe tải
36H-041.26
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
18:31
|
Ô tô con
36A-866.81
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
18:37
|
Ô tô con
36A-882.76
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
22:07
|
Ô tô con
36A-717.34
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
22:19
|
Ô tô con
36B-045.10
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
07:30
|
Ô tô con
36A-329.41
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
07:46
|
Ô tô con
36K-871.48
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
07:59
|
Ô tô con
36A-493.16
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
08:27
|
Xe tải
36C-193.69
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
09:06
|
Xe tải
51D-080.42
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
10:48
|
Ô tô con
36A-668.57
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
11:24
|
Xe tải
36C-414.98
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
12:10
|
Ô tô con
36A-058.68
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
12:56
|
Ô tô con
30A-148.86
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
05-09-2026
15:16
|
Ô tô con
36A-329.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
16:14
|
Ô tô con
36K-166.40
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
05-09-2026
16:27
|
Ô tô con
35A-534.47
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
06:53
|
Ô tô con
36H-154.60
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
07:48
|
Ô tô con
36A-417.04
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
08:12
|
Ô tô con
36K-039.29
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
08:18
|
Ô tô con
36K-346.97
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
08:37
|
Ô tô con
36K-315.83
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
09:00
|
Ô tô con
36A-321.69
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
09:02
|
Ô tô con
36M-2349
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
09:51
|
Xe tải
19C-100.95
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
10:36
|
Ô tô con
36K-973.61
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
11:43
|
Ô tô con
36A-599.86
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
12:03
|
Ô tô con
36A-986.78
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
12:15
|
Ô tô con
36K-912.80
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
12:31
|
Ô tô con
36K-838.38
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
13:12
|
Ô tô con
36A-357.71
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
13:39
|
Ô tô con
30K-592.99
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
13:54
|
Xe tải
36B-390.82
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
14:26
|
Ô tô con
36K-219.73
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
15:13
|
Ô tô con
36A-428.89
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
15:23
|
Ô tô con
36D-004.23
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
15:29
|
Ô tô con
36K-899.87
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
15:33
|
Ô tô con
36A-567.22
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
15:43
|
Ô tô con
36A-791.42
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026 16:19
|
Ô tô con
36A-441.82
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
16:25
|
Ô tô con
36A-277.61
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
06-09-2026
16:30
|
Ô tô con
36A-558.54
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
16:53
|
Ô tô con
36A-503.36
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
17:16
|
Ô tô con
17A-767.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
06-09-2026
17:43
|
Ô tô con
36A-220.04
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
18:22
|
Ô tô con
36A-892.61
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
19:12
|
Ô tô con
36K-075.56
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
19:26
|
Ô tô con
29A-395.38
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
19:48
|
Ô tô con
36A-152.22
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
21:34
|
Ô tô con
36A-746.30
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
21:56
|
Ô tô con
36A-248.26
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
06-09-2026
10:13
|
Ô tô con
30G-458.80
|
Ngã ba Trường Thi - Lê Hoàn - Nguyễn Tạo, phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
|
01-09-2026
06:24
|
Xe máy(Mô tô)
36N9-1436
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
11:32
|
Xe máy(Mô tô)
36B5-744.12
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
04-09-2026
22:07
|
Xe máy(Mô tô)
36B4-742.74
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
06:09
|
Ô tô con
36A-515.94
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
06:24
|
Ô tô con
36A-618.08
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
06:37
|
Ô tô con
36A-329.81
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
06:55
|
Ô tô con
36K-522.88
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
07:52
|
Ô tô con
36K-020.71
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
08:29
|
Ô tô con
36A-768.18
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
10:02
|
Ô tô con
36K-822.60
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
14:11
|
Ô tô con
36K-192.36
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:03
|
Ô tô con
36C-519.37
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:21
|
Ô tô con
36B-038.35
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
15:21
|
Xe tải
36C-389.30
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
15:23
|
Ô tô con
36K-061.79
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:51
|
Ô tô con
36A-547.26
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
15:52
|
Ô tô con
36A-590.23
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
16:07
|
Ô tô con
36A-934.49
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
16:12
|
Ô tô con
36A-244.06
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
16:17
|
Ô tô con
36M-1299
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
16:36
|
Ô tô con
36A-575.35
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
16:43
|
Ô tô con
36A-691.58
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
16:53
|
Ô tô con
30E-428.54
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:03
|
Ô tô con
36K-016.76
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
17:17
|
Ô tô con
36A-812.05
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
17:26
|
Ô tô con
36A-658.32
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:27
|
Ô tô con
36C-096.92
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
17:34
|
Ô tô con
36A-463.93
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:37
|
Ô tô con
29A-476.26
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:38
|
Ô tô con
36A-869.29
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:38
|
Ô tô con
36F-010.68
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-170.92
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
17:44
|
Ô tô con
36B-530.54
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
07-09-2026
17:46
|
Ô tô con
17A-767.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
07-09-2026
19:24
|
Ô tô con
36A-676.97
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
07-09-2026
23:33
|
Ô tô con
36K-090.60
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
00:54
|
Ô tô con
36A-179.99
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:09
|
Ô tô con
36A-217.50
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
06:14
|
Ô tô con
36B-524.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:25
|
Ô tô con
36K-956.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:40
|
Ô tô con
36A-255.73
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:52
|
Xe tải
36C-447.70
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
06:59
|
Ô tô con
29A-282.93
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
07:05
|
Ô tô con
36A-274.96
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
07:43
|
Ô tô con
36K-216.47
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
09:45
|
Xe tải
36C-036.14
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
10:27
|
Ô tô con
36A-387.40
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
10:40
|
Ô tô con
36L-8637
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
11:06
|
Ô tô con
36K-658.78
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
11:46
|
Ô tô con
30G-863.03
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
12:16
|
Ô tô con
36K-177.19
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
13:30
|
Ô tô con
35A-024.49
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
14:01
|
Ô tô con
36A-358.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
14:05
|
Ô tô con
30L-878.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
14:14
|
Ô tô con
36C-263.78
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
14:24
|
Ô tô con
30H-804.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
15:36
|
Ô tô con
36M-9036
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
15:37
|
Ô tô con
36A-895.59
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
15:42
|
Ô tô con
36C-270.97
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36A-887.37
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
16:20
|
Ô tô con
36K-263.73
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
16:34
|
Ô tô con
36A-065.68
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
08-09-2026
16:46
|
Ô tô con
36B-046.17
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
17:01
|
Ô tô con
36A-423.24
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
17:43
|
Ô tô con
36A-338.15
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
08-09-2026
20:50
|
Ô tô con
36K-835.23
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
05:00
|
Ô tô con
36A-329.70
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
06:04
|
Ô tô con
36A-249.66
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"
|
|
09-09-2026
06:44
|
Ô tô con
36A-504.17
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
06:53
|
Ô tô con
36A-656.46
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
07:02
|
Ô tô con
36A-666.26
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
07:03
|
Ô tô con
36K-217.31
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
07:12
|
Ô tô con
36K-977.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
07:24
|
Ô tô con
36A-054.13
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
08:21
|
Ô tô con
29A-391.48
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
08:25
|
Ô tô con
36K-257.74
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
08:38
|
Ô tô con
36N-3426
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
08:40
|
Ô tô con
36K-026.27
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
08:43
|
Ô tô con
36A-684.03
|
Ngã tư Phú Sơn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
08:47
|
Ô tô con
35A-456.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
09:41
|
Ô tô con
30H-760.24
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
09:41
|
Xe tải
36C-125.22
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
10:57
|
Ô tô con
36K-336.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
11:04
|
Ô tô con
36A-828.14
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
11:23
|
Ô tô con
36A-278.56
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:04
|
Ô tô con
37K-019.31
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:17
|
Ô tô con
29A-883.61
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:28
|
Ô tô con
36A-509.98
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:50
|
Ô tô con
36K-313.56
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
12:52
|
Ô tô con
36C-505.67
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:10
|
Ô tô con
36A-958.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:17
|
Xe tải
36C-104.02
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:31
|
Ô tô con
36K-008.62
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:33
|
Ô tô con
36A-315.82
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:33
|
Ô tô con
36A-017.28
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
13:41
|
Ô tô con
36A-226.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
14:04
|
Xe tải
36K-972.30
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
14:09
|
Ô tô con
36A-997.12
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
14:26
|
Ô tô con
36A-742.86
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
14:40
|
Ô tô con
36A-226.13
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
14:43
|
Ô tô con
36C-389.62
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
14:57
|
Ô tô con
36B-437.20
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
15:21
|
Xe tải
30M-9371
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
15:42
|
Ô tô con
36A-270.36
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
15:52
|
Ô tô con
36B-477.43
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
16:12
|
Xe tải
36C-002.59
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
16:19
|
Ô tô con
36A-392.23
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
16:27
|
Ô tô con
36K-972.03
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
16:28
|
Ô tô con
36A-864.87
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
16:42
|
Ô tô con
29D-505.58
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
09-09-2026
16:50
|
Ô tô con
36A-216.71
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
09-09-2026
17:26
|
Ô tô con
36A-486.26
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
09-09-2026
17:42
|
Ô tô con
36A-161.56
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
07:14
|
Ô tô con
36K-977.05
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
07:36
|
Ô tô con
36A-416.09
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
08:39
|
Xe tải
36K-832.47
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
10-09-2026
08:55
|
Ô tô con
36A-396.84
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
08:58
|
Ô tô con
36A-618.82
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
09:33
|
Ô tô con
36A-566.98
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:17
|
Ô tô con
29K-063.16
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:37
|
Ô tô con
36B-384.70
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:47
|
Ô tô con
36A-862.30
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
11:54
|
Ô tô con
36H-231.44
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
13:23
|
Ô tô con
36A-883.90
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
13:27
|
Ô tô con
36A-432.96
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
14:11
|
Ô tô con
36A-997.12
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
14:30
|
Xe khách
36H-143.17
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
16:44
|
Ô tô con
36A-599.97
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
10-09-2026
18:51
|
Ô tô con
36K-696.46
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
10-09-2026
20:54
|
Ô tô con
36A-789.90
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
07:31
|
Ô tô con
36H-236.43
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung,Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
08:03
|
Xe tải
36K-165.96
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
08:57
|
Ô tô con
36A-959.89
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
09:38
|
Ô tô con
36K-010.41
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
10:11
|
Ô tô con
36H-070.05
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
10:33
|
Ô tô con
36A-186.58
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
10:47
|
Ô tô con
36K-262.03
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
11-09-2026
11:12
|
Ô tô con
36A-923.31
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:14
|
Ô tô con
36A-723.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:20
|
Ô tô con
36H-181.19
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:20
|
Ô tô con
36C-495.26
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
12:34
|
Ô tô con
35A-746.44
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
14:41
|
Ô tô con
30G-741.70
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
11-09-2026
14:42
|
Ô tô con
36A-464.88
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
15:44
|
Ô tô con
30K-587.56
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
15:59
|
Ô tô con
36C-388.24
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
16:10
|
Ô tô con
36K-216.17
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
16:11
|
Ô tô con
36C-068.56
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
16:27
|
Ô tô con
36K-154.45
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
16:44
|
Ô tô con
36A-998.00
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
16:57
|
Ô tô con
36A-799.05
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
17:05
|
Ô tô con
36C-144.64
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
17:33
|
Ô tô con
36A-507.69
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
11-09-2026
18:14
|
Ô tô con
36A-515.89
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
11-09-2026
18:19
|
Xe tải
35A-609.63
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
08:41
|
Xe tải
36C-111.70
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
09:28
|
Ô tô con
36A-999.19
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
09:32
|
Ô tô con
14A-700.30
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
09:33
|
Ô tô con
36A-989.65
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
09:50
|
Ô tô con
36M-8275
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:02
|
Ô tô con
36A-692.15
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:29
|
Ô tô con
36A-866.49
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:37
|
Ô tô con
36A-161.42
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:39
|
Ô tô con
36A-712.96
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
10:41
|
Ô tô con
36A-546.75
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
11:14
|
Xe tải
36C-414.98
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
11:15
|
Ô tô con
36A-909.77
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
11:46
|
Ô tô con
36A-393.15
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:00
|
Ô tô con
36K-089.52
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:34
|
Ô tô con
36A-553.18
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:42
|
Ô tô con
29A-650.95
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
13:45
|
Xe tải
36A-818.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
14:11
|
Ô tô con
36A-603.06
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
14:35
|
Xe tải
18N-6417
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
14:35
|
Xe tải
18N-6417
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
12-09-2026
14:37
|
Ô tô con
36C-353.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
14:39
|
Ô tô con
36K-123.89
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
14:57
|
Ô tô con
36B-558.51
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-20
26
14:57
|
Ô tô con
36A-685.62
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập.,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
15:09
|
Ô tô con
36B-368.12
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn),Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026 15:25
|
Ô tô con
29G-012.60
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
15:45
|
Xe tải
36C-226.49
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
16:17
|
Ô tô con
36A-390.48
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
12-09-2026
16:21
|
Ô tô con
36A-042.11
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
16:32
|
Ô tô con
36A-507.69
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
16:54
|
Ô tô con
36A-828.75
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
12-09-2026
18:32
|
Ô tô con
36H-105.79
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
06:16
|
Ô tô con
36B-595.81
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
06:56
|
Ô tô con
36A-263.86
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
07:39
|
Ô tô con
30H-668.25
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
08:29
|
Ô tô con
36A-886.34
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
08:39
|
Ô tô con
36A-954.40
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
09:15
|
Ô tô con
36K-083.00
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
09:28
|
Ô tô con
36C-276.83
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
09:37
|
Ô tô con
36A-458.21
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
09:39
|
Ô tô con
36A-850.99
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
10:03
|
Ô tô con
36K-148.58
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
10:14
|
Ô tô con
36A-682.85
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
11:39
|
Ô tô con
36A-917.86
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
12:15
|
Ô tô con
50LD-019.52
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
12:26
|
Ô tô con
36K-146.34
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
12:52
|
Ô tô con
29A-052.09
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
14:16
|
Ô tô con
36A-441.97
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
13-09-2026
14:38
|
Ô tô con
36A-011.14
|
Ngã tư Bưu Điện,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
14:46
|
Ô tô con
36B-342.18
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
|
13-09-2026
16:11
|
Ô tô con
36A-393.93
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
|
13-09-2026
16:27
|
Xe tải
36C-506.51
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh,Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
|
08-09-2026
22:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36K5-216.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
08-09-2026
22:39
|
Mô tô
(Xe máy)
36K5-216.12
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
|
08-09-2026
22:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-001.80
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
08-09-2026
22:40
|
Mô tô
(Xe máy)
36BF-001.80
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
|
|
13-09-2026
18:56
|
Mô tô
(Xe máy)
36F1-271.67
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
|
13-09-2026
18:56
|
Mô tô
(Xe máy)
36F1-271.67
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú,Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
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