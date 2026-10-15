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Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

| | Xã hội

Ông Nguyễn Đức Long (sinh ngày 12/10/1980), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Sở Y tế Hà Nội) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Chiều ngày 15/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long (sinh ngày 12/10/1980), Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Sở Y tế Hà Nội), giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định, chúc mừng cho tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trao quyết định, chúc mừng và tin tưởng trên cương vị công tác mới, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đức Long sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Sở Y tế hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, ngành Y tế Thủ đô đang gánh nhiệm vụ rất lớn khi không chỉ chăm lo sức khỏe cho người dân Hà Nội với mật độ dân số cao, mà còn tiếp nhận, chia lửa áp lực khám, chữa bệnh cho đông đảo bệnh nhân từ khắp các tỉnh, thành lân cận.

Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời của người dân. Do vậy, bà Hà yêu cầu Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tiếp tục huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” để hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của thành phố và nhân dân Thủ đô.

Theo Trần Hoàng

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